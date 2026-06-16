Roberto Martinez jest selekcjonerem Portugalczyków od 2023 roku. Teraz Ben Jacobs podaje, że po trwającym mundialu Hiszpan odejdzie z kadry z Półwyspu Iberyjskiego.

Hiszpan w 2024 roku nie zdołał poprowadzić Portugalii do wielkiego finalu mistrzostw świata. Porażka z Marokiem w ćwierćfinale przekreśliła marzenia o triumfie.

Na Euro 2024 również się nie udało. Tam także ostatnim meczem Portugalii okazał się półfinał. Wówczas mecz z Francją zakończył się bezbramkowym remisem. Później Trójkolorowi triumfowali w rzutach karnych.

Później jednak nadszedł wielki sukces. W sezonie 2024/25 Portugalia pokonała Hiszpanię w wielkim finale Ligi Narodów. To jedyne trofeum, jakie Roberto Martinezowi udało się wstawić do gabloty.

Wciąż pozostaje wiara, że kadra z Hiszpanem u sterów sięgnie po złoto mistrzostw świata. W grupie Portugalczycy zmierzą się z: Demokratyczną Republiką Konga, Kolumbią i Uzbekistanem.

Roberto Martinez odchodzi po mundialu. Portugalia będzie zmieniać selekcjonera

Tegoroczny mundial ma być ostatnią szansą Martineza na sukces z Portugalią. Według portalu talkSPORT Hiszpan po imprezie odejdzie z kadry. Nie przedłuży umowy, która wygasa z końcem lipca.

Decyzja ws. przyszłości Roberto Martineza została już podjęta. Wpłytu na nią nie będzie miał wynik osiągnięty przez Portugalię na mundialu. Tegoroczne mistrzostwa zapewne są też ostatnią szansą dla Cristiano Ronaldo. Trudno wyobrazić sobie to, aby 44-letni gwiazdor wystąpił na kolejnych mistrostwach, mimo że zostaną one rozegrane m.in. w Portugalii (także w Hiszpanii i Maroku). W tej sprawie nie można jednak niczego wykluczyć.

Pierwszy mecz Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga zostanie rozegrany 17 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego.

Roberto Martinez Piotr Matusewicz East News

Roberto Martinez Grzegorz Wajda Reporter

Roberto Martinez Martin Meissner/Associated Press East News





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