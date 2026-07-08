Mistrzostwa świata przez całą karierę były niespełnioną ambicją dla Cristiano Ronaldo. Legendarny Portugalczyk swój najlepszy występ na światowym czempionacie zanotował podczas swojego debiutu - w 2006 roku w Niemczech Portugalczycy zajęli czwarte miejsce.

Tegoroczny mundial był już szóstym w karierze Ronaldo. Już przed turniejem atmosfera wokół tego występu była bardzo podniosła. Wszystko działo się w tle wciąż nierozstrzygniętej przyszłości Portugalczyka odnośnie dalszego kontynuowania kariery.

Oczekiwania względem Portugalczyków jak zwykle były ogromne. W fazie grupowej zajęli drugie miejsce, a w 1/16 finału po zaciętym boju okazali się lepsi od Chorwatów. Ostatnim przeciwnikiem Portugalii okazała się reprezentacja Hiszpanii. Aktualni mistrzowie Europy wygrali po golu Mikela Merino strzelonym już w doliczonym czasie gry.

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Ronaldo nawet po odpadnięciu mundialu nie dał jednoznacznego komunikatu w sprawie swojej przyszłości. Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała z Roberto Martinezem. Tuż przed pierwszym meczem w mediach pojawiła się informacja o odejściu Hiszpana z posady selekcjonera reprezentacji Portugalii. Rozstanie nastąpiło w ostatnią środę, o czym poinformowała portugalska federacja.

Oczekiwania na nazwisko nowego selekcjonera okazało się być wyjątkowo krótkie. Fabrizio Romano ogłosił, że wszelkie wcześniejsze spekulacje okazały się prawidłowe. Jorge Jesus miał ustalić warunki kontraktu z portugalską federacją. 71-latek ma poprowadzić Portugalię na Euro 2028 oraz kolejnym mundialu, którego będą współgospodarzami.

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Jorge Jesus portugalskim kibicom może kojarzyć się przede wszystkim jako trener dwóch tamtejszych potęg ze stolicy kraju - Benfiki oraz Sportingu. Doświadczony szkoleniowiec ma w swoim dorobku m.in. trzy mistrzostwa Portugalii. Jesus przez ostatni rok był trenerem saudyjskiego Al-Nassr, w którym aktualnie występują jego dwaj przyszli podopieczni w narodowej kadrze - Cristiano Ronaldo oraz Joao Felix.

Pierwszym wyzwaniem dla nowego selekcjonera będzie nadchodząca edycja Ligi Narodów. Reprezentacja Portugalii w ramach dywizji A zmierzy się z Danią, Norwegią oraz Walią.

Cristiano Ronaldo STEFAN KOOPS AFP

Roberto Martinez PAUL ELLIS AFP





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