Kilka dni po meczu z Curacao i takie wieści od Niemców. To naprawdę koniec

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Reprezentacja Niemiec rozpoczęła MŚ 2026 naprawdę mocnym akcentem, bo od zwycięstwa 7:1 nad Curacao. Przed "Die Mannschaft" jeszcze dwa mecze grupowe na mundialu, a tymczasem legenda tej kadry, Manuel Neuer, ogłosił istotną decyzję dotyczącą swej dalszej kariery w drużynie narodowej. Tym razem ma być ona już naprawdę ostateczna...

Manuel Neuer w białym stroju na boisku, otoczony przez kolegów z reprezentacji Niemiec i operatora kamery.
Manuel Neuer kończy karierę w reprezentacji Niemiec po mundialu 2026Tom WellerDPA

Piłkarska reprezentacja Niemiec w widowiskowy sposób zaczęła mistrzostwa świata 2026 - podopieczni Juliana Nagelsmanna na inaugurację swych występów na turnieju starli się z absolutnym debiutantem, Curacao i pomimo pierwotnych problemów ostatecznie zatriumfowali nad oponentami aż 7:1.

Niebawem przed "Die Mannschaft" kolejne mundialowe wyzwania, a tymczasem jeden z liderów drużyny i krótko mówiąc jedna z legend niemieckiego futbolu, Manuel Neuer, przekazała naprawdę istotne wieści.

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Mundial 2026: Manuel Neuer potwierdza, to będzie jego ostatni turniej w barwach reprezentacji Niemiec

"Jest dla mnie jasne, że to mój ostatni turniej. Nie planuję wrócić za dwa lata, na następne mistrzostwa Europy. W ostatnich dniach oswajałem się z faktem, że to moje ostatnie mecze dla Niemiec. Ale wolę czekać z niecierpliwością na każdy następny niż na okolicznościowe, pożegnalne koszulki" - orzekł Neuer, cytowany przez Polską Agencję Prasową, tym samym ogłaszając niechybne zakończenie swej kariery w kadrze.

Wspomnienie Euro było tu nieprzypadkowe - golkiper już raz odkładał w reprezentacji rękawice na półkę po ME 2024, ale postanowił powrócić do drużyny narodowej po pewnym czasie. Tym razem ma nie przymierzać się jednak do nowych zwrotów akcji na tym polu.

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MŚ 2026: Manuel Neuer może pobić absolutny rekord

Jak zwróciła uwagę PAP, Neuerowi brakuje obecnie jednego występu do tego, by zostać indywidualnym rekordzistą wśród bramkarzy pod względem liczby meczów rozegranych na mundialach. Jeśli zagra on niebawem przeciwko Wybrzeżu Kości Słoniowej, to dobije on do poziomu 21 spotkań, notując tu o jedno "oczko" więcej od Francuza Hugo Llorisa.

Rywalizacja Niemcy - WKS została zaplanowana na 20 czerwca na godz. 22.00 według czasu polskiego. "Die Mannschaft" w grupie zmierzy się jeszcze z Ekwadorem - w tym przypadku współzawodnictwo odbędzie się 25 czerwca, również o godz. 22.00.

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Manuel NeuerIBO OTAFP
bramkarz w czarnej koszulce z logo głównego sponsora i opaską kapitana na ramieniu głośno krzyczy i unosi zaciśnięte pięści w geście triumfu, w tle rozmyty tłum kibiców
Manuel NeuerDENNIS AGYEMANAFP
Piłkarz w sportowym stroju Bayernu Monachium podnosi ręce z rękawicami bramkarskimi, kierując spojrzenie w stronę widowni.
Manuel NeuerRonny HartmannAFP


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