Komunikat FIFA w środku nocy. Marciniak już wie. Wybuchła burza

Co dalej z Szymonem Marciniakiem i jego teamem sędziowskim? Czy Polaków zobaczymy jeszcze w akcji podczas tegorocznych mistrzostw świata? Odpowiedzi na te pytania wciąż nie znamy, choć jesteśmy coraz bliżej rozwiązania tej zagadki. Do rozegrania pozostały już bowiem ledwie cztery decydujące mecze tegorocznego mundialu. I wiemy już, że do poprowadzenia pierwszego z nich oddelegowany został zupełnie inny zespół arbitrów.

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A chodzi o wtorkowy półfinał Francja - Hiszpania, podczas którego głównym rozjemcą będzie Ivan Barton. W roli asystentów towarzyszyć mu będą jego rodak Dawid Moran oraz Argentyńczyk Antonio Pupiro.

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FIFA poinformowała o swojej decyzji w nocy z niedzieli na poniedziałek za pośrednictwem mediów społecznościowych. A pod opublikowanym w formie grafiki komunikatem natychmiast rozgorzała burzliwa dyskusja. Nie wszystkim bowiem przypadła do gustu nominacja dla arbitra z Salwadoru oraz sędziów, którzy będą pomagać mu na liniach.

- "Naprawdę on? Pomocy!", "Ten facet nie daje grać. Zabił tempo meczu Szwajcaria - Kolumbia", "Czy Francja kiedykolwiek rozegrała mecz mistrzostw świata bez argetyńskiego sędziego w składzie?", "Ten gość nie nadawałby się nawet do sędziowania ligi amatorów, a teraz będzie arbitrem najważniejszego meczu wszechczasów", "Hiszpanie i Francuzi na pewno będą zachwyceni jego sędziowaniem" - piszą z przekąsem antagoniści Ivana Bartona.

Znalazł on jednak także swoich obrońców. - "To bardzo dobry sędzia. FIFA dobrze zrobiła, nagradzając go kolejnym meczem", "Zasłużył na to. Do tej pory wykonywał świetną robotę. To będzie dla niego wyzwanie, bo w meczu zapowiada się sporo teatru", "Zasłużenie. Najlepszy sędzia na tym mundialu. Szkoda, że nie zobaczymy go przez to już w finale" - można przeczytać w sekcji komentarzy.

Emocje, które rodzą się wśród kibiców łatwo zrozumieć. Nie dość bowiem, że wkraczamy w decydującą fazę mundialu, w której ważą się losy awansu do finału, to jeszcze tegoroczne mistrzostwa świata naznaczone są przez kontrowersje czy nawet skandale, których nie udało się uniknąć także w ostatnich ćwierćfinałach. Oby po najbliższych meczach Hiszpanii z Francją oraz Anglii z Argentyną więcej mówiło się o grze każdej z ekip niż o pracy arbitrów - nie tylko tych biegających na murawie, ale i sędziów odpowiedzialnych za system VAR.

Szymon Marciniak na MŚ 2026 Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter

Szymon Marciniak na MŚ 2026 JUAN MABROMATA / AFP / JAN WOITAS / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP





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