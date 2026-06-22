Klose odzywa się po rekordzie Messiego. Odliczyli karne. Niemiec wciąż numerem 1

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Lionel Messi podbija mundialowe areny w Ameryce Północnej. W wygranym 2:0 meczu z Austrią zaliczył 17. i 18. trafienie w finałach MŚ. To rekord wszech czasów. Wspaniałego osiągnięcia pogratulował Argentyńczykowi dotychczasowy lider zestawienia Miroslav Klose. Tymczasem część internautów od razu wskazała na jeden istotny fakt, który nakazuje im... nadal stawiać wyżej byłego reprezentanta Niemiec urodzonego w Polsce.

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Lionel Messi (nr 10) właśnie pobił rekord Miroslava Klose. Ale na mundialowej arenie nie powiedział jeszcze ostatniego słowa JUAN MABROMATA JAVIER SORIANOAFP

Lionel Messi meldował się na tegorocznym mundialu z 13 bramkami na koncie w finałach MŚ. W pierwszym meczu grupowym strzelił Algierii trzy gole. W poniedziałek dwukrotnie pokonał golkipera Austrii.

Z 18 trafieniami w dorobku Argentyńczyk stał się najlepszym snajperem w historii finałów MŚ. O dwa gole wyprzedza dotychczasowego lidera, Miroslava Klosego. Mistrz świata z 2014 roku właśnie zabrał w tej sprawie głos.

Klose gratuluje Messiemu snajperskiego osiągnięcia. Internauci wytykają nowemu rekordziście bramki z rzutów karnych

W latach 2002-14 Klose na czterech mundialach zdobył w sumie 16 bramek. Co nie bez znaczenia, za każdym razem trafiał do siatki z akcji. Teraz z całą mocą podkreślają to użytkownicy sieci.

Messi ma na koncie dwa gole więcej. Czterokrotnie wpisywał się jednak na listę strzelców po uderzeniu z rzutu karnego. Za każdym razem w turnieju sprzed czterech lat.

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Gdyby liczyć trafienia tylko z gry - jak chce część internautów - były reprezentant Niemiec urodzony w Opolu prowadzi 16:14. On sam nie ma jednak zamiaru bawić się w taką matematykę. Po poniedziałkowym wyczynie Messiego zabrał głos za pośrednictwem niemieckich mediów.

- Lionel Messi jest dla mnie najlepszym piłkarzem wszech czasów! Gratulacje, mistrzu! - te słowa Klosego cytuje "Süddeutsche Zeitung".

- Czuję dziwną dumę, ponieważ jeśli ktoś miał pobić mój rekord, to musiał to być zawodnik taki jak Messi. Piłkarz, który zdefiniował erę i dał piłce nożnej momenty, których ludzie nigdy nie zapomną - miał powiedzieć wybitny snajper "Die Mannschaft".

Jeśli Messi nie zatraci strzeleckiego rytmu, sięgnie po pierwszy w karierze tytuł króla strzelców mundialu. Przed czterema laty zdobył siedem bramek (tylko trzy z gry). Teraz ma na koncie już pięć goli (wszystkie z akcji), ledwie po dwóch występach.

Ten dorobek będzie mógł poprawić już w najbliższy weekend - w nocy z soboty na niedzielę "Albicelestes" zamkną fazę grupową spotkaniem z Jordanią.

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Rok 2012, towarzyska potyczka Niemcy - Argentyna. Miro Klose kontra Lionel Messifiro SportphotoNewspix.pl
Miroslav Klose
Miroslav KloseDomenico Cippitelli/NurPhotoAFP
Piłkarz w biało-niebieskiej koszulce z numerem 10, opaska kapitańska na ramieniu, szeroki uśmiech na twarzy, dynamiczna postawa sugerująca sportową akcję na boisku.
Leo MessiHAKAN AKGUNAFP


"Takie drużyny jak Hiszpania mogą sobie na to pozwolić". Roman Kosecki analizuje. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

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