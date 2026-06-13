Kolejna burza w trakcie mundialu, FIFA ma zabronić wnoszenia konkretnej flagi. Oto powód

Pod koniec lutego armie Stanów Zjednoczonych oraz Izraela rozpoczęły ataki na Iran, a niedługo potem w ramach swoistej reakcji łańcuchowej doszło do zaognienia sytuacji w zasadzie na niemal całym Bliskim Wschodzie.

Konflikt zaczął też rezonować mocno w świecie sportu, bowiem reprezentacja Iranu zakwalifikowała się na mistrzostwa świata 2026, które w znaczącej mierze odbywają się w USA, a sam "Team Melli" ma wszystkie mecze grupowe rozegrać właśnie na amerykańskich boiskach (dwa w Los Angeles, jeden w Seattle).

Napięcie wokół występów podopiecznych selekcjonera Amira Ghalenoeiego jest naprawdę wielkie, a tymczasem na horyzoncie jawi się jeszcze inne tarcie - tym razem bezpośrednio między irańskimi kibicami a FIFA.

MŚ 2026: Problem z irańską flagą. FIFA może pójść na zwarcie z kibicami

Jeszcze w połowie maja Adam Crafton, dziennikarz "The Athletic" informował, że FIFA będzie chciała zabronić wnoszenia na stadiony irańskiej (czy raczej jeśli chcemy zachować dokładność historyczną, perskiej) flagi sprzed rewolucji islamskiej. Różnice między dawnym wzorem, a obecnie obowiązującym, nie są wielkie, ale znaczące:

Flaga Iranu sprzed rewolucji islamskiej NurPhoto Getty Images

Flaga Iranu po rewolucji islamskiej AARON M. SPRECHER Getty Images

Flaga sprzed 1979 roku zawierała trzy proste pasy (zielony, biały i czerwony), a w jej centrum znajdował się dzierżący miecz lew stojący na tle słońca. Po rewolucji w środku flagi znalazło się nowe godło - stylizowany zapis słowa "Allah", z kolei w pasy zielony i czerwony wpisano powtarzające się sformułowanie "Allahu Akbar".

Najistotniejsze są tu jednak nie detale estetyczne, ale to, w jaki sposób flaga przedrewolucyjna jest wykorzystywana - a ta często pojawia się na protestach przeciwko obecnemu irańskiemu reżimowi, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, choćby w USA, gdzie żyje potężna irańska diaspora licząca około pół miliona osób. To symbol czasem oznaczający poparcie dla powrotu rządów monarchii Pahlawich, czasem będący ogólnym wyrazem chęci zniesienia teokratycznego porządku, a czasem stający się po prostu znakiem walki o wolność.

Redakcja "The Athletic" postanowiła zapytać bezpośrednio FIFA, czy lew i słońce będą niemile widziane podczas mundialu. W odpowiedzi dostała wyrywek z kodeksu postępowania na stadionach stanowiący, że zabronione są:

Wszelkie materiały, w tym między innymi banery, flagi, ulotki, stroje i inne akcesoria, o charakterze politycznym, obraźliwym i/lub dyskryminującym, zawierające napisy, symbole lub jakiekolwiek inne cechy mające na celu dyskryminację jakiegokolwiek kraju, osoby prywatnej lub grupy ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, pochodzenie narodowe lub społeczne, tożsamość i ekspresję płciową, niepełnosprawność, język, religię, poglądy polityczne lub inne poglądy, urodzenie, majątek lub inny status, orientację seksualną lub z jakichkolwiek innych powodów

Najistotniejsze jest tutaj to, że dawnej fladze można łatwo przypisać wspominany w regulaminie "charakter polityczny" - de facto to właśnie byłaby najprawdopodobniej podstawa, by zabraniać kibicom jej wnoszenia na mundialowe areny. Gdyby zaś któryś fan zdołał przemycić flagę na trybuny, to zapewne albo zostałby poinstruowany w kwestii jej oddania, albo wyproszony z meczu. Flagi rozwieszone zaś wokół boiska zapewne zdejmowałaby ochrona.

FIFA pozwana. Wrze przed pierwszym meczem Iranu na mundialu 2026

Jacob Whitehead, kolejny dziennikarz "TA", 12 czerwca opisał, że The Institute for Voices of Liberty, organizacja non-profit deklaratywnie zajmująca się walką o wolność słowa dla Irańczyków, złożyła w Sądzie Najwyższym Hrabstwa Los Angeles pozew przeciwko FIFA w związku z opisaną powyżej sytuacją. W najbliższych dniach będzie się więc działo...

Reprezentacja Iranu na mistrzostwach świata 2026 wystąpi w grupie G, mierząc się z Nową Zelandią, Belgią oraz Egiptem. Pierwszy mecz rozegra 16 czerwca o godz. 03.00 czasu polskiego.

Irańscy kibice z aktualną flagą FARSHAD ABBASI AFP

MŚ 2026 Dan Mullan AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP





Kontrowersje dotyczące mistrzostw świata. Wyjątkowy mundial Polsat Sport