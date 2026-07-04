Klopp przerwał milczenie. Ogłosił ws. pracy w niemieckiej kadrze. Jaśniej się nie da
Reprezentacja Niemiec zaprezentowała się na piłkarskich mistrzostwach świata zdecydowanie poniżej oczekiwań. W związku z tym z prowadzeniem drużyny narodowej pożegnał się Julian Nagelsmann. Faworytem na przejęcie po nim posady jest Jürgen Klopp, który został nawet wskazany przez Niemiecki Związek Piłki Nożnej (DFB). Były trener m.in. Liverpoolu wypowiedział się wprost na temat swojej przyszłości.
Reprezentacja Niemiec poleciała na mundial w USA, Meksyku i Kanadzie walczyć o medal. Tymczasem nasi zachodni sąsiedzi odpadli już na etapie 1/16 finału. Lepszy o rzutach karnych okazał się Paragwaj.
To sprawiło, że posada selekcjonera Juliana Nagelsmanna zawisła na włosku. W piątek (3 lipca) Deutscher Fußball-Bund poinformował, że 38-latek sam poprosił o odejście ze stanowiska (miał kontrakt ważny do 2028 roku, a jego dymisja została przyjęta.
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Niemcy rozpoczęli "misję Klopp". Trener wprost na temat objęcia stanowiska
Niemiecki związek w komunikacie wprost poinformował, że zamierza teraz zacząć rozmowy z Jürgenem Kloppem, który nieoficjalnie deklarował chęć przejęcia drużyny narodowej.
Jestem teraz więcej niż gotowy
Niemiec przebywa obecnie w USA, gdzie jest ekspertem telewizyjnym podczas trwającego mundialu. Niemiecki "Bild" informuje, że szefowie DFB w najbliższych dniach chcą się spotkać z Kloppem. - "Planują w ciągu najbliższych dziesięciu dni tajny lot do USA. Zamierzają tam osobiście porozmawiać z Kloppem i wymienić się poglądami" - czytamy.
Niemiecki trener wyraził zgodę, ale tę również będzie musiał wydać jego pracodawca, czyli Red Bull. 59-latek jest tam szefem globalnej piłki. Wcześniej był m.in. trenerem Liverpoolu i BVB.