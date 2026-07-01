Kompromitacja Niemców a teraz to. Tak potraktują Nagelsmanna. "Jest na skraju"

Reprezentacja Niemiec pod wodzą Juliana Nagelsmanna w ostatnim czasie była niepokonana i radziła sobie bardzo dobrze. Nasi zachodni sąsiedzi wygrywali mecz za meczem i wydawało się, że na mistrzostwach świata będą jednym z faworytów do złotego medalu. Zwycięstwa z Curacao i Wybrzeżem Kości Słoniowej potwierdziły jedynie oczekiwania, ale niepokój pojawił się w niemieckiej kadrze bardzo szybko.

Podopieczni Nagelsmanna zagrali słabo już z Ekwadorem. Porażka z drużyną z Ameryki Południowej nie miała większych konsekwencji i Niemcy wyszli z pierwszego miejsca w grupie. W 1/16 finału trafili na Paragwaj, który prezentował się słabo. Mimo wszystko "Die Mannschaft" nie byli w stanie poradzić sobie ze skazywanym na porażkę zespołem. O awansie decydowała seria jedenastek. W tej niespodziewanie lepszy okazał się Paragwaj.

Jest następca Nagelsmanna. Niemcy nie zamierzają czekać

Brak awansu reprezentacji Niemiec jest jak na razie największą niespodzianką na tegorocznym mundialu. Nasi zachodni sąsiedzi ponownie nie byli w stanie osiągnąć dobrego wyniku na mistrzostwach. Po porażce z Paragwajem masa krytyki spadła na Nagelsmanna. Wielu ekspertów zaczęło wytykać błędy szkoleniowca i zaczęto mówić o potrzebie zmiany na stanowisku selekcjonera reprezentacji. W te głosy wsłuchała się niemiecka federacja.

Jak wynika z doniesień Sky Sport Deutschland oraz "Bild", Nagelsmann jest "na skraju zwolnienia". "Za kulisami zwolnienie Nagelsmanna nabiera tempa. Możliwe jest zawarcie wielomilionowego porozumienia w sprawie odprawy" - czytamy w niemieckiej prasie. Dziennikarze informują jednocześnie, kto powinien zostać następcą 38-latka.

Ma być nim Juergen Klopp. Sky Sport Deutschland informuje, że rozmowy z byłym trenerem Liverpoolu, czy Borussii Dortmund już się toczą. Można się więc spodziewać, że kwestia przyszłości Nagelsmanna w reprezentacji, a w zasadzie jej braku, zostanie rozwiązana w najbliższych dniach. Sam szkoleniowiec deklarował, że nie zamierza podawać się do dymisji i chce kontynuować pracę w kadrze. Ostateczny głos należy jednak do federacji.

Selekcjoner reprezentacji Niemiec Julian Nagelsmann Tom Weller / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

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