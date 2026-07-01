Klasyfikacja strzelców mundialu 2026. Kto liderem? Mbappe i Messi idą łeb w łeb

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Trwa faza pucharowa piłkarskich mistrzostw świata. Gra toczy się nie tylko o trofeum na końcowy triumf, ale także o koronę króla strzelców. W wyśmienitej formie są Leo Messi i Kylian Mbappe. Chrapkę na koronę króla strzelców ma także Erling Haaland. Kto prowadzi w klasyfikacji strzelców mundialu 2026? Oto klasyfikacja.

Messi i Mbappe walczą o koronę króla strzelców
Messi i Mbappe walczą o koronę króla strzelców Hakan Akgun / ANADOLU / Anadolu via AFP / CHARLY TRIBALLEAU / AFPAFP

Piłkarskie mistrzostwa świata 2026 rozpoczęły się 11 czerwca. Do turnieju rozgrywanego w USA, Kanadzie i Meksyku przystąpiło 48 zespołów. Tytuły mistrzowskiego broni Argentyna, która cztery lata temu w wielkim finale pokonała Francję.

Faza grupowa pokazała, że powtórka takiego starcia w meczu o złoto jest jak najbardziej możliwa. Tym bardziej, że największe gwiazdy obu reprezentacji, a więc Leo Messi i Kylian Mbappe są w wyśmienitej formie. W fazie grupowej skuteczniejszy był Argentyńczyk, który na listę strzelców wpisał się aż sześciokrotnie. Pięć goli na swoim koncie zapisał Erling Haaland, a o jednego gola mniej miał Mbappe.

Za nami część meczów 1/16 finału. Haaland nie powiększył swojego dorobku strzeleckiego w meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej (2:1). Z kolei Mbappe dwa razy pokonał bramkarza reprezentacji Szwecji i zrównał się z Messim. Tyle, że przed 39-letnim gwiazdorem Interu Miami jeszcze spotkanie 1/16 finału przeciwko Republice Zielonego Przylądka.

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Klasyfikacja strzelców mundialu 2026

Gdyby na ten moment (1 lipca, godz. 1:20) zakończyły się piłkarskie mistrzostwa świata, to królem strzelców zostałby Francuz, choć ma tyle samo goli co Messi. Jeśli dwóch zawodników ma taką samą liczbę goli to w dalszej kolejności brane pod uwagę są asysty, a potem czas spędzony na boisku we wszystkich meczach (wyżej w klasyfikacji będzie ten, który spędził na boisku mniej minut - przyp. red.).

W całej historii MŚ żaden piłkarz nie obronił tytułu króla strzelców. Francuz jest pierwszym, który może tego dokonać.

  1. Kylian Mbappe - 6 goli (+ 2 asysty)
  2. Lionel Messi (Argentyna) - 6 goli
  3. Erling Haaland (Norwegia) - 5 goli
  4. Ousmane Dembele (Francja) - 4 gole (+ 1 asysta)
  5. Vinicius Junior (Brazylia) - 4 gole (+ 1 asysta)
Tabela przedstawiająca ranking piłkarzy według liczby zdobytych goli, na której Kylian Mbappé zajmuje pierwsze miejsce z sześcioma bramkami, wyprzedzając m.in. Lionela Messiego i Erlinga Haalanda; obok każdego zawodnika widoczne są informacje o liczbie...
Klasyfikacja strzelców mundialu (stan na 1.07, godz. 1:20)FIFA.commateriał zewnętrzny

Królowie strzelców mistrzostw świata

  • 1930 - Guillermo Stabile (Argentyna) - 8 goli
  • 1934 - Oldrich Nejedly (Czechosłowacja) - 5 goli
  • 1938 - Leonidas (Brazylia) - 7 goli
  • 1950 - Ademir (Brazylia) - 9 goli
  • 1954 - Sandor Kocsis (Węgry) - 11 goli
  • 1958 - Just Fontaine (Francja) - 13 goli
  • 1962 - Florian Albert (Węgry), Walentin Iwanow (ZSRR), Garrincha, Vava (Brazylia), Drazan Jerković (Jugosławia), Leonel Sanchez (Chile) - wszyscy po 4 gole
  • 1966 - Eusebio (Portugalia) - 9 goli
  • 1970 - Gerd Mueller (RFN) - 10 goli
  • 1974 - Grzegorz Lato (Polska) - 7 goli
  • 1978 - Mario Kempes (Argentyna) - 6 goli
  • 1982 - Paolo Rossi (Włochy) - 6 goli
  • 1986 - Gary Lineker (Anglia) - 6 goli
  • 1990 - Salvatore Schillaci (Włochy) - 6 goli
  • 1994 - Oleg Salenko (Rosja), Christo Stoiczkow (Bułgaria) - po 6 goli
  • 1998 - Davor Suker (Chorwacja) - 6 goli
  • 2002 - Ronaldo (Brazylia) - 8 goli
  • 2006 - Miroslav Klose (Niemcy) - 5 goli
  • 2010 - Thomas Mueller (Niemcy) - 5 goli
  • 2014 - James Rodriguez (Kolumbia) - 6 goli
  • 2018 - Harry Kane (Anglia) - 6 goli
  • 2022 - Kylian Mbappe (Francja) - 8 goli

Warto podkreślić, że od 2006 roku może być tylko jeden król strzelców. Dlatego wprowadzono wyżej wspomnianą zasadę dotyczącą asyst i czasu spędzonego na boisku.

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