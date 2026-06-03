Kiedy mundial 2026? Kiedy mecze? [TERMINARZ]
Mundial 2026 zostanie rozegrany w dniach od 11 czerwca do 19 lipca. Tytułu mistrzów świata w piłce nożnej z Kataru będzie broniła Argentyna. Finał zostanie rozegrany na New York New Jersey Stadium, niespełna 83-tysięcznym obiekcie w stanie New Jersey. Sprawdź terminarz mundialu 2026.
Gospodarzami mistrzostw świata 2026 w piłce nożnej są Kanada, Meksyk oraz Stany Zjednoczone. W historycznym, bo pierwszym aż 48-zespołowym mundialu zostaną rozegrane 104 mecze. Faza grupowa potrwa od 11 do 27 czerwca, z kolei faza pucharowa od 28 czerwca do 19 lipca, na kiedy zaplanowano wielki finał. Poniżej możesz zapoznać się z terminarzem mundialu 2026.
Mundial 2026: terminarz fazy grupowej
Grupa A
- Meksyk - RPA - 11 czerwca 21:00 (czasu polskiego)
- Korea Południowa - Czechy - 12 czerwca 4:00 (czasu polskiego)
- Czechy - RPA - 18 czerwca 18:00 (czasu polskiego)
- Meksyk - Korea Południowa - 19 czerwca 3:00 (czasu polskiego)
- Czechy - Meksyk - 25 czerwca 3:00 (czasu polskiego)
- RPA - Korea Południowa - 25 czerwca 3:00 (czasu polskiego)
Grupa B
- Kanada - Bośnia i Hercegowina - 12 czerwca 21:00 (czasu polskiego)
- Katar - Szwajcaria - 13 czerwca 21:00 (czasu polskiego)
- Szwajcaria - Bośnia i Hercegowina - 18 czerwca 21:00 (czasu polskiego)
- Kanada - Katar - 19 czerwca 00:00 (czasu polskiego)
- Szwajcaria - Kanada - 24 czerwca 21:00 (czasu polskiego)
- Bośnia i Hercegowina - Katar - 24 czerwca 21:00 (czasu polskiego)
Grupa C
- Brazylia - Maroko - 14 czerwca 00:00 (czasu polskiego)
- Haiti - Szkocja - 14 czerwca 3:00 (czasu polskiego)
- Brazylia - Haiti - 20 czerwca 00:00 (czasu polskiego)
- Szkocja - Maroko - 20 czerwca 3:00 (czasu polskiego)
- Szkocja - Brazylia - 25 czerwca 00:00 (czasu polskiego)
- Maroko - Haiti 25 czerwca 00:00 (czasu polskiego)
Grupa D
- USA - Paragwaj - 13 czerwca 3:00 (czasu polskiego)
- Australia - Turcja - 13 czerwca 6:00 (czasu polskiego)
- Turcja - Paragwaj - 19 czerwca 6:00 (czasu polskiego)
- USA - Australia - 19 czerwca 21:00 (czasu polskiego)
- Turcja - USA - 26 czerwca 4:00 (czasu polskiego)
- Paragwaj - Australia - 26 czerwca 4:00 (czasu polskiego)
Grupa E
- Niemcy - Curacao - 14 czerwca 19:00 (czasu polskiego)
- WKS - Ekwador - 15 czerwca 1:00 (czasu polskiego)
- Niemcy - WKS - 21 czerwca 00:00 (czasu polskiego)
- Ekwador - Curacao - 21 czerwca 2:00 (czasu polskiego)
- Ekwador - Niemcy - 26 czerwca 00:00 (czasu polskiego)
- Curacao - WKS - 26 czerwca o 00:00 (czasu polskiego)
Grupa F
- Holandia - Japonia, 15 czerwca o 00:00 (czasu polskiego)
- Szwecja - Tunezja - 15 czerwca 4:00 (czasu polskiego)
- Tunezja - Japonia - 20 czerwca o 6:00 (czasu polskiego)
- Holandia - Szwecja - 20 czerwca 19:00 (czasu polskiego)
- Tunezja - Holandia - 26 czerwca o 1:00 (czasu polskiego)
- Japonia - Szwecja - 26 czerwca 1:00 (czasu polskiego)
Grupa G
- Belgia - Egipt - 15 czerwca o 21:00 (czasu polskiego)
- Iran - Nowa Zelandia - 16 czerwca o 3:00 (czasu polskiego)
- Belgia - Iran - 22 czerwca o 1:00 (czasu polskiego)
- Nowa Zelandia - Egipt - 22 czerwca o 3:00 (czasu polskiego)
- Egipt - Iran - 27 czerwca o 5:00 (czasu polskiego)
- Nowa Zelandia - Belgia - 27 czerwca o 5:00 (czasu polskiego)
Grupa H
- Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka, 15 czerwca o 18:00 (czasu polskiego)
- Arabia Saudyjska - Urugwaj - 16 czerwca o 00:00 (czasu polskiego)
- Hiszpania - Arabia Saudyjska - 21 czerwca o 18:00 (czasu polskiego)
- Urugwaj - Republika Zielonego Przylądka - 22 czerwca o 00:00 (czasu polskiego)
- Urugwaj - Hiszpania - 27 czerwca o 2:00 (czasu polskiego)
- Republika Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska - 27 czerwca o 2:00 (czasu polskiego)
Grupa I
- Francja - Senegal - 16 czerwca o 21:00 (czasu polskiego)
- Irak - Norwegia - 17 czerwca o 00:00 (czasu polskiego)
- Francja - Irak - 22 czerwca o 23:00 (czasu polskiego)
- Norwegia - Senegal - 23 czerwca 2:00 (czasu polskiego)
- Norwegia - Francja - 26 czerwca o 21:00 (czasu polskiego)
- Senegal - Irak - 26 czerwca o 21:00 (czasu polskiego)
Grupa J
- Argentyna - Algieria - 17 czerwca o 3:00 (czasu polskiego)
- Austria - Jordania - 17 czerwca o 6:00 (czasu polskiego)
- Argentyna - Austria - 22 czerwca o 19:00 (czasu polskiego)
- Jordania - Algieria - 23 czerwca o 5:00 (czasu polskiego)
- Jordania - Argentyna - 28 czerwca o 4:00 (czasu polskiego)
- Algieria - Austria - 28 czerwca o 4:00 (czasu polskiego)
Grupa K
- Portugalia - Demokratyczna Republika Konga - 17 czerwca 19:00 (czasu polskiego)
- Uzbekistan - Kolumbia - 18 czerwca o 04:00 (czasu polskiego)
- Portugalia - Uzbekistan - 23 czerwca o 19:00 (czasu polskiego)
- Kolumbia - Demokratyczna Republika Konga - 24 czerwca 4:00 (czasu polskiego)
- Kolumbia - Portugalia - 28 czerwca o 01:30 (czasu polskiego)
- Demokratyczna Republika Konga - Uzbekistan - 28 czerwca o 01:30 (czasu polskiego)
Grupa L
- Anglia - Chorwacja - 17 czerwca o 22:00 (czasu polskiego)
- Ghana - Panama - 18 czerwca o 1:00 (czasu polskiego)
- Anglia - Ghana - 23 czerwca o 22:00 (czasu polskiego)
- Panama - Chorwacja - 24 czerwca o 1:00 (czasu polskiego)
- Panama - Anglia - 27 czerwca o 23:00 (czasu polskiego)
- Chorwacja - Ghana - 27 czerwca o 23:00 (czasu polskiego)
Mistrzostwa świata 2026: terminarz fazy pucharowej. Kiedy finał?
1/16 finału:
28 czerwca
- 2A - 2B o 21:00 (czasu polskiego, Los Angeles)
29 czerwca
- 1C - 2F o 19:00 (czasu polskiego, Houston)
- 1E - 3ABCDF o 22:30 (czasu polskiego, Boston)
30 czerwca
- 1F - 2C o 3:00 (czasu polskiego, Monterrey)
- 2E - 2I o 19:00 (czasu polskiego, Dallas)
- 1I - 3CDFGH o 23:00 (czasu polskiego, New Jersey)
1 lipca
- 1A - 3 CEFHI o 3:00 (czasu polskiego, Mexico City)
- 1L - 3EHIJK o 18:00 (czasu polskiego, Atlanta)
- 1G - 3AEHIJ o 22:00 (czasu polskiego, Seattle)
2 lipca
- 1D - 3BEFIJ o 2:00 (czasu polskiego, Santa Clara)
- 1H - 2J o 21:00 (czasu polskiego, Los Angeles)
3 lipca
- 2K - 2L o 1:00 (czasu polskiego, Toronto)
- 1B - 3EFGIJ o 5:00 (czasu polskiego, Vancouver)
- 2D - 2G o 20:00 (czasu polskiego, Arlington)
4 lipca
- 1J - 2H o 0:00 (czasu polskiego, Miami)
- 1K - 3DEIJL o 3:30 (czasu polskiego, Kansas City)
1/8 Finału:
4 lipca
- 2A/2B - 1F/2C o 19:00 (czasu polskiego, #2, Houston)
- 1E/3ABCDF - 1I/3CDFGH o 23:00 (czasu polskiego, #1, Filadelfia)
5 lipca
- 1C/2F - 2E/2I o 22:00 (czasu polskiego, #3, East Rutherford)
6 lipca
- 1A/3CEFHI - 1L/3EHIJK o 2:00 (czasu polskiego, #4, Mexico City)
- 2K/2L - 1H/2J o 21:00 (czasu polskiego, #5, Dallas)
7 lipca
- 1D/3BEFIJ - 1G/3AEHIJ o 2:00 (czasu polskiego, #6, Seattle)
- 1J/2H - 2D/2G o 18:00 (czasu polskiego, #7, Atlanta)
- 1B/3EFGIJ - 1K/3DEIJL o 22:00 (czasu polskiego, #8, Vancouver)
Ćwierćfinały:
9 lipca
- #1 - #2 o 22:00 (czasu polskiego, #1, Boston)
10 lipca
- #5 - #6 o 21:00 (czasu polskiego, #2, Los Angeles)
11 lipca
- #3 - #4 o 23:00 (czasu polskiego, #3, Miami)
12 lipca
- #7 - #8 o 3:00 (czasu polskiego, #4, Kansas City)
Półfinały:
14 lipca
- #1 - #2 o 21:00 (czasu polskiego, Dallas)
15 lipca
- #3 - #4 o 21:00 (czasu polskiego, Atlanta)
Mecz o 3. miejsce:
- 18 lipca, o 23:00 (czasu polskiego, Miami)
Finał:
- 19 lipca, o 21:00 (czasu polskiego, New Jersey)