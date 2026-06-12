Kolejny gwiazdor "wyrzucony" z mundialu. Weto Kanady, to filar kadry

Mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku rozpoczęły się w czwartkowy wieczór. Pierwszym meczem turnieju było starcie Meksykanów z przyjezdnymi z Republiki Południowej Afryki. Gospodarze wygrali 2:0 w naprawdę przekonującym stylu. Wcześniej byliśmy świadkami nieoczekiwanej historii.

Omar Artan był jednym z ponad pięćdziesięciu sędziów nominowanych przez FIFA do prowadzenia meczów mundialu. Somalijczyk tym samym napisałby historię, bo nigdy człowiek z jego kraju nie mógł cieszyć się z takiego przywileju. Artan nie został jednak wpuszczony na teren USA mimo ważnych niezbędnych dokumentów.

Partey nie zagra. Nie został wpuszczony do Kanady

Wobec tego nie będzie mógł sędziować meczów mundialu, ale poprowadzi spotkanie o Superpuchar Europy. Kilka dni później historia zdaje się powtarzać. Okazuje się bowiem, że do Kanady nie został wpuszczony filar reprezentacji Ghany - Thomas Partey, występujący na co dzień w Villarreal.

O szczegółach rozpisuje się "The Athletic". "Thomas Partey nie zagra w pierwszym meczu Ghany na Mistrzostwach Świata w Toronto, ponieważ odmówiono mu wjazdu do Kanady. Były pomocnik Arsenalu, obecnie zawodnik Villarreal, został oskarżony w lipcu 2025 roku o pięć przypadków gwałtu i jeden przypadek napaści seksualnej przez londyńską policję metropolitalną" - czytamy.

"We wrześniu tego roku nie przyznał się do winy. W lutym tego roku postawiono mu dwa nowe zarzuty gwałtu, do których nie przyznał się w kwietniu. We wrześniu tego roku nie przyznał się do winy. Strona internetowa kanadyjskiego rządu informuje, że "jeśli popełniłeś lub zostałeś skazany za przestępstwo, możesz nie zostać wpuszczony do Kanady". Partey został oskarżony, ale oczekuje na proces i nie został skazany" - czytamy dalej.

Wobec tego Partey nie zagra w pierwszym meczu mistrzostw świata. Kolejne spotkania z Anglią i Chorwacją odbędą się już na terenie USA.

Thomas Partey JOSE BRETON AFP





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