Styl zwycięstwa nie jest dodatkowo punktowany, dlatego choć różnica klas na boisku w ich spotkaniach była kolosalna, Anglia i Ghana przystąpiły do rywalizacji w 2. kolejce z takim samym dorobkiem punktowym. "Lwy Albionu" rozbiły 4:2 Chorwację, a Ghańczycy po dość męczącym dla oka spotkaniu za sprawą bramki w doliczonym czasie gry pokonali 1:0 Panamę.

Anglicy postrzegani byli jako murowany faworyt do zwycięstwa i już od pierwszych minut narzucili rywalom swoje warunki. "Czarne Gwiazdy" zdawały sobie sprawę, że ich najlepszą szansą na korzystny rezultat będzie skupienie się na bronieniu dostępu do własnej bramki i próby kontrowania Wyspiarzy.

Pierwsze 20 minut było w wykonaniu Ghany względnie udane. Anglicy mieli problem ze sforsowaniem szyków obronnych rywala, a im dłużej utrzymywał się bezbramkowy remis, tym mocniej zaczynali się frustrować.

Statystyki po pierwszej połowie wyglądały wręcz kuriozalnie - Ghana nie oddała ani jednego strzału, a jej posiadanie piłki wyliczono na 22 procent. Anglicy nie dochodzili jednak do zbyt wielu okazji bramkowych. Kompletnie nie mieli pomysłu, jak napocząć "Czarne Gwiazdy". Największe emocje towarzyszyły prawdopodobnie wyjściu piłkarzy i hymnom, bo na murawie później przez ponad 50 minut z czasem doliczonym nie działo się zupełnie nic.

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Już pięć minut po przerwie moment dekoncentracji mógł kosztować Anglików bardzo dużo. Po zagraniu długiej piłki w pole karne Marvin Senaya wykorzystał beznadziejną bierność Anthony'ego Gordona i pomknął w stronę bramki. Jego próbę w ostatniej chwili zdołał przyblokować Marc Guehi.

Anglii z kolei gra w dalszym ciągu się nie kleiła. W poczynaniach podopiecznych Thomasa Tuchela królowała ogromna niedokładność oraz brak pomysłu na grę. Kolejne próby kończyły się fiaskiem.

Faworyt przebudził się w 57. minucie. Najpierw uderzenie Noniego Madueke głową wybił jeden z Ghańczyków. Chwilę później szczęścia spróbował Gordon. Jego próba była za słaba, by zaskoczyć bramkarza. Był to jednak pierwszy celny strzał w tym spotkaniu. Chwilę później dwukrotnie niecelnie głową uderzał Elliot Anderson.

Swoją okazję do strzelenia gola miał również Harry Kane. W 69. minucie zbyt łatwo piłkę w środku pola stracił Thomas Partey. Futbolówka momentalnie trafiła do snajpera Bayernu Monachium, który bez zastanowienia zdecydował się na strzał zza pola karnego. Płaska próba była jednak za mało jakościowa, by Benjamin Asare mógł popełnić błąd.

W 79. minucie po fatalnej stracie Eberechiego Eze Ghana miała 100% okazję do wyjścia na prowadzenie. Sytuacji sam na sam nie wykorzystał jednak Prince Kwabena Adu, natomiast dobitka zakończyła się pozycją spaloną odgwizdaną przez arbitra.

Siedem minut później Anglicy również mieli swoją szansę, której nie wykorzystali. Najpierw Asare świetnie obronił trudny strzał Bukayo Saki. Chwilę później w poprzeczkę główkował wprowadzony z ławki Nico O'Reilly. Dobitka Kane'a była katastrofalna - angielski gwiazdor przeniósł futbolówkę nad bramką. Już w doliczonym czasie gry Ghańczycy wybijali piłkę z bramki po kolejnej próbie Guehiego. Ich bramka tego dnia była po prostu zaczarowana.

Jak podają statystycy na stronie FIFA, Anglicy przez całe spotkanie oddali aż 18 strzałów na bramkę przeciwnika. Żaden z nich nie zakończył się jednak trafieniem, co trzeba uznać za ogromną niespodziankę. Bezbramkowy remis sprawia, że zarówno Anglia i Ghana przed ostatnią serią spotkań mają po cztery punkty. Europejczycy na zakończenie fazy grupowej zagrają z Panamą, a Ghańczycy powalczą z Chorwatami.

Statystyki meczu Anglia 0 - 0 Ghana Posiadanie piłki 75% 25% Strzały 19 2 Strzały celne 3 1 Strzały niecelne 10 0 Strzały zablokowane 6 1 Ataki 124 51





Brazylia przygotowuje się do kluczowego spotkania na Mistrzostwach Świata. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press