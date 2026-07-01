Klasyfikacja strzelców mundialu 2026. Kto liderem? Mbappe i Messi idą łeb w łeb

Piłkarskie mistrzostwa świata 2026 rozpoczęły się 11 czerwca. Do turnieju rozgrywanego w USA, Kanadzie i Meksyku przystąpiło 48 zespołów. Tytuły mistrzowskiego broni Argentyna, która cztery lata temu w wielkim finale pokonała Francję.

Faza grupowa pokazała, że powtórka takiego starcia w meczu o złoto jest jak najbardziej możliwa. Tym bardziej, że największe gwiazdy obu reprezentacji, a więc Leo Messi i Kylian Mbappe są w wyśmienitej formie. W fazie grupowej skuteczniejszy był Argentyńczyk, który na listę strzelców wpisał się aż sześciokrotnie. Pięć goli na swoim koncie zapisał Erling Haaland, a o jednego gola mniej miał Mbappe.

Za nami część meczów 1/16 finału. Haaland nie powiększył swojego dorobku strzeleckiego w meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej (2:1). Z kolei Mbappe dwa razy pokonał bramkarza reprezentacji Szwecji i zrównał się z Messim. Tyle, że przed 39-letnim gwiazdorem Interu Miami jeszcze spotkanie 1/16 finału przeciwko Republice Zielonego Przylądka.

Klasyfikacja strzelców mundialu 2026

Gdyby na ten moment (1 lipca, godz. 1:20) zakończyły się piłkarskie mistrzostwa świata, to królem strzelców zostałby Francuz, choć ma tyle samo goli co Messi. Jeśli dwóch zawodników ma taką samą liczbę goli to w dalszej kolejności brane pod uwagę są asysty, a potem czas spędzony na boisku we wszystkich meczach (wyżej w klasyfikacji będzie ten, który spędził na boisku mniej minut - przyp. red.).

W całej historii MŚ żaden piłkarz nie obronił tytułu króla strzelców. Francuz jest pierwszym, który może tego dokonać.

Kylian Mbappe - 6 goli (+ 2 asysty) Lionel Messi (Argentyna) - 6 goli Erling Haaland (Norwegia) - 5 goli Ousmane Dembele (Francja) - 4 gole (+ 1 asysta) Vinicius Junior (Brazylia) - 4 gole (+ 1 asysta)

Klasyfikacja strzelców mundialu (stan na 1.07, godz. 1:20) FIFA.com materiał zewnętrzny

Królowie strzelców mistrzostw świata

1930 - Guillermo Stabile (Argentyna) - 8 goli

1934 - Oldrich Nejedly (Czechosłowacja) - 5 goli

1938 - Leonidas (Brazylia) - 7 goli

1950 - Ademir (Brazylia) - 9 goli

1954 - Sandor Kocsis (Węgry) - 11 goli

1958 - Just Fontaine (Francja) - 13 goli

1962 - Florian Albert (Węgry), Walentin Iwanow (ZSRR), Garrincha, Vava (Brazylia), Drazan Jerković (Jugosławia), Leonel Sanchez (Chile) - wszyscy po 4 gole

1966 - Eusebio (Portugalia) - 9 goli

1970 - Gerd Mueller (RFN) - 10 goli

1974 - Grzegorz Lato (Polska) - 7 goli

1978 - Mario Kempes (Argentyna) - 6 goli

1982 - Paolo Rossi (Włochy) - 6 goli

1986 - Gary Lineker (Anglia) - 6 goli

1990 - Salvatore Schillaci (Włochy) - 6 goli

1994 - Oleg Salenko (Rosja), Christo Stoiczkow (Bułgaria) - po 6 goli

1998 - Davor Suker (Chorwacja) - 6 goli

2002 - Ronaldo (Brazylia) - 8 goli

2006 - Miroslav Klose (Niemcy) - 5 goli

2010 - Thomas Mueller (Niemcy) - 5 goli

2014 - James Rodriguez (Kolumbia) - 6 goli

2018 - Harry Kane (Anglia) - 6 goli

2022 - Kylian Mbappe (Francja) - 8 goli

Warto podkreślić, że od 2006 roku może być tylko jeden król strzelców. Dlatego wprowadzono wyżej wspomnianą zasadę dotyczącą asyst i czasu spędzonego na boisku.

Kylian Mbappe, najlepszy snajper reprezentacji Francji FRANCK FIFE East News

Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News

Erling Haaland strzelił już cztery gole dla Norwegii podczas mistrzostw świata 2026 Justin Setterfield AFP





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