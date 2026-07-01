Kompromitacja Niemców a teraz to. Tak potraktują Nagelsmanna. "Jest na skraju"

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Reprezentacja Niemiec ponownie zawiodła na mistrzostwach świata. Tym razem naszym zachodnim sąsiadom udało się wyjść z grupy, ale odpadli już w 1/16 finału z Paragwajem po serii rzutów karnych. Po porażce masa krytyki spadła na Juliana Nagelsmanna. Okazuje się, że selekcjoner Niemców może drżeć o swoją posadę. Najnowsze doniesienia mówią o tym, że niemiecka federacja ma już jego następcę.

Julian Nagelsmann w czarnej bluzie trzymający się za twarz.
Julian NagelsmannAlexander HassensteinAFP

Reprezentacja Niemiec pod wodzą Juliana Nagelsmanna w ostatnim czasie była niepokonana i radziła sobie bardzo dobrze. Nasi zachodni sąsiedzi wygrywali mecz za meczem i wydawało się, że na mistrzostwach świata będą jednym z faworytów do złotego medalu. Zwycięstwa z Curacao i Wybrzeżem Kości Słoniowej potwierdziły jedynie oczekiwania, ale niepokój pojawił się w niemieckiej kadrze bardzo szybko.

Podopieczni Nagelsmanna zagrali słabo już z Ekwadorem. Porażka z drużyną z Ameryki Południowej nie miała większych konsekwencji i Niemcy wyszli z pierwszego miejsca w grupie. W 1/16 finału trafili na Paragwaj, który prezentował się słabo. Mimo wszystko "Die Mannschaft" nie byli w stanie poradzić sobie ze skazywanym na porażkę zespołem. O awansie decydowała seria jedenastek. W tej niespodziewanie lepszy okazał się Paragwaj.

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Brak awansu reprezentacji Niemiec jest jak na razie największą niespodzianką na tegorocznym mundialu. Nasi zachodni sąsiedzi ponownie nie byli w stanie osiągnąć dobrego wyniku na mistrzostwach. Po porażce z Paragwajem masa krytyki spadła na Nagelsmanna. Wielu ekspertów zaczęło wytykać błędy szkoleniowca i zaczęto mówić o potrzebie zmiany na stanowisku selekcjonera reprezentacji. W te głosy wsłuchała się niemiecka federacja.

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Jak wynika z doniesień Sky Sport Deutschland oraz "Bild", Nagelsmann jest "na skraju zwolnienia". "Za kulisami zwolnienie Nagelsmanna nabiera tempa. Możliwe jest zawarcie wielomilionowego porozumienia w sprawie odprawy" - czytamy w niemieckiej prasie. Dziennikarze informują jednocześnie, kto powinien zostać następcą 38-latka.

Ma być nim Juergen Klopp. Sky Sport Deutschland informuje, że rozmowy z byłym trenerem Liverpoolu, czy Borussii Dortmund już się toczą. Można się więc spodziewać, że kwestia przyszłości Nagelsmanna w reprezentacji, a w zasadzie jej braku, zostanie rozwiązana w najbliższych dniach. Sam szkoleniowiec deklarował, że nie zamierza podawać się do dymisji i chce kontynuować pracę w kadrze. Ostateczny głos należy jednak do federacji.

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Selekcjoner reprezentacji Niemiec Julian Nagelsmann Tom Weller / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
Mężczyzna w czerwonej koszulce reprezentacji Niemiec na tle rozmytej, jasnej scenerii sportowej, trzymający biały przedmiot w dłoni.
Julian NagelsmannAlexander HassensteinEast News


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