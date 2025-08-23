Kluczowe wieści dla Polski, jest potwierdzenie. W tle zdjęcie Trumpa z Putinem

Następnego lata kibiców piłkarskich czeka kolejna wielka impreza. Na przełomie czerwca i lipca 2026 roku w USA, a także Kanadzie oraz Meksyku odbędą się kolejne mistrzostwa świata. Tym razem będzie to impreza przełomowa, bo raz pierwszy weźmie w niej udział 48 zespołów. Poza krajami-gospodarzami turnieju poznaliśmy już dziesięciu uczestników nadchodzącego mundialu. Są to: Japonia, Nowa Zelandia, Iran, Argentyna, Uzbekistan, Korea Południowa, Jordania, Australia, Brazylia i Ekwador.

W gronie drużyn, które wciąż liczą się w walce o awans na kolejne mistrzostwa świata jest reprezentacja Polski, która minionego lata przeżyła trzęsienie ziemi. Po porażce 1:2 w wyjazdowym spotkaniu z Finlandią z funkcji selekcjonera polskiej kadry zrezygnował Michał Probierz. W jego miejsce Cezary Kulesza desygnował Jana Urbana, przed którym spore wyzwanie.

Przygodę z seniorską kadrą były szkoleniowiec m.in. Legii Warszawa i Górnika Zabrze rozpocznie od arcyważnych spotkań z Holandią i Finlandią. Oba starcia mogą okazać się kluczowe dla dalszych losów awansu Polski na turniej. Jeżeli nie z pierwszego miejsca, to być może z drugiego, które da prawo gry w barażu.

Poznaliśmy ważną datę. A nagle Trump wypalił z Putinem

W piątek odbyło się spotkanie szefa FIFA Gianniego Infantino z prezydentem USA Donaldem Trumpem, przedstawicielem głównego państwa organizującego nadchodzący turniej. Wizyta ta okraszona była kilkoma charakterystycznymi momentami, jednak podczas niej padła również kluczowa informacja dla wszystkich kibiców. Trump nagle ogłosił, że losowanie grup finałowych przyszłorocznych mistrzostw świata odbędzie się 5 grudnia w Kennedy Center w Waszyngtonie.

Tą informację za pośrednictwem swojego konta na portalu "Instagram" potwierdził również Infantino. - Jestem zaszczycony, że mogłem być w Białym Domu wraz z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem J. Trumpem, gdzie ogłosiliśmy, że losowanie finałów Mistrzostw Świata FIFA odbędzie się w kulturalnym i rozrywkowym sercu kraju, w Kennedy Center w Waszyngtonie, w piątek 5 grudnia 2025 roku.

W trakcie rozmowy o nadchodzącym turnieju Trump zaskoczył wszystkich, gdy pokazał jedną fotografię, którą określił mianem "otrzymanego prezentu". Na niej uwieczniony był prezydent USA w towarzystwie Władimira Putina. Ujęcie zostało dokonane podczas ich niedawnego spotkania na Alasce, którego głównym tematem była inwazja zbrojna Rosji na terytorium Ukrainy.

- Właśnie dostałem zdjęcie od kogoś, kto też chciałby przyjechać (na mistrzostwa świata - przyp. red.). Był wobec mnie i mojego kraju pełen szacunku, ale niekoniecznie był taki wobec innych. To zdjęcie mężczyzny, który nazywa się Władimir Putin, który, jak sądzę, może przyjechać, w zależności od tego, co się wydarzy. Może przyjedzie, a może nie, to zależy od rozwoju sytuacji. W nadchodzących tygodniach czeka nas sporo wydarzeń - wypalił nagle prezydent USA.

Od momentu rozpoczęcia inwazji na Ukrainę Rosja jest wykluczona z wszelkich rozgrywek organizowanych przez FIFA i UEFA. Reprezentację tego kraju ominęły już poprzedni mundial rozgrywany w Katarze, a także ostatnie mistrzostwa Europy w Niemczech. Od dłuższego czasu przedstawiciele tego kraju postulują, by przywrócić rosyjskie drużyny do oficjalnych rozgrywek. Wraz z dynamiką negocjacji polityków istotnej zmianie może ulec również sytuacja rosyjskich sportowców. Udział "Sbornej" w nadchodzącym mundialu jest już oczywiście niemożliwy, bo eliminację do nich trwają w najlepsze, jednak sama obecność prezydenta Rosji na mundialu może stanowić bardzo wymowną manifestację.

