Julian Nagelsmann poprowadził reprezentację Niemiec w 37 spotkaniach. 23 zwycięstwa, 6 remisów i 8 porażek - z takim wynikiem pożegnał się z drużyną narodową.

38-latek nie okazał się receptą Niemców na ich problemy. Przygoda Nagelsmanna w kadrze zakończyła się katastrofalnym występem na mundialu.

wysokie zwycięstwo z Curacao (7:1)

wymęczona wygrana z Wybrzeżem Kości Słoniowej (2:1)

zaskakująca porażka z Ekwadorem (1:2)

sensacyjna klęska z Ekwadorem po rzutach karnych i odpadnięcie z mundialu

Po tym blamażu DFB nie miała wyjścia. Zmiana selekcjonera była więcej niż konieczna. Nagelsmann ewidentnie nie trafił do swoich podopiecznych, a jego pomysł na mundial okazał się kompletnie nietrafiony.

Niemcy informują ws. selekcjonera. Padło nazwisko Kloppa. Emocje rosną

Oficjalnie: Jurgen Klopp selekcjonerem reprezentacji Niemiec

Informując o odejściu Juliana Nagelsmanna DFB dodało, że podjęło rozmowy z Jurgenem Kloppem. Ten po odejściu z Liverpoolu został szefem globalnego pionu piłkarskiego w grupie Red Bull. Stanowisko to przejął 1 stycznia 2025 roku.

Przedwczesne odejście Kloppa umożliwiać mogła tylko potencjalna oferta poprowadzenia reprezentacji Niemiec. Takowa pojawiła się od razu po odejściu Juliana Nagelsmanna. Szkoleniowiec przyjął propozycję i właśnie został przedstawiony jako nowy selekcjoner Die Mannschaft.

Federacja zaprosiła w czwartek dziennikarzy do swojej siedziby we Frankfurcie nad Menem na konferencję prasową. Rozpoczęła się w piątek o 11:00. Temat spotkania nie został sprecyzowany, ale żurnaliści mieli wątpliwości, że chodzi o prezentację Kloppa. Faktycznie to były szkoleniowiec Liverpoolu i Borussii Dortmund wyszedł na salę prasową w towarzystwie prezesa federacji Bernda Neuendorfa i wiceprezesa Hansa-Joachima Watzke.

Jürgen Klopp podczas konferencji powitalnej Christian Kaspar-Bartke Getty Images

Oczekujący słów nowego selekcjonera kibice musieli uzbroić się w cierpliwość. Jako pierwszy głos zabrał Neuendorf i mówił aż przez ponad 9 minut. - Przekażemy darowiznę w wysokości miliona euro na rzecz fundacji Wings for Life powiązanej z Red Bullem - zaznaczył. Ogłosił też, że w ramach wdzięczności dla koncernu, kadra narodowa rozegra w przyszłości trzy mecze międzynarodowe w Lipsku. Watzke wystarczyły ponad 2 minuty. Następnie bohater dnia wreszcie mógł opowiedzieć o swoich odczuciach.

- To wielki zaszczyt móc tu dziś siedzieć. To, co działo się ze mną przez ostatnie kilka dni, to jakby w mojej głowie odtwarzał się film, różne rzeczy przelatywały mi przez myśl. Gdzie to wszystko się zaczęło, skąd się wziąłem? Już wcześniej zdawałem sobie sprawę z ogromu obowiązków selekcjonera reprezentacji. Ale kiedy jest się z tym związanym, odczuwa się tego wagę i odpowiedzialność jeszcze bardziej. Wiedząc, skąd pochodzę, nie mogłem sobie wyobrazić, że kiedykolwiek do tego dojdzie - powiedział. Podpisał kontrakt do 2030 roku. Zacznie obowiązywać 15 sierpnia.

Kiedy już mnie nie będziecie chcieli, to mi to powiecie. I odejdę. Bez odprawy. Jeśli jutro powiecie, że jestem do niczego, odejdę. Nie tylko jedna osoba, musiałoby ich być więcej. Jeśli DFB powie, że jestem do niczego, odejdę. Jeśli będziecie się źle zachowywać i nie dacie spokoju mojej rodzinie, odejdę

Do jego sztabu wejdą Peter Krawietz, Pepijn Lijnders i Sven Bender (37). Dodatkowo podano, że Per Mertesacker zostanie nowym dyrektorem sportowym.

Pierwsze mecze Niemców pod wodzę Jurgena Kloppa już na przełomie września i października. Będą to spotkania w fazie grupowej Ligi Narodów. Rywalami Die Mannschaft będą: Holandia, Grecja i Serbia.

To ma być moment odbicia po nieudanym mundialu, na którym zespół odpadł w 1/16 finału po konkursie rzutów karnych przeciwko Paragwajowi. - Przyjrzałem się 57 zawodnikom z pola. Mieliśmy wielu dobrych zawodników na MŚ, którzy nie grali szczególnie dobrze. Nie jest źle, ale sytuacja zdecydowanie wymaga poprawy - zaznaczył.

W 2027 r. ruszą eliminacje do Euro 2028. Będzie to jego pierwszy wielki turniej w roli selekcjonera.

Jurgen Klopp KERSTIN JOENSSON / AFP AFP

Jurgen Klopp Paul ELLIS / AFP AFP

Juergen Klopp GRAHAM HUNT / ProSportsImages / DPPI via AFP AFP





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