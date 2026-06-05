Kilka dni do mundialu, nagle FIFA ogłosiła zmianę. Bezprecedensowy ruch

Raz na cztery lata oczy wszystkich fanów futbolu kierują się na jedne, wyjątkowe i prestiżowe rozgrywki - mistrzostwa świata, które tym razem odbędą się w trzech krajach: Kanadzie, USA i Meksyku.

Wyróżnikiem najbliższego mundialu będzie nie tylko liczba gospodarzy czy podobnie rekordowa liczba uczestników (48 reprezentacji), ale jak się też okazuje zupełnie nowe podejście do przedmeczowych ceremonii.

FIFA zmienia zasady tuż przed MŚ 2026. Tak będą wyglądać mundialowe ceremonie przed meczami

5 czerwca FIFA niespodziewanie ogłosiła zupełnie nową koncepcję tego, jak ma wyglądać moment, w którym piłkarze będą meldować się na murawie przed swymi spotkaniami na MŚ. Oto lista najważniejszych zmian:

hymnu z poziomu murawy wysłuchiwać będą już nie tylko gracze z wyjściowych jedenastek, ale także wszyscy rezerwowi

piłkarze obu drużyn oraz sędziowie będą podczas hymnów skupieni wokół koła środkowego

zawodnicy na płytę boiska wejdą przez specjalne przygotowane łuki oraz szpaler - tworzące ów szpaler osoby mają trzymać flagi poszczególnych krajów

banerowi FIFA umieszczonemu na środku murawy mają towarzyszyć gigantycznych rozmiarów flagi trzymane przez personel po obu stronach boiska

w dalszych etapach mundialowych zmagań ceremoniom mają towarzyszyć dodatkowe elementy, takie jak użycie pirotechniki czy różnokolorowego dymu

FIFA określiła całość mianem "koncepcji 360 stopni" - tak zbudowane wydarzenie ma pozwolić na lepszą immersję kibicom niezależnie od miejsca zajmowanego na stadionie. Gianni Infantino, przewodniczący organizacji, zabrał też w tej sprawie głos na swoim profilu na Instagramie.

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"Ustawienie wszystkich zawodników i sędziów naprzeciwko siebie w środkowym kole podczas odgrywania hymnów narodowych stworzy chwilę jedności, dumy i emocji, które będą udziałem wszystkich drużyn i wszystkich obecnych na stadionie" - padło m.in. we wpisie.

MŚ 2026: Pierwszy mecz turnieju już 11 czerwca

O tym, jak nowe zasady sprawdzą się w praktyce, przekonamy się już 11 czerwca o godz. 21.00 według czasu polskiego - wówczas to w meczu otwarcia mundialu zagrają Meksyk i RPA.

Na turnieju rozegrane zostaną łącznie 104 spotkania, a finał odbędzie się 19 lipca na MetLife Stadium w East Rutherford, mieszczącym się w obszarze metropolitalnym Nowego Jorku.

Gianni Infantino Patrick T. Fallon / AFP East News

Gianni Infantino Ulrik Pedersen AFP

MŚ 2026 Dan Mullan AFP





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