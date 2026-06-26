Klęska Niemców na mundialu. Dziewięć miesięcy i koniec. Rozpętała się burza

Po wygranych z Curacao i Wybrzeżem Kości Słoniowej reprezentacja Niemiec była pewna pierwszego miejsca w grupie E. Na koniec fazy grupowej nasi zachodni sąsiedzi zagrali z Ekwadorem, który walczył o życie. Liczyła się tylko wygrana.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 2:1 dla ekipy z Ameryki Południowej, która zajęła trzecią pozycję i drugi raz w historii wywalczyła awans do fazy pucharowej mistrzostw świata. Niemcy wypuścili z rąk prowadzenie, a oprócz tego sędzia Tori Penso zabrała im podyktowany wcześniej rzut karny. Jej kontrowersyjną decyzję w pomeczowej relacji opisywał Przemysław Langier z Interii Sport.

Niemcy przegrywają na mundialu. Eksperci reagują

To pierwsza porażka drużyny Juliana Nagelsmanna od 4 września zeszłego roku. Wtedy podczas eliminacji MŚ lepsza u siebie okazała się Słowacja (2:0). Zaraz po zakończeniu starcia z Ekwadorem głos zabrali eksperci.

"Bardzo mi się podoba Ekwador od początku tych mistrzostw, trzymam kciuki za ich awans. Takie drużyny chce się oglądać" - pisał jeszcze w trakcie spotkania Żelisław Żyżyński.

Rozwiń

"Ekwador puka do drzwi, za którymi są ciekawie grające drużyny tego mundialu, ale ciągle słyszy, że w tych butach, tzn. bez choćby jednego kozaka w ofensywie, nie wpuszczają" - dodaje Mateusz Rokuszewski.

Rozwiń

"Mają sędziego rezerwowego, to nie mogli tej sędzi zostawić w szatni w przerwie? Przecież widać, że nic nie ogarnia" - twierdzi Mateusz Michniewicz, który nie jako jedyny skrytykował pracę sędzi.

Rozwiń

"Sędzia Tori Penso podejmuje więcej błędnych niż poprawnych decyzji, prowadząc ten Mundial" - czytamy na profilu Santiago Bucarama Lopeza, który zgromadził sporo polubień.

Rozwiń

"Ekwador jest za dobry, żeby jechać do domu. Cieszy mnie to 2:1" - napisał Przemysław Michalak.

Rozwiń

"Ekwador dzisiaj skradł wiele serc. Co to jest za kapitalna ekipa. Największe nazwiska mają w defensywie, ale grają ofensywnie, szukają kolejnych goli. Do tego ten wariat wyglądający jak David Guetta w roli selekcjonera. Mają mój miecz, niech idą po marzenia" - komentuje Filip Macuda.

Rozwiń

"Wspaniały Ekwador, a już mogli się poczuć jak drużyna przeklęta, tak nie chciało wpaść. Odetchnęli wszyscy, z zespołem sędziowskim na czele" - dodaje wymownie Paweł Wilkowicz.

Rozwiń

"Wspaniały drużynowy występ Ekwadoru. Wydarli ten awans z trzeciego miejsca i to jest bardzo dobra wiadomość, bo to będzie jeden z zespołów, który z tego dodatkowego miejsca naprawdę może mieć w fazie pucharowej sporo do zaoferowania" - pisze Maciej Łuczak.

Rozwiń

"Żal byłoby Ekwadoru, zasłużyli na wygraną z Niemcami i na awans. Ekscytujący, odważny, ofensywny zespół ze sporą jakością. Świetnie się ich ogląda, dają show, masa ciekawych piłkarzy. John Yeboah pięknie się rozwinął, wróżę fajny transfer po takim turnieju" - ocenia Szymon Janczyk.

Rozwiń

Niemcy - Ghana Photo by FEDERICO GAMBARINI / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Reprezentanci Niemiec THOMAS KIENZLE AFP

Ekwador - Curacao JUAN MABROMATA / AFP AFP





Liga Narodów. Polska - Turcja. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport