Klęska Niemców na MŚ. Media: jest decyzja ws. trenera

Szymon Łożyński

Szymon Łożyński

Fatalnie na mistrzostwach świata zaprezentowali się Niemcy, którzy odpadli już w 1/16 finału po rzutach karnych z Paragwajem. Po takiej klęsce błyskawicznie zebrały się czarne chmury nad Julianem Nagelsmannem. Według najnowszych doniesień medialnych, szkoleniowiec uniósł się honorem i w trybie natychmiastowym zrezygnował z dalszego prowadzenia niemieckiej kadry.

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Julian NagelsmannIMAGO/Markus FischerEast News

Informacje o rezygnacji Nagelsmanna przekazali dobrze poinformowani dziennikarze niemieckiego Bilda oraz Florian Plettenberg ze Sky Sports. Ich zdaniem, jeszcze w piątek niemiecka federacja oficjalnie ogłosi decyzję 38-letniego szkoleniowca.

W mediach już ruszyły spekulacje, kto zastąpi Nagelsmanna. Według "Bilda" oraz słynnego dziennikarza Fabrizio Romano, bardzo duże szanse na zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Niemiec ma Juergen Klopp.

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Przyszłość Nagelsmanna wydawała się przesądzona od razu po sensacyjnym odpadnięciu Niemiec z MŚ 2026 już na początku fazy pucharowej. Mało kto zakładał bowiem, że nasi zachodni sąsiedzi potkną się już na pierwszej przeszkodzie.

Tak się jednak stało, a niespodziewanie lepsi od nich okazali się piłkarze z Paragwaju, którzy wygrali spotkanie 1/16 finału po rzutach karnych. Krótko po meczu zaczęło się w niemieckich mediach pranie brudów. Oberwało się nie tylko Nagelsmannowi. Ujawniono też, że jedna z gwiazd kadry odmówiła wykonania rzutu karnego.

Mundial. Trzy lata pracy z kadrą. Słaby bilans

Jeśli potwierdzą się doniesienia medialne, przygoda Nagelsmanna z reprezentacją Niemiec trwała trzy lata. W tym czasie młody szkoleniowiec nie osiągnął spektakularnych wyników z kadrą.

Na mistrzostwach Europy 2024, i to na własnym terenie, Niemcy odpadli w ćwierćfinale po porażce z Hiszpanią. Teraz skompromitowali się na mundialu, a wcześniej nie osiągnęli też znaczących wyników w Lidze Narodów.

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