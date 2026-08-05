Kolejne kłopoty Infantino. Gospodarze MŚ reagują. Domagają się milionów

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Gianni Infantino w 2025 roku obiecał miastom-gospodarzom Klubowych Mistrzostw Świata po milionie dolarów nagrody. W tym roku powtórzył to tym, którzy ugościli czempionat globu. Tym razem jednak płatności nie zostały wykonane. Niedoszli - póki co - beneficjenci zaczynają się martwić i już upomnieli się o swoje. Czterech dyrektorów komitetów zabrało głos dla "The Athletic".

Gianni Infantino w granatowym garniturze z logo FIFA, na jasnym tle, patrzy w bok.
Gianni InfantinoHarry Langer/DeFodi ImagesGetty Images

Gianni Infantino nie ma ostatnio najlepszej prasy. Jego kolejne pomysły spotykają się ze sprzeciwem i oficjalnymi komunikatami ze strony UEFA, a plan w sprawie sprzedaży części praw komercyjnych do mistrzostw świata rozgniewał także północnoamerykański CONCACAF. Federacje walijska i angielska już poinformowały, że nie poprą kandydatury Szwajcara w najbliższych wyborach na prezesa FIFA.

Jakby tego było mało, we wtorek "The Athletic" napisało o kolejnym niemiłym incydencie. Infantino miał nie dotrzymać słowa i nie wpłacić po milionie dolarów jedenastu z amerykańskich miast-gospodarzy mistrzostw świata. Taka obietnica padła po raz kolejny, ale w 2025 r. po Klubowych Mistrzostwach Świata nie było informacji, jakoby nie została dotrzymana. Tym razem jest z tym problem.

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Seattle, San Francisco, Los Angeles, Dallas, Houston, Kansas City, Atlanta, Filadelfia, Nowy Jork, Miami i Boston upomniały się już o swoje. W tym gronie nie widzimy tylko New Jersey, które przyjęło finał turnieju (Hiszpania - Argentyna 1:0 po dogrywce). "Czterej dyrektorzy komitetów organizacyjnych danych miast stwierdzili, że obietnica ta została złożona ustnie przez członków kierownictwa wyższego szczebla FIFA i powtórzona miastom na spotkaniach, ale nie została zrealizowana" - czytamy.

Infantino obiecał po milionie. Do teraz ich nie wypłacił. Już się upominają

Podobno te miasta są "zaskoczone" takim problemem, bo wszyscy mają świadomość, że mistrzostwa świata dały przychód na poziomie 15 miliardów dolarów. Przy tym 11 milionów to "drobne", choć oczywiście przychód to nie zysk. "Jest to tym bardziej zaskakujące, że miasta te przyczyniły się do zysków FIFA i dofinansowały turniej" - komentuje nie bez racji francuskie "L'Equipe"

Chaos trwa. "Niektóre komitety zamykają działalność po turnieju, co oznacza, że trudno jest ustalić, który podmiot będzie teraz najlepiej przygotowany do przyjęcia płatności. Inne starają się sporządzać sprawozdania finansowe dla swoich władz, ale nie mają pewności, czy uwzględnić ten milion" - pisze w swoim artykule Adam Crafton.

FIFA odmówiła komentarza w tej sprawie. Dodajmy, że Infantino nigdy nie mówił o tej kwestii publicznie.

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Mężczyzna w garniturze i koszuli z logo FIFA unosi dłoń w geście powitania, stojąc w otoczeniu innych elegancko ubranych osób.
Gianni InfantinoGrzegorz WajdaEast News
Dwóch mężczyzn w garniturach stoi obok siebie za szybą i macha do zgromadzonego tłumu, jeden z nich ma łysą głowę, drugi jasne włosy.
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