Kompromitacja Niemców. Odpadli z mundialu. Gigantyczna sensacja

W pierwszych minutach meczu Paragwaj zaskoczył Niemców, ponieważ to włąśnie eipa z Ameryki Południowej zaczęła atakować na bramkę Neuera. Szczególnie aktywny od początku był Julio Enciso - największa gwiazda zespołu.

Dominacja Paragwajczyków nie była jednak długotrwała. Po kilku minutach faworyci się ocknęli i odzyskali kontrolę nad meczem. Stworzenie klarownej okazji pod bramką Gilla nie było jednak prostym zadaniem.

Do pierwszej przerwy na nawodnienie Niemcy nadal nie zagrozili poważnie bramce Paragwaju. Na ok. kwadrans przed końcem pierwszej połowy zaczęli przyspieszać. Podopieczni Juliana Nagelsmanna czekali na moment, w którym obrona drużyny z Ameryki Południowej będzie ustawiona nieco wyżej, aby zaatakować.

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W końcówce pierwszej połowy doszło do sensacyjnej sceny. Po znakomitej akcji gola na 1:0 strzelił Paragwaj. Matias Galarza posłał znakote dośrodkowanie do Julio Enciso. Ten tylko nakierował opowiednio głowę o strzału. Piłka poleciała poza zasięgiem bezradnego Manuela Neuera.

Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:0 dla Paragwaju. Niemcy nie oddali w tym czasie nawet jednego celnego strzału.

Na drugą połowę Niemcy wyszli odmienieni. Tuż po przerwie po dośrodkowaniu Floriana Wirtza gola strzelił Kai Havertz.

Paragwaj stracił prowadzenie, ale nie nadzieję na zwycięstwo. Remis 1:1 nadal był bowiem wynikiem dającym na tym etapie meczu ogromne szanse na sprawienie sensacji. Tym bardziej że Niemcy wcale nie prezentowali się wybitnie.

Grę Paragwaju w tym meczu nadal cechowała spora odwaga. Niemcy również poprawili się względem pierwszej połowy. Końcówka spotkania była niezwykle emocjonująca.

Regulaminowy czas gry nie wyłonił jednak zwycięzcy. Mecz zakończył się sensacyjnym remisem 1:1. Niemcy uwikłali się w dogrywkę w meczu, który mieli obowiązek wysoko wygrać. Ich gra wśród kibiców mogła wywołać wyłącznie negatywne odczucia i wielkie rozczarowanie.

Pod koniec pierwszej połowy dogrywki Jonathan Tah zdobył gola na 2:1, ale po interwencji VAR okazało się, że bramkarz Paragwaju chwilę wcześniej był faulowany. Sędzia podjął więc decyzję o anulowaniu tej bramki.

Rzuty karne wyłoniły zwycięzcę

W drugiej połowie oglądaliśmy już typową dogrywkę. Brzydką i szarpaną grę. Wszyscy postronni kibice odliczali już minuty do rzutów karnych, ponieważ trudno było oczekiwać, że któraś z drużyn strzeli gola na 2:1.

Zwycięzcę wyłonił konkurs rzutów karnych. Pierwszą jedenastkę fatalnie wykonał Havertz. Bramkarz Paragwaju bez problemu go wyczuł i dał swojej drużynie przewagę.

Kolejnym Niemcem, który zmarnował rzut karny, był Nick Woltemade. Chwilę później Sanabria również się pomylił. Paragwaj nadal miał przewagę jednego trafienia.

Niemcy później wyrównali wynik, ale w szóstej kolejce Tah kopnął nad bramką. W odpowiedzi Canale trafił. Tym razem Neuer nie pomógł. Ostatni z wymienionych Paragwajczyków wygrał wojnę nerwów i wykorzystał decydującą jedenastkę.

Po rzutach karnych Paragwaj awansował! W 1/8 finału zmierzy się ze Szwecją lub Francją.

Statystyki meczu Niemcy 1 - 1 Paragwaj Posiadanie piłki 72% 28% Strzały 21 7 Strzały celne 6 3 Strzały niecelne 7 2 Strzały zablokowane 8 2 Ataki 175 80

Niemcy - Paragwaj JEWEL SAMAD AFP

Florian Wirtz Alexander Hassenstein AFP





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