Kiedy mundial 2026? Kiedy mecze? [TERMINARZ]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Mundial 2026 zostanie rozegrany w dniach od 11 czerwca do 19 lipca. Tytułu mistrzów świata w piłce nożnej z Kataru będzie broniła Argentyna. Finał zostanie rozegrany na New York New Jersey Stadium, niespełna 83-tysięcznym obiekcie w stanie New Jersey. Sprawdź terminarz mundialu 2026.

Leo Messi z pucharem mistrzostw świata, otoczony przez drużynę Argentyny i kibiców na stadionie.
Leo Messi wraz z reprezentacją Argentyny na mundialu 2026 będzie bronić tytułów mistrzów świataDavid Ramos - FIFAGetty Images

Gospodarzami mistrzostw świata 2026 w piłce nożnej są Kanada, Meksyk oraz Stany Zjednoczone. W historycznym, bo pierwszym aż 48-zespołowym mundialu zostaną rozegrane 104 mecze. Faza grupowa potrwa od 11 do 27 czerwca, z kolei faza pucharowa od 28 czerwca do 19 lipca, na kiedy zaplanowano wielki finał. Poniżej możesz zapoznać się z terminarzem mundialu 2026.

Mundial 2026: terminarz fazy grupowej

Grupa A

  1. Meksyk - RPA - 11 czerwca 21:00 (czasu polskiego)
  2. Korea Południowa - Czechy - 12 czerwca 4:00 (czasu polskiego)
  3. Czechy - RPA - 18 czerwca 18:00 (czasu polskiego)
  4. Meksyk - Korea Południowa - 19 czerwca 3:00 (czasu polskiego)
  5. Czechy - Meksyk - 25 czerwca 3:00 (czasu polskiego)
  6. RPA - Korea Południowa - 25 czerwca 3:00 (czasu polskiego)

Grupa B

  1. Kanada - Bośnia i Hercegowina - 12 czerwca 21:00 (czasu polskiego)
  2. Katar - Szwajcaria - 13 czerwca 21:00 (czasu polskiego)
  3. Szwajcaria - Bośnia i Hercegowina - 18 czerwca 21:00 (czasu polskiego)
  4. Kanada - Katar - 19 czerwca 00:00 (czasu polskiego)
  5. Szwajcaria - Kanada - 24 czerwca 21:00 (czasu polskiego)
  6. Bośnia i Hercegowina - Katar - 24 czerwca 21:00 (czasu polskiego)

Grupa C

  1. Brazylia - Maroko - 14 czerwca 00:00 (czasu polskiego)
  2. Haiti - Szkocja - 14 czerwca 3:00 (czasu polskiego)
  3. Brazylia - Haiti - 20 czerwca 00:00 (czasu polskiego)
  4. Szkocja - Maroko - 20 czerwca 3:00 (czasu polskiego)
  5. Szkocja - Brazylia - 25 czerwca 00:00 (czasu polskiego)
  6. Maroko - Haiti 25 czerwca 00:00 (czasu polskiego)

Grupa D

  1. USA - Paragwaj - 13 czerwca 3:00 (czasu polskiego)
  2. Australia - Turcja - 13 czerwca 6:00 (czasu polskiego)
  3. Turcja - Paragwaj - 19 czerwca 6:00 (czasu polskiego)
  4. USA - Australia - 19 czerwca 21:00 (czasu polskiego)
  5. Turcja - USA - 26 czerwca 4:00 (czasu polskiego)
  6. Paragwaj - Australia - 26 czerwca 4:00 (czasu polskiego)

Grupa E

  1. Niemcy - Curacao - 14 czerwca 19:00 (czasu polskiego)
  2. WKS - Ekwador - 15 czerwca 1:00 (czasu polskiego)
  3. Niemcy - WKS - 21 czerwca 00:00 (czasu polskiego)
  4. Ekwador - Curacao - 21 czerwca 2:00 (czasu polskiego)
  5. Ekwador - Niemcy - 26 czerwca 00:00 (czasu polskiego)
  6. Curacao - WKS - 26 czerwca o 00:00 (czasu polskiego)

Grupa F

  1. Holandia - Japonia, 15 czerwca o 00:00 (czasu polskiego)
  2. Szwecja - Tunezja - 15 czerwca 4:00 (czasu polskiego)
  3. Tunezja - Japonia - 20 czerwca o 6:00 (czasu polskiego)
  4. Holandia - Szwecja - 20 czerwca 19:00 (czasu polskiego)
  5. Tunezja - Holandia - 26 czerwca o 1:00 (czasu polskiego)
  6. Japonia - Szwecja - 26 czerwca 1:00 (czasu polskiego)

Grupa G

  1. Belgia - Egipt - 15 czerwca o 21:00 (czasu polskiego)
  2. Iran - Nowa Zelandia - 16 czerwca o 3:00 (czasu polskiego)
  3. Belgia - Iran - 22 czerwca o 1:00 (czasu polskiego)
  4. Nowa Zelandia - Egipt - 22 czerwca o 3:00 (czasu polskiego)
  5. Egipt - Iran - 27 czerwca o 5:00 (czasu polskiego)
  6. Nowa Zelandia - Belgia - 27 czerwca o 5:00 (czasu polskiego)

Grupa H

  1. Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka, 15 czerwca o 18:00 (czasu polskiego)
  2. Arabia Saudyjska - Urugwaj - 16 czerwca o 00:00 (czasu polskiego)
  3. Hiszpania - Arabia Saudyjska - 21 czerwca o 18:00 (czasu polskiego)
  4. Urugwaj - Republika Zielonego Przylądka - 22 czerwca o 00:00 (czasu polskiego)
  5. Urugwaj - Hiszpania - 27 czerwca o 2:00 (czasu polskiego)
  6. Republika Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska - 27 czerwca o 2:00 (czasu polskiego)

Grupa I

  1. Francja - Senegal - 16 czerwca o 21:00 (czasu polskiego)
  2. Irak - Norwegia - 17 czerwca o 00:00 (czasu polskiego)
  3. Francja - Irak - 22 czerwca o 23:00 (czasu polskiego)
  4. Norwegia - Senegal - 23 czerwca 2:00 (czasu polskiego)
  5. Norwegia - Francja - 26 czerwca o 21:00 (czasu polskiego)
  6. Senegal - Irak - 26 czerwca o 21:00 (czasu polskiego)

Grupa J

  1. Argentyna - Algieria - 17 czerwca o 3:00 (czasu polskiego)
  2. Austria - Jordania - 17 czerwca o 6:00 (czasu polskiego)
  3. Argentyna - Austria - 22 czerwca o 19:00 (czasu polskiego)
  4. Jordania - Algieria - 23 czerwca o 5:00 (czasu polskiego)
  5. Jordania - Argentyna - 28 czerwca o 4:00 (czasu polskiego)
  6. Algieria - Austria - 28 czerwca o 4:00 (czasu polskiego)

Grupa K

  1. Portugalia - Demokratyczna Republika Konga - 17 czerwca 19:00 (czasu polskiego)
  2. Uzbekistan - Kolumbia - 18 czerwca o 04:00 (czasu polskiego)
  3. Portugalia - Uzbekistan - 23 czerwca o 19:00 (czasu polskiego)
  4. Kolumbia - Demokratyczna Republika Konga - 24 czerwca 4:00 (czasu polskiego)
  5. Kolumbia - Portugalia - 28 czerwca o 01:30 (czasu polskiego)
  6. Demokratyczna Republika Konga - Uzbekistan - 28 czerwca o 01:30 (czasu polskiego)

Grupa L

  1. Anglia - Chorwacja - 17 czerwca o 22:00 (czasu polskiego)
  2. Ghana - Panama - 18 czerwca o 1:00 (czasu polskiego)
  3. Anglia - Ghana - 23 czerwca o 22:00 (czasu polskiego)
  4. Panama - Chorwacja - 24 czerwca o 1:00 (czasu polskiego)
  5. Panama - Anglia - 27 czerwca o 23:00 (czasu polskiego)
  6. Chorwacja - Ghana - 27 czerwca o 23:00 (czasu polskiego)

Mistrzostwa świata 2026: terminarz fazy pucharowej. Kiedy finał?

1/16 finału:

28 czerwca

  • 2A - 2B o 21:00 (czasu polskiego, Los Angeles)

29 czerwca

  • 1C - 2F o 19:00 (czasu polskiego, Houston)
  • 1E - 3ABCDF o 22:30 (czasu polskiego, Boston)

30 czerwca

  • 1F - 2C o 3:00 (czasu polskiego, Monterrey)
  • 2E - 2I o 19:00 (czasu polskiego, Dallas)
  • 1I - 3CDFGH o 23:00 (czasu polskiego, New Jersey)

1 lipca

  • 1A - 3 CEFHI o 3:00 (czasu polskiego, Mexico City)
  • 1L - 3EHIJK o 18:00 (czasu polskiego, Atlanta)
  • 1G - 3AEHIJ o 22:00 (czasu polskiego, Seattle)

2 lipca

  • 1D - 3BEFIJ o 2:00 (czasu polskiego, Santa Clara)
  • 1H - 2J o 21:00 (czasu polskiego, Los Angeles)

3 lipca

  • 2K - 2L o 1:00 (czasu polskiego, Toronto)
  • 1B - 3EFGIJ o 5:00 (czasu polskiego, Vancouver)
  • 2D - 2G o 20:00 (czasu polskiego, Arlington)

4 lipca

  • 1J - 2H o 0:00 (czasu polskiego, Miami)
  • 1K - 3DEIJL o 3:30 (czasu polskiego, Kansas City)

1/8 Finału:

4 lipca

  • 2A/2B - 1F/2C o 19:00 (czasu polskiego, #2, Houston)
  • 1E/3ABCDF - 1I/3CDFGH o 23:00 (czasu polskiego, #1, Filadelfia)

5 lipca

  • 1C/2F - 2E/2I o 22:00 (czasu polskiego, #3, East Rutherford)

6 lipca

  • 1A/3CEFHI - 1L/3EHIJK o 2:00 (czasu polskiego, #4, Mexico City)
  • 2K/2L - 1H/2J o 21:00 (czasu polskiego, #5, Dallas)

7 lipca

  • 1D/3BEFIJ - 1G/3AEHIJ o 2:00 (czasu polskiego, #6, Seattle)
  • 1J/2H - 2D/2G o 18:00 (czasu polskiego, #7, Atlanta)
  • 1B/3EFGIJ - 1K/3DEIJL o 22:00 (czasu polskiego, #8, Vancouver)

Ćwierćfinały:

9 lipca

  • #1 - #2 o 22:00 (czasu polskiego, #1, Boston)

10 lipca

  • #5 - #6 o 21:00 (czasu polskiego, #2, Los Angeles)

11 lipca

  • #3 - #4 o 23:00 (czasu polskiego, #3, Miami)

12 lipca

  • #7 - #8 o 3:00 (czasu polskiego, #4, Kansas City)

Półfinały:

14 lipca

  • #1 - #2 o 21:00 (czasu polskiego, Dallas)

15 lipca

  • #3 - #4 o 21:00 (czasu polskiego, Atlanta)

Mecz o 3. miejsce:

  • 18 lipca, o 23:00 (czasu polskiego, Miami)

Finał:

  • 19 lipca, o 21:00 (czasu polskiego, New Jersey)

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