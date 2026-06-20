Kompromitacja katów Polaków. Rywale przeszli samych siebie. To wręcz niewiarygodne

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Po pierwszej kolejce meczów w grupie F wydawało się, że starcie Holandii i Szwecji może być bardzo wyrównane i obie ekipy będą na podobnym poziomie. Jednak reprezentacje "Oranje" zagrała zdecydowanie lepiej niż w meczu przeciwko Japonii i rozbiła zespół ze Skandynawii. Okazuje się, że dzięki temu zwycięstwu Holendrzy zapisali się w annałach mistrzostw świata i ustanowili niewiarygodny rekord.

Cody Gakpo i Tijjani Reijnders cieszący się z gola podczas meczu ze Szwecją.
Cody Gakpo i Tijjani Reijnders w meczu przeciwko SzwecjiLars BaronAFP

Szwecja w mistrzostwa świata 2026 weszła bardzo mocno. Zespół, który pozbawił reprezentację Polski marzeń o występie na tegorocznym mundialu, pokonał Tunezję 5:1 i w zasadzie zrobił poważny krok do fazy pucharowej turnieju. Wydawało się, że podopieczni Grahama Pottera zbudowali wysoką formę na najbliższe dni i będą trudnym przeciwnikiem dla pozostałych zespołów w grupie F. A przede wszystkim dla Holendrów, z którymi mierzyli się w drugiej kolejce.

Jednak po raz kolejny fani piłki nożnej przekonali się, że mecz meczowi nierówny. "Oranje" z Japonią nie zagrali najlepszego spotkania i w ostatnich minutach dali sobie wyszarpać zwycięstwo "Samurajom". Teraz Holendrzy nie zamierzali dać przeciwnikom choćby cienia złudzeń, że są w stanie zdobyć choćby punkt. A strzelanie rozpoczęło się już w piątej minucie.

Zobacz również:

Raphinha
Mundial

Dramat gwiazdora Barcelony na mundialu. Potwierdza się najgorsze. Nie tak miało być

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

Holendrzy z niewiarygodnym rekordem. Na porażkę czekają 32 lata

W pierwsze połowie dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Brian Brobbey. W drugiej części dwie bramki dla Holandii zdobył Cody Gakpo, a jedno trafienie dołożył Crysencio Summerville. Honorowe trafienie dla Szwedów zdobył Anthony Elanga i to było wszystko, na co było stać Skandynawów w sobotni wieczór. Tym samym ekipa prowadzona przez Ronalda Koemana wygrała 5:1 i prowadzi w grupie F i ze spokojem może czekać na ostatnie grupowe starcie.

Zobacz również:

MŚ 2026: Vincenzo Montella zabrał głos po klęsce Turcji
Mundial

Wielka klęska, już odpadli z mundialu. Trener zabrał głos, to może być koniec

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski

Co jednak ciekawe, zdobycie trzech punktów to niejedyne konsekwencja zwycięstwa ze Szwedami. Okazuje się, że Holendrzy ustanowili rekord mistrzostw świata, o czym informuje portal statystyczny Squawka. Dla "Oranje" był to osiemnasty mecz bez porażki w fazie grupowej mundialu. Żadna reprezentacja nie może pochwalić się tak świetnym rezultatem.

Ostatni raz, gdy reprezentacja Holandii przegrała w fazie grupowej, miał miejsce 25 czerwca 1994 roku, kiedy to Belgia okazała się lepsza od swoich sąsiadów i wygrała 1:0. Co ciekawe, mistrzostwa świata odbywały się wówczas w... Stanach Zjednoczonych. Od tego momentu minęły już 32 lata, ale warto pamiętać, że Holendrów zabrakło na mundialach w 2002 i 2018 roku, co nie zmienia faktu, że seria jest imponująca.

Zobacz również:

Robert Lewandowski i Jan Urban
Mundial

Polska ma problem, to było tąpnięcie. "Mundial, który nie istnieje"

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Piłkarz w pomarańczowej koszulce z herbem Holandii w geście triumfu oraz piłkarz w niebieskiej koszulce z numerem 17 i żółtymi detalami na tle rozmytego stadionu.
Mecz Holandia - Szwecja. Na zdjęciu Brian Brobbey oraz Viktor GyokeresMolly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)AFP
Zawodnik reprezentacji Holandii wślizgiem próbuje zablokować strzał japońskiego piłkarza podczas meczu, a dwóch innych graczy uważnie obserwuje akcję tuż przy polu karnym.
Holandia - JaponiaKeita Iijima / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun AFP


Czy Neymar zagra na mundialu? "Jego występ traktowałbym w formie anegdoty". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja