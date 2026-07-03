Informacje o rezygnacji Nagelsmanna przekazali dobrze poinformowani dziennikarze niemieckiego Bilda oraz Florian Plettenberg ze Sky Sports. Ich zdaniem, jeszcze w piątek niemiecka federacja oficjalnie ogłosi decyzję 38-letniego szkoleniowca.

W mediach już ruszyły spekulacje, kto zastąpi Nagelsmanna. Według "Bilda" oraz słynnego dziennikarza Fabrizio Romano, bardzo duże szanse na zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Niemiec ma Juergen Klopp.

Przyszłość Nagelsmanna wydawała się przesądzona od razu po sensacyjnym odpadnięciu Niemiec z MŚ 2026 już na początku fazy pucharowej. Mało kto zakładał bowiem, że nasi zachodni sąsiedzi potkną się już na pierwszej przeszkodzie.

Tak się jednak stało, a niespodziewanie lepsi od nich okazali się piłkarze z Paragwaju, którzy wygrali spotkanie 1/16 finału po rzutach karnych. Krótko po meczu zaczęło się w niemieckich mediach pranie brudów. Oberwało się nie tylko Nagelsmannowi. Ujawniono też, że jedna z gwiazd kadry odmówiła wykonania rzutu karnego.

Mundial. Trzy lata pracy z kadrą. Słaby bilans

Jeśli potwierdzą się doniesienia medialne, przygoda Nagelsmanna z reprezentacją Niemiec trwała trzy lata. W tym czasie młody szkoleniowiec nie osiągnął spektakularnych wyników z kadrą.

Na mistrzostwach Europy 2024, i to na własnym terenie, Niemcy odpadli w ćwierćfinale po porażce z Hiszpanią. Teraz skompromitowali się na mundialu, a wcześniej nie osiągnęli też znaczących wyników w Lidze Narodów.





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