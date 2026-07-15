W styczniu 2025 roku Didier Deschamps osobiście poinformował świat, że mundial w USA, Kanadzie i Meksyku będzie jego ostatnim turniejem w roli selekcjonera reprezentacji Francji. 57-latek ogłosił swoją decyzję w rozmowie z jedną z francuskich telewizji, dając federacji czas na znalezienie następcy.

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- W 2026 roku to będzie koniec. Spędziłem ten czas z tym samym pragnieniem i pasją, by utrzymać Francję na najwyższym poziomie, ale 2026 rok to bardzo dobry (czas, żeby skończyć przyp. red.) Każdy powinien być gotów powiedzieć: stop, jest później życie. Najważniejsze jest, aby Francja pozostała na szczycie, tak jak było to przez wiele lat - powiedział Deschamps w rozmowie z telewizją TF1.

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Francuzi do mundialu przystępowali w roli faworyta do złotego medalu. Przez długi czas wydawało się, że ich historia zakończy się iście bajkowo. Na drodze do finału stanęła jednak Hiszpania. Zespół prowadzony przez Luisa de la Fuente wygrał w półfinale 2:0 i to "La Furia Roja" zagra w finale.

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Francuzom pozostała walka o brązowe medale, ale także godne pożegnanie Deschampsa. Następca jest już wybrany. Fabrizio Romano bezpośrednio po ostatnim gwizdku sędziego Bartona ogłosił, że "nadchodzi nowa era w reprezentacji Francji". Przewodzić jej będzie legendarny Zinedine Zidane.

To właśnie były trener Realu Madryt przejmie stery w kadrze Francji i postara się o sprawienie, że Mbappe i spółka za cztery lata zagrają o tytuł. Deschamps odejdzie zaś z bilansem znakomitym. Kadrę objął po klęsce na Euro 2012. Prowadził ją już w 186 meczach. Wygrał aż 122 z nich, co dało mu złote medale mistrzostw świata i Ligi Narodów, a także srebro mundialu i mistrzostw Europy. Brązowego medalu mundialu jeszcze nie ma.

Didier Deschamps NICOLAS TUCAT / AFP AFP





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