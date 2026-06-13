Kilka godzin przed meczem nadeszła wiadomość ws. Trumpa. Amerykanie ujawniają

Mistrzostwa świata odbywające się za oceanem jak na razie nie zawodzą. W każdym spotkaniu padały minimum dwie bramki i kibice liczą na to, że ten trend podtrzymany zostanie także już niebawem w Kalifornii. Stany Zjednoczone na wypełnionym po brzegi SoFi Stadium zmierzą się z dużo niżej notowanym w rankingu FIFA Paragwajem. Wobec tego cały kraj liczy na ich zwycięstwo. Do grona optymistów należy także dumny z piłkarzy Donald Trump.

Prezydent USA co prawda najprawdopodobniej nie pojawi się na trybunach kilkudziesięciotysięcznego obiektu leżącego w aglomeracji Los Angeles, ale na pewno będzie spoglądał na swoich rodaków przed telewizorem. Mało tego, zadbał już o odpowiednią motywację. Okazję do porozmawiania z jednym z najważniejszych osób w państwie otrzymała cała drużyna. Prezydent Stanów Zjednoczonych połączył się z nią telefonicznie. Szczegółami rozmowy pochwaliła się na Facebooku krajowa federacja.

Donald Trump zadzwonił do amerykańskiej kadry. Motywacja tuż przed mundialem

Donald Trump komplementował między innymi Mauricio Pochettino. "Zadzwoniłem tylko, żeby powiedzieć, że jesteś fantastycznym facetem i fantastycznym trenerem. Słyszałem o twoich osiągnięciach i sukcesach i wiem, jak świetni są zawodnicy. Myślę, że macie naprawdę duże szanse zajść daleko. Życzę powodzenia" - powiedział 79-latek. "Wszyscy wam kibicujemy. Presja minęła. Bawcie się dobrze" - dodał, cytowany przez portal "usatoday.com".

Ambicje Amerykanów w tegorocznym turnieju sięgają naprawdę wysoko. Co prawda spośród ostatnich czterech meczów towarzyskich wygrali zaledwie jeden, ale spotkania o stawkę rządzą się swoimi prawami. Kibice za oceanem liczą dziś na pokaz mocy ukochanej reprezentacji. Pierwszy gwizdek wybrzmi o godzinie 3:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport. Kilkadziesiąt minut wcześniej zaplanowano ostatnią już na tym mundialu ceremonię otwarcia z udziałem artystów.

Donald Trump, 05.02.2026 r. Alex Brandon East News

Donald Trump, 05.10.2025 r. Manuel Balce Ceneta East News

Trofeum mistrzostw świata w piłce nożnej, o które powalczą reprezentacja na mundialu 2026 FABRICE COFFRINI AFP





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