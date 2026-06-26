Klęska Niemców na mundialu. Dziewięć miesięcy i koniec. Rozpętała się burza
Stało się. Reprezentacja Niemiec w ostatniej kolejce fazy grypowej mistrzostw świata przegrała 1:2 z Ekwadorem, który zapewnił sobie awans z trzeciego miejsca. Zaraz po ostatnim gwizdku eksperci zabrali głos po zaskakującym wyniku, doceniając przede wszystkim kadrę z Ameryki Południowej. Nie zabrakło także krytyki skierowanej w stronę sędziów.
Po wygranych z Curacao i Wybrzeżem Kości Słoniowej reprezentacja Niemiec była pewna pierwszego miejsca w grupie E. Na koniec fazy grupowej nasi zachodni sąsiedzi zagrali z Ekwadorem, który walczył o życie. Liczyła się tylko wygrana.
Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 2:1 dla ekipy z Ameryki Południowej, która zajęła trzecią pozycję i drugi raz w historii wywalczyła awans do fazy pucharowej mistrzostw świata. Niemcy wypuścili z rąk prowadzenie, a oprócz tego sędzia Tori Penso zabrała im podyktowany wcześniej rzut karny. Jej kontrowersyjną decyzję w pomeczowej relacji opisywał Przemysław Langier z Interii Sport.
Niemcy przegrywają na mundialu. Eksperci reagują
To pierwsza porażka drużyny Juliana Nagelsmanna od 4 września zeszłego roku. Wtedy podczas eliminacji MŚ lepsza u siebie okazała się Słowacja (2:0). Zaraz po zakończeniu starcia z Ekwadorem głos zabrali eksperci.
"Bardzo mi się podoba Ekwador od początku tych mistrzostw, trzymam kciuki za ich awans. Takie drużyny chce się oglądać" - pisał jeszcze w trakcie spotkania Żelisław Żyżyński.
"Ekwador puka do drzwi, za którymi są ciekawie grające drużyny tego mundialu, ale ciągle słyszy, że w tych butach, tzn. bez choćby jednego kozaka w ofensywie, nie wpuszczają" - dodaje Mateusz Rokuszewski.
"Mają sędziego rezerwowego, to nie mogli tej sędzi zostawić w szatni w przerwie? Przecież widać, że nic nie ogarnia" - twierdzi Mateusz Michniewicz, który nie jako jedyny skrytykował pracę sędzi.
"Sędzia Tori Penso podejmuje więcej błędnych niż poprawnych decyzji, prowadząc ten Mundial" - czytamy na profilu Santiago Bucarama Lopeza, który zgromadził sporo polubień.
"Ekwador jest za dobry, żeby jechać do domu. Cieszy mnie to 2:1" - napisał Przemysław Michalak.
"Ekwador dzisiaj skradł wiele serc. Co to jest za kapitalna ekipa. Największe nazwiska mają w defensywie, ale grają ofensywnie, szukają kolejnych goli. Do tego ten wariat wyglądający jak David Guetta w roli selekcjonera. Mają mój miecz, niech idą po marzenia" - komentuje Filip Macuda.
"Wspaniały Ekwador, a już mogli się poczuć jak drużyna przeklęta, tak nie chciało wpaść. Odetchnęli wszyscy, z zespołem sędziowskim na czele" - dodaje wymownie Paweł Wilkowicz.
"Wspaniały drużynowy występ Ekwadoru. Wydarli ten awans z trzeciego miejsca i to jest bardzo dobra wiadomość, bo to będzie jeden z zespołów, który z tego dodatkowego miejsca naprawdę może mieć w fazie pucharowej sporo do zaoferowania" - pisze Maciej Łuczak.
"Żal byłoby Ekwadoru, zasłużyli na wygraną z Niemcami i na awans. Ekscytujący, odważny, ofensywny zespół ze sporą jakością. Świetnie się ich ogląda, dają show, masa ciekawych piłkarzy. John Yeboah pięknie się rozwinął, wróżę fajny transfer po takim turnieju" - ocenia Szymon Janczyk.