Przez wiele lat w przebogatej kolekcji tytułów Leo Messiego brakowało tego, który w opinii wielu kibiców jest najważniejszym trofeum dla każdego piłkarza. Po wielu nieudanych próbach Argentyńczyk w końcu dowiódł swego, zdobywając dla swojej ojczyzny mistrzostwo świata w 2022 roku.

Złota drużyna z Kataru pozostała w praktycznie niezmienionym kształcie. Na jej czele wciąż stał Messi, który w momencie pierwszego gwizdka Szymona Marciniaka przeszedł do historii mistrzostw świata. 38-latek stał się pierwszym w historii piłkarzem, który zagrał na sześciu różnych mundialach.

Kolejne minuty spotkania z Algierią sprawiły, że Messi w tym spotkaniu pobił inne "nieśmiertelne" rekordy. Na stadionie w Kansas City napisała się bowiem historia mistrzostw świata.

Historyczny wyczyn Leo Messiego. Przebił nawet Cristiano Ronaldo

Messi strzelanie przeciwko Algierczykom rozpoczął już w 5. minucie. Wówczas do akcji wkroczył jednak Marciniak słusznie odgwizdując pozycję spaloną. Żadnych wątpliwości nie było dwanaście minut później. Argentyńczyk wyprowadził swoją kadrę na prowadzenie znakomitym uderzeniem z dystansu.

W drugiej połowie zawodnik pochodzący z Rosario dał prawdziwe show, które przeszło do historii mistrzostw świata. Zaczęło się w 60. minucie, gdy Luca Zidane (syn słynnego Zinedine'a Zidane'a) odbił przed siebie piłkę po strzale Alexisa Mac Allistera. Messi jako pierwszy dopadł do futbolówki i skompletował dublet.

Messi "kropkę nad i" postawił w 76. minucie, po raz drugi w tym spotkaniu popisując się precyzyjną próbą zza linii pola karnego. Argentyna rozpoczęła mistrzostwa świata od triumfu 3:0, lecz istotniejsze jest to, czego w tym spotkaniu dokonał Messi.

38-letni Argentyńczyk po spotkaniu z Algierią ma na koncie 16 goli strzelonych we wszystkich występach na mistrzostwach świata. Messi tym samym wyrównał rekord, który od 2014 roku dzierżył Miroslav Klose. Biorąc pod uwagę jego formę oraz potencjalne spotkania w grupie z Austrią i Jordanią, rekord ten może zostać pobity już w najbliższym czasie.

Spośród wielu osiągnięć i rekordów pobitych przez Messiego w tym spotkaniu uwagę zwraca jedna statystyka. Dotyczy ona bowiem Cristiano Ronaldo, który dla wielu kibiców do dzisiaj jest uznawany za największego konkurenta Argentyńczyka. Mianowicie, Messi strzelając trzy gole Algierii został najstarszym strzelcem hat-tricka w historii mundialu. Dotychczas ten rekord należał właśnie do Portugalczyka.

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Cristiano Ronaldo ustanowił ten rekord w 2018 roku, strzelając trzy gole w zremisowanym 3:3 spotkaniu fazy grupowej z Hiszpanią. Portugalczyk miał wówczas 33 lata. Nie jest wykluczone, że Ronaldo bardzo szybko odpowie Messiemu na jego wykonania. Portugalia z Ronaldo w kadrze już w środę 17 czerwca o godz. 19:00 zagra z Demokratyczną Republiką Konga. Relacja na żywo z tego spotkania będzie dostępna w serwisie Interia Sport.

Lionel Messi JUAN MABROMATA AFP

Cristiano Ronaldo AFP





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