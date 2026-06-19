Kilka dni po meczu z Curacao i takie wieści od Niemców. To naprawdę koniec

Piłkarska reprezentacja Niemiec w widowiskowy sposób zaczęła mistrzostwa świata 2026 - podopieczni Juliana Nagelsmanna na inaugurację swych występów na turnieju starli się z absolutnym debiutantem, Curacao i pomimo pierwotnych problemów ostatecznie zatriumfowali nad oponentami aż 7:1.

Niebawem przed "Die Mannschaft" kolejne mundialowe wyzwania, a tymczasem jeden z liderów drużyny i krótko mówiąc jedna z legend niemieckiego futbolu, Manuel Neuer, przekazała naprawdę istotne wieści.

Mundial 2026: Manuel Neuer potwierdza, to będzie jego ostatni turniej w barwach reprezentacji Niemiec

"Jest dla mnie jasne, że to mój ostatni turniej. Nie planuję wrócić za dwa lata, na następne mistrzostwa Europy. W ostatnich dniach oswajałem się z faktem, że to moje ostatnie mecze dla Niemiec. Ale wolę czekać z niecierpliwością na każdy następny niż na okolicznościowe, pożegnalne koszulki" - orzekł Neuer, cytowany przez Polską Agencję Prasową, tym samym ogłaszając niechybne zakończenie swej kariery w kadrze.

Wspomnienie Euro było tu nieprzypadkowe - golkiper już raz odkładał w reprezentacji rękawice na półkę po ME 2024, ale postanowił powrócić do drużyny narodowej po pewnym czasie. Tym razem ma nie przymierzać się jednak do nowych zwrotów akcji na tym polu.

MŚ 2026: Manuel Neuer może pobić absolutny rekord

Jak zwróciła uwagę PAP, Neuerowi brakuje obecnie jednego występu do tego, by zostać indywidualnym rekordzistą wśród bramkarzy pod względem liczby meczów rozegranych na mundialach. Jeśli zagra on niebawem przeciwko Wybrzeżu Kości Słoniowej, to dobije on do poziomu 21 spotkań, notując tu o jedno "oczko" więcej od Francuza Hugo Llorisa.

Rywalizacja Niemcy - WKS została zaplanowana na 20 czerwca na godz. 22.00 według czasu polskiego. "Die Mannschaft" w grupie zmierzy się jeszcze z Ekwadorem - w tym przypadku współzawodnictwo odbędzie się 25 czerwca, również o godz. 22.00.

Manuel Neuer IBO OT AFP

Manuel Neuer DENNIS AGYEMAN AFP

Manuel Neuer Ronny Hartmann AFP





Lionel Messi już niedługo może zakończyć karierę. "Niech on gra do 50". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport