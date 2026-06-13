Kilka godzin przed meczem nadeszła wiadomość ws. Trumpa. Amerykanie ujawniają

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Za nami już trzy pierwsze spotkania w ramach tegorocznego mundialu. Póki co impreza rozgrywa się w Meksyku oraz Kanadzie. O godzinie 3:00 naszego czasu do wspomnianych państw oficjalnie dołączą Stany Zjednoczone. Na SoFi Stadium współgospodarze imprezy podejmą Paragwaj. Tuż przed rozpoczęciem meczu w Inglewood pojawiły się informacje dotyczące Donalda Trumpa. Ten zdecydował się na wyjątkowy gest względem zawodników oraz sztabu szkoleniowego.

Donald Trump w garniturze i czerwonym krawacie przemawia do mikrofonu, siedząc przy stole z pieczęcią prezydenta USA
Donald TrumpJIM WATSONAFP

Mistrzostwa świata odbywające się za oceanem jak na razie nie zawodzą. W każdym spotkaniu padały minimum dwie bramki i kibice liczą na to, że ten trend podtrzymany zostanie także już niebawem w Kalifornii. Stany Zjednoczone na wypełnionym po brzegi SoFi Stadium zmierzą się z dużo niżej notowanym w rankingu FIFA Paragwajem. Wobec tego cały kraj liczy na ich zwycięstwo. Do grona optymistów należy także dumny z piłkarzy Donald Trump.

Prezydent USA co prawda najprawdopodobniej nie pojawi się na trybunach kilkudziesięciotysięcznego obiektu leżącego w aglomeracji Los Angeles, ale na pewno będzie spoglądał na swoich rodaków przed telewizorem. Mało tego, zadbał już o odpowiednią motywację. Okazję do porozmawiania z jednym z najważniejszych osób w państwie otrzymała cała drużyna. Prezydent Stanów Zjednoczonych połączył się z nią telefonicznie. Szczegółami rozmowy pochwaliła się na Facebooku krajowa federacja.

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Donald Trump komplementował między innymi Mauricio Pochettino. "Zadzwoniłem tylko, żeby powiedzieć, że jesteś fantastycznym facetem i fantastycznym trenerem. Słyszałem o twoich osiągnięciach i sukcesach i wiem, jak świetni są zawodnicy. Myślę, że macie naprawdę duże szanse zajść daleko. Życzę powodzenia" - powiedział 79-latek. "Wszyscy wam kibicujemy. Presja minęła. Bawcie się dobrze" - dodał, cytowany przez portal "usatoday.com".

Ambicje Amerykanów w tegorocznym turnieju sięgają naprawdę wysoko. Co prawda spośród ostatnich czterech meczów towarzyskich wygrali zaledwie jeden, ale spotkania o stawkę rządzą się swoimi prawami. Kibice za oceanem liczą dziś na pokaz mocy ukochanej reprezentacji. Pierwszy gwizdek wybrzmi o godzinie 3:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport. Kilkadziesiąt minut wcześniej zaplanowano ostatnią już na tym mundialu ceremonię otwarcia z udziałem artystów.

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