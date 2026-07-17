Piłkarskie mistrzostwa świata wkraczają w absolutnie decydującą fazę. Na placu boju pozostały bowiem już tylko dwie drużyny, walczące o miano najlepszej ekipy na planecie. W finałowym pojedynku naprzeciw siebie staną reprezentanci Hiszpanii oraz Argentyny.

Od 2024 roku "La Furia Roja" dumnie dzierżą tytuł mistrzów Europy oraz mistrzów olimpijskich. Miano najlepszej drużyny świata zapewne byłoby więc bardzo miłym dodatkiem do wypracowanego rezultatu. Przed "Albicelestes" rysuje się natomiast możliwość dokonania czegoś, co od 1962 roku nie udało się żadnemu uczestnikowi mistrzostw świata - wywalczenia tytułu w dwóch edycjach mundialu z rzędu.

Kilka dni przed rozpoczęciem tego pojedynku z obozu Hiszpanów napłynęły jednak bardzo niepokojące doniesienia. Jeden z kluczowych zawodników Luisa de la Fuente - Lamine Yamal - zmuszony był do odbycia treningu indywidualnego. Na jego lewym udzie, a więc tym, które było kontuzjowane przed mundialem, pojawił się natomiast bandaż. To naturalnie wywołało niepokój w sercach kibiców reprezentacji Hiszpanii.

Nowe doniesienia ws. stanu zdrowia Yamala. Na to czekali niemal wszyscy

Na kolejną aktualizację ws. sytuacji zdrowotnej Yamala kibice musieli poczekać do 17 lipca. To właśnie tego dnia w mediach pojawiły się doniesienia, które z pewnością uspokoiły wszystkich sympatyków "La Furia Roja".

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- Lamine Yamal oraz Pedro Porro trenują z resztą grupy na 2 dni przed wielkim finałem - przekazał znany dziennikarz Alfredo Martinez.

Dotychczas 19-letni gwiazdor notował dość przeciętne zawody. W 7 meczach tegorocznych mistrzostw świata zdobył on tylko 1 bramkę oraz zaliczył 1 asystę. Trzeba jednak pamiętać, że jeszcze w fazie grupowej mundialu zmagał się on ze skutkami urazu uda. Ten czynnik z pewnością miał ogromny wpływ na formę piłkarza Barcelony. Mimo to rodacy Yamala wciąż pokładają w nim ogromne nadzieje. Już kilkukrotnie udowadniał on, że nawet bez osiągnięcia pełnej sprawności jest w stanie bezproblemowo "nawijać" defensorów przeciwnej drużyny.

Lamine Yamal PABLO GARCIA SACRISTAN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP AFP

Lamine Yamal FRANCK FIFE AFP

Lamine Yamal VANESSA CARVALHO AFP





Trening piłkarzy Argentyny przed finałem mundialu 2026. WIDEO ALFRED DAVIES / AFPTV / AFP AFP