Klopp przerwał milczenie. Ogłosił ws. pracy w niemieckiej kadrze. Jaśniej się nie da

Reprezentacja Niemiec poleciała na mundial w USA, Meksyku i Kanadzie walczyć o medal. Tymczasem nasi zachodni sąsiedzi odpadli już na etapie 1/16 finału. Lepszy o rzutach karnych okazał się Paragwaj.

To sprawiło, że posada selekcjonera Juliana Nagelsmanna zawisła na włosku. W piątek (3 lipca) Deutscher Fußball-Bund poinformował, że 38-latek sam poprosił o odejście ze stanowiska (miał kontrakt ważny do 2028 roku, a jego dymisja została przyjęta.

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Niemcy rozpoczęli "misję Klopp". Trener wprost na temat objęcia stanowiska

Niemiecki związek w komunikacie wprost poinformował, że zamierza teraz zacząć rozmowy z Jürgenem Kloppem, który nieoficjalnie deklarował chęć przejęcia drużyny narodowej.

Jestem teraz więcej niż gotowy

Niemiec przebywa obecnie w USA, gdzie jest ekspertem telewizyjnym podczas trwającego mundialu. Niemiecki "Bild" informuje, że szefowie DFB w najbliższych dniach chcą się spotkać z Kloppem. - "Planują w ciągu najbliższych dziesięciu dni tajny lot do USA. Zamierzają tam osobiście porozmawiać z Kloppem i wymienić się poglądami" - czytamy.

Niemiecki trener wyraził zgodę, ale tę również będzie musiał wydać jego pracodawca, czyli Red Bull. 59-latek jest tam szefem globalnej piłki. Wcześniej był m.in. trenerem Liverpoolu i BVB.

Jurgen Klopp KERSTIN JOENSSON / AFP AFP

Jürgen Klopp AFP

Jürgen Klopp AFP





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