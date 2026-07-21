Koniec mundialu, a teraz taka decyzja. Media: Wiadomo co dalej z karierą Modricia

Reprezentacja Chorwacji po tym, jak podczas mistrzostw świata w Katarze zajęła trzecie miejsce, a jeszcze wcześniej w Rosji wywalczyła wicemistrzostwo świata, bez dwóch zdań chciała pójść za ciosem i znowu trafić do strefy medalowej na mundialu.

Podczas turnieju rozegranego w Ameryce Północnej "Vatreni" jednak zakończyli swe zmagania relatywnie wcześnie, bo już w 1/16 finału, czyli w pierwszym etapie fazy pucharowej. Ich pogromcami okazali się Portugalczycy przewodzeni niezmiennie przez Cristiano Ronaldo.

"Teorie spiskowe" na mundialu? Argentyńczyk napisał to wprost, mocne słowa

Luka Modrić nie odwiesza butów na kołek. Chorwat ma jasny plan, rozmowy na ostatniej prostej

Zaraz po końcowym gwizdku odżyły przy tym pytania, jaki będzie dalszy los Luki Modricia, kapitana Chorwatów i czy nie było to przypadkiem zwieńczenie jego przebogatej kariery. Włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio wskazuje jednak, że pomocnik jeszcze nie zamiaru składać broni.

Rozwiń

Na ostatniej prostej ma być już domknięcie tematu podpisania przez Modricia nowej umowy z Milanem - 40-latek miałby zawrzeć z ekipą "Rossonerich" kontrakt na jeszcze jeden sezon ("ostatni w karierze", jak to ujął Di Marzio).

Obecnie gracz jest formalnie wolnym agentem, natomiast wątpliwym jest, by ktoś podebrał go zespołowi z Mediolanu. Tym samym będzie on mieć okazję do współpracy z Rubenem Amorimem, który niedawno zastąpił Massimiliano Allegriego w roli menedżera klubu z San Siro.

Warto nadmienić, że kontynuacja współpracy z ACM może też oznaczać, że Modrić nie odwiesi jeszcze butów na kołek także w reprezentacji. Jesienią Chorwacja wystąpi w kolejnej edycji Ligi Narodów mierząc się z Czechami, Hiszpanią oraz Anglią - będzie to dobra szansa by kapitan "Vatrenich" dalej śrubował liczbę swych występów dla kadry, których ma w swym dorobku już ponad 200.

Luka Modrić ALESSIO MORGESE AFP

Luka Modrić PAUL ELLIS AFP

Luka Modrić LUCA ROSSINI AFP





Hajto mocno o przerwie w finale mundialu. "Nie wiedzieliby, co to jest spalony". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport