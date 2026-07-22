Potrafiłem przymknąć oko na dwie czerwone kartki w finale w 1990 r. Ze zrozumieniem przyjąłem przegrany finał w 2014 r., nie zniechęciło mnie do nich także jedno z największych oszustw w historii piłki, czyli gol zdobyty ręką przez Diego Maradonę w 1986 r. To wszystko było jednak niczym wobec tego, co Argentyńczycy pokazali podczas zakończonego właśnie mundialu.

"Aniołowie o brudnych twarzach" - taki tytuł nosi najpopularniejsza książka o Albicelestes. Dziś te twarze dalej są brudne, ale mają też wyraźne rysy piłkarskiego bandytyzmu. A po aniołach nie pozostało już kompletnie nic. Reprezentacja Argentyny straciłaby zdecydowanie mniej, gdyby odpadła w fazie grupowej lub zaraz na początku pucharowej. Byłaby to sensacja, ale pomogłaby zapobiec wielu katastrofom, które wydarzyły się później.

„Aniołowie o brudnych twarzach” - taki tytuł nosi najpopularniejsza książka o Albicelestes. Teraz te twarze dalej są brudne, ale mają też wyraźne rysy piłkarskiego bandytyzmu. A po aniołach nie pozostało już kompletnie nic

Po meczu 1/16 finału z Wyspami Zielonego Przylądka prezydent FIFA Gianni Infantino wypalił, że "cierpiał razem z Argentyną" i na nowo rozpętał burzę o stronniczość sędziów, którzy mieli pomagać Albicelestes. Po 1/8 finału z Egiptem już coraz mniej osób miało co do tego wątpliwości, a tak naprawdę Messi i koledzy mistrzów świata przypominali tylko raz - przez ostatnie 20 minut półfinału z Anglią.

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To, co działo się w finale z Hiszpanią, było wzorcem antyfutbolu. Argentyńczycy od początku wyszli jak na galę MMA, ale tę najniższych lotów. Gdzie w zadawaniu ciosów nie liczy się spryt, wyszkolenie i taktyka, ale walenie cepami na prawo i lewo. Z Hiszpanami chcieli się bić, zamiast grać w piłkę. Wyskoczyli na nich jak banda więźniów po nieudanej resocjalizacji. Aniołowie, którzy kiedyś twarze mieli brudne od poświęcenia i piłkarskiej waleczności, teraz utytłali się w całości brutalnymi zagraniami i cwaniactwem niegodnym sportowców.

Leandro Paredes polował na kości, a po meczu atakował rywali pięściami. Łapami wymachiwał też członek sztabu szkoleniowego Roberto Ayala, a Nicolas Otamendi wykłócał się z Hiszpanami, bo za nic przez gardło nie potrafiły mu przejść gratulacje dla rywali. Klasę w tym wszystkim zgubił też Messi, gdy domagał się czerwonej kartki dla Marca Cucurelli za rzekome zasłanianie ust. Kapitanowi ówczesnych mistrzów świata taka próba wpływania na mecz po prostu nie przystoi.

Argentyńczycy tym mundialem stracili wiele. Już przed półfinałem nawet kibice w Polsce zdawali się większą sympatią darzyć Anglików, choć w Europie to chyba nasz drugi największy rywal po Niemcach. Albicelestes zrobili jednak wszystko, by przegrać coś więcej niż mistrzostwo świata. Z aniołów zamienili się w demonów antyfutbolu i z tym ciężarem przez kolejne cztery lata będą musieli udowadniać, że wciąż potrafią latać.

Piotr Jawor

Leo Messi THOMAS COEX / AFP AFP

Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News

Leo Messi ROBERTO SCHMIDT / AFP AFP





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