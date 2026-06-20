Kompromitacja katów Polaków. Rywale przeszli samych siebie. To wręcz niewiarygodne

Szwecja w mistrzostwa świata 2026 weszła bardzo mocno. Zespół, który pozbawił reprezentację Polski marzeń o występie na tegorocznym mundialu, pokonał Tunezję 5:1 i w zasadzie zrobił poważny krok do fazy pucharowej turnieju. Wydawało się, że podopieczni Grahama Pottera zbudowali wysoką formę na najbliższe dni i będą trudnym przeciwnikiem dla pozostałych zespołów w grupie F. A przede wszystkim dla Holendrów, z którymi mierzyli się w drugiej kolejce.

Jednak po raz kolejny fani piłki nożnej przekonali się, że mecz meczowi nierówny. "Oranje" z Japonią nie zagrali najlepszego spotkania i w ostatnich minutach dali sobie wyszarpać zwycięstwo "Samurajom". Teraz Holendrzy nie zamierzali dać przeciwnikom choćby cienia złudzeń, że są w stanie zdobyć choćby punkt. A strzelanie rozpoczęło się już w piątej minucie.

Holendrzy z niewiarygodnym rekordem. Na porażkę czekają 32 lata

W pierwsze połowie dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Brian Brobbey. W drugiej części dwie bramki dla Holandii zdobył Cody Gakpo, a jedno trafienie dołożył Crysencio Summerville. Honorowe trafienie dla Szwedów zdobył Anthony Elanga i to było wszystko, na co było stać Skandynawów w sobotni wieczór. Tym samym ekipa prowadzona przez Ronalda Koemana wygrała 5:1 i prowadzi w grupie F i ze spokojem może czekać na ostatnie grupowe starcie.

Co jednak ciekawe, zdobycie trzech punktów to niejedyne konsekwencja zwycięstwa ze Szwedami. Okazuje się, że Holendrzy ustanowili rekord mistrzostw świata, o czym informuje portal statystyczny Squawka. Dla "Oranje" był to osiemnasty mecz bez porażki w fazie grupowej mundialu. Żadna reprezentacja nie może pochwalić się tak świetnym rezultatem.

Ostatni raz, gdy reprezentacja Holandii przegrała w fazie grupowej, miał miejsce 25 czerwca 1994 roku, kiedy to Belgia okazała się lepsza od swoich sąsiadów i wygrała 1:0. Co ciekawe, mistrzostwa świata odbywały się wówczas w... Stanach Zjednoczonych. Od tego momentu minęły już 32 lata, ale warto pamiętać, że Holendrów zabrakło na mundialach w 2002 i 2018 roku, co nie zmienia faktu, że seria jest imponująca.

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Mecz Holandia - Szwecja. Na zdjęciu Brian Brobbey oraz Viktor Gyokeres Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) AFP

Holandia - Japonia Keita Iijima / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun AFP





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