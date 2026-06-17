Klasa. Nie wszyscy to widzieli. Oto co Marciniak zrobił przed meczem

Argentyńczycy to mistrzowie świata z Kataru. Na inaugurację mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku zmierzyli się z Algierią. W 17. minucie cudownym uderzeniem tuż sprzed pola karnego popisał się Lionel Messi.

Była to jego czternasta bramka na szóstych mistrzostwach świata w karierze i w równo dwusetnym meczu w reprezentacji. Mimo 38 lat na karku ikona Barcelony i obecny zawodnik Interu Miami nadal udowadnia, że jest najważniejszym piłkarzem swojej kadry narodowej.

Eksperci reagują po meczu Argentyny z Algierią

W drugiej połowie Messi dokończył dzieła zniszczenia. Zanotował hat-tricka. Kibice Argentyny nie mogli wyobrazić sobie lepszego startu turnieju, niż wygrana 3:0. Ich ikona znów udowodniła, że jest geniuszem, być może najlepszym piłkarzem w historii. Przed i po ostatnim gwizdku eksperci nie kryli zachwytu nad tym, czego dokonał Lionel Messi.

"Polscy sędziowie i piękny gol niezniszczalnego Leo Messiego. Nie można sobie wyobrazić lepszej nocy w środku tygodnia" - pisał jeszcze po pierwszej części gry Mateusz Kulisz, nawiązując do obecności Szymona Marciniaka, Tomasza Listkiewicza i Tomasza Kwiatkowskiego w składzie sędziowskim.

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Marciniak jeszcze przed pierwszym gwizdkiem podbiegł do selekcjonerów. Wideo ukazało się w mediach społecznościowych.

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"Messi w tym Interze grał w trybie energooszczędnym i gromadził siły na mundial, czy o co tu właściwie chodzi?" - pyta Sebastian Warzecha.

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"Nie ma lepszego od Leo Messiego" - pisze Przemysław Michalak.

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"Cóż, warto było zarwać nockę" - przyznał Michał Mitrut.

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"Nie śpię, bo trzymam kredens z bramkami Lionela Messiego na mundialach" - oto wpis Michała Zachodnego.

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"Najlepszy strzelec w historii mundiali" - odnotował Filip Macuda.

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"LEO MESSI NAJLEPSZYM STRZELCEM W HISTORII MISTRZOSTW ŚWIATA!!!" - to samo podkreślił Wojciech Piela, który dodaje, że "aktualnie Lionel Messi (16) ma dokładnie dwa razy więcej goli na MŚ niż Cristiano Ronaldo (8)".

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"Leo TRZY. Co się zabawili. Argentyńczycy, to ich. Niech żałuje, ten kto nie wstał" - pisze Żelisław Żyżyński.

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"Najwięksi nie jadą na picu. Są gotowi zawsze, gdy trzeba, oferują najwyższą jakość i konkrety. Leo Messi. Każdy, kto ma okazję oglądać jego grę od samego początku do dziś, może czuć się kibicem uprzywilejowanym i to w skali całej historii futbolu" - twierdzi Rafał Wolski.

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"Argentyna wygrywa swój mecz otwarcia z Lionelem Messim, który zapisuje się w historii Mistrzostw Świata! Hat-trick Messiego oznacza, że jest współliderem WSZECH CZASÓW pod względem liczby strzelonych bramek na Mundialu z 16 golami obok Mirosa Klose. Mbappe, Mueller, Ronaldo Nazario zostali prześcignięci" - spuentował Fabrizio Romano.

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Leo Messi Luis ROBAYO AFP

Lionel Messi LUIS ROBAYO / AFP AFP

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