11 czerwca 2026 roku wystartowała jedna z najbardziej wyczekiwanych imprez sportowych - piłkarskie mistrzostwa świata. Ta edycja zapisze się w historii jako bardzo wyjątkowa. Po raz pierwszy w fazie zasadniczej turnieju udział bierze aż 48 reprezentacji. Co więcej, toczą one swoje zmagania w trzech różnych krajach - USA, Kanadzie oraz Meksyku.

Póki co sportowym emocjom towarzyszy niestety również szereg kontrowersji. Jedną z najgłośniejszych była sprawa somalijskiego arbitra Omara Artana. Przez wzgląd na restrykcyjną politykę Stanów Zjednoczonych nie został on wpuszczony na teren tego kraju. Okazuje się, że nie on jeden napotkał poważne problemy na etapie przylotu do USA.

Kłopoty uczestników mundialu w drodze do USA. Trwa walka z czasem

14 czerwca w urugwajskich mediach pojawiły się doniesienia odnośnie do tamtejszej reprezentacji. Podopieczni Marcelo Bielsy odbywali przygotowania do MŚ w Playa del Carmen (Meksyk). Stamtąd mieli się natomiast przemieścić do Miami, w którym już 16 czerwca zainaugurują swoją przygodę z tegorocznym mundialem.

Okazało się jednak, że tuż przed wylotem z Meksyku Urugwajczycy napotkali dość nieoczekiwany problem.

- Samolot, który miał przewozić delegację Urugwaju, nie posiada wymaganych zezwoleń na wlot do Stanów Zjednoczonych - przekazali dziennikarze portalu "Montevideo.com". Co więcej, z relacji tamtejszych dziennikarzy wynika, że odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosi FIFA. Światowa federacja nie dopilnowała formalności, związanych z odpowiednią dokumentacją samolotu. Sami zawodnicy dowiedzieli się o zaistniałej sytuacji podczas podróży na lotnisko w Cancunie.

FIFA ma bardzo intensywnie pracować nad jak najszybszym zapewnienie zastępczego środka transportu dla urugwajskiej delegacji. Sytuacja ta spowoduje jednak opóźnienia, które zmuszą zespół do zmian w harmonogramie. Niewykluczone, że będą one miały znaczący wpływ na poziom przygotowania urugwajskich piłkarzy.

Urugwajczycy znaleźli się w grupie H tegorocznych MŚ. Zmierzą się oni kolejno z: Arabią Saudyjską (16 czerwca godz. 00:00), Republiką Zielonego Przylądka (22 czerwca godz. 00:00) oraz Hiszpanią (27 czerwca godz. 02:00)

Gianni Infantino (na pierwszym planie) w towarzystwie prezydenta USA, Donalda Trumpa ROBERTO SCHMIDT East News

Federico Valverde NurPhoto Getty Images

Trofeum mistrzostw świata w piłce nożnej, o które powalczą reprezentacja na mundialu 2026 FABRICE COFFRINI AFP





Kontrowersje dotyczące mistrzostw świata. Wyjątkowy mundial Polsat Sport