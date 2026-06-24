Kolumbijska niemoc w Meksyku. Bramkarz wyczyniał cuda, zdecydował gol w 76. minucie

Reprezentacja Kolumbii stereotypowo kojarzy się raczej z dobrymi wynikami na mistrzostwach świata. Fakty są jednak takie, że Kolumbijczycy tylko trzy razy wyszli z grupy, a najlepszy wynik - ćwierćfinał osiągnęli w 2014 roku. Wówczas Kolumbijczyków do chwały prowadził James Rodriguez.

Po tamtym turnieju pomocnik trafił do Realu Madryt. Obecnie jego kariera zbliża się do końca, a mimo tego w wieku 34. lat wciąż jest liderem drużyny narodowej. Wsparcie dają mu: Luis Diaz czy Daniel Munoz. Taki zestaw sprawia, że przed Kolumbią wciąż trzeba czuć spory respekt.

Kolumbia - Demokratyczna Republika Konga. Wynik meczu rozstrzygnięty przez Munoza

"Los Cafeteros" udział w mistrzostwach świata 2026 rozpoczęli od pewnej wygranej 3:1 z Uzbekistanem. Dzięki temu ustawili się w dobrej pozycji do walki o awans z fazy grupowej. W drugiej serii gier Kolumbijczycy mierzyli się z Demokratyczną Republiką Konga, która wcześniej sensacyjnie zremisowała z Portugalią.

Kolumbijczycy powinni prowadzić 1:0 już w piątej minucie meczu. Świetne dogranie w pole karne spektakularnie zmarnował jednak zamykający akcję w polu karnym Munoz. Już w kolejnej akcji Munoz się poprawił. Dostał doskonałe podanie w pole karne na głowę. Strzelił, ale obronił bramkarz. Piłka spadła jednak pod nogi defensora Kolumbii.

Ten z bliska dobił ją do siatki. W tej sytuacji był jednak niewielki spalony. W 11. minucie pierwszy raz specjalność zakładu - strzał z dystansu pokazał James. Jego próbę na rzut rożny sparował bramkarz. Pięć minut później przebudziła się trzecia z gwiazd. Luis Diaz zszedł z piłką do środka i kopnął w kierunku bramki. Znów skuteczny był golkiper.

W kolejnych minutach Kolumbijczycy już tak dogodnych okazji nie mieli. Wynik 0:0 do przerwy mógł stanowić dla nich spore rozczarowanie. Drugą część spotkania Kolumbia ponownie chciała rozpocząć z wysokiego "C". Znakomicie w pole karne no nogę dograł do Diaza James. Skrzydłowy Bayernu przegrał jednak pojedynek z bramkarzem.

Kolumbijczycy w końcu dopięli swego w 76. minucie. Pojedynek z Cordobą przegrał Kapuadi, a piłka spadła pod nogi nabiegającego Munoza. Prawy obrońca kopnął w kierunku bramki, futbolówka odbiła się od stopy rywala i wpadła do siatki. Chwilę później dwukrotnie do siatki trafiał Luis Diaz.

W pierwszej sytuacji sędzia dopatrzył się jednak faulu, a w drugiej był wyraźny spalony. W ostatnich minutach kilka szans wypracowali sobie reprezentanci afrykańskiego zespołu, ale we wszystkich sytuacjach bramkarz był górą. Kolumbia wygrała 1:0, a to sprawia, że do meczu z Portugalią podejdzie w roli lidera tabeli i do wygrania grupy Kolumbijczykom wystarczy jeden punkt.

Statystyki meczu Kolumbia 1 - 0 DR Kongo Posiadanie piłki 64% 36% Strzały 20 8 Strzały celne 9 1 Strzały niecelne 5 5 Strzały zablokowane 6 2 Ataki 104 72

James Rodriguez z nagrodą dla najlepszego gracza finału Copa America Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP





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