Koledzy skoczyli sobie do oczu. Awantura podczas meczu, musieli ich rozdzielać

Tarcia, sprzeczki i konflikty w reprezentacji Belgii zawsze były na porządku dziennym. Na tegorocznym mundialu również się bez nich nie obyło.

Zawodnicy Rudiego Garcii na wywołanie kłótni w swoich szeregach mieli już mało czasu. Mecz z Senegalem dobiegał bowiem końca, a Afrykanie prowadzili 2:0.

Zdążyli jednak rozpocząć awanturę na oczach całego piłkarskiego świata. Leandro Trossard i Youri Tielemans byli głównymi bohaterami tych przykrych scen.

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W połowie drugiej odsłony sędzia zarządził przerwę na uzupełnienie płynów. Chwilę wcześniej Belgia miała stały fragment gry, który został źle wykonany.

Schodząc do "wodopoju" kapitan Youri Tielemans zaczął krzyczeć coś w kierunku Leandro Trossarda. Pomocnik miał o coś olbrzymie pretensje do skrzydłowego.

Zawodnik Arsenalu nie schował głowy w piasek. Podszedł do swojego kapitana i zaczął się z nim awanturować.

Interweniować musieli koledzy z zespołu. Do rozegrania było bowiem jeszcze ponad 20 minut spotkania, a od odrobienia była dwubramkowa strata. Wciąż możliwa do zniwelowania.

Aktualizacja 23:53:

W ostatnich minutach meczu Leandro Trossard asystował przy golu Tielemansa na 2:2. W tamtym momencie obaj zawodnicy znowu ruszyli na siebie. Tym razem jednak doszło do przyjacielskiego uścisku.

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Jakub Kiwior i Leandro Trossard MI NEWS / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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