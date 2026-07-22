W niedzielny wieczór polskiego czasu zakończyły się tegoroczne mistrzostwa świata, które w tym roku organizowano w aż trzech państwach - USA, Meksyku oraz Kanadzie. Potrzeba było rekordowych 104 spotkań, by poznać ostateczny skład podium.

Finałowe spotkanie mocno rozczarowało pod kątem jakości piłkarskiej. Reprezentacja Hiszpanii przez 120 minut rywalizacji dominowała Argentyńczyków, którzy przez cały mecz oddali tylko dwa strzały na bramkę, w tym ani jednego celnego. Mistrzom Europy złote medale dało trafienie w dogrywce Ferrana Torresa.

Zdecydowanie większe emocje towarzyszyły potyczce o trzecie miejsce. Do przerwy Anglia prowadziła z Francją aż 4:0. Wielu kibiców spodziewało się wstydliwego pogromu na oczach całego świata. Podopieczni Didiera Deschampsa w drugiej połowie wzięli się jednak za odrabianie strat, doprowadzając finalnie do wyniku 3:4. Końcówka należała do Anglików, którzy finalnie wygrali 6:4 i po raz pierwszy w historii zdobyli brązowe medale mistrzostw świata.

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Kilka dni po zakończeniu turnieju na jaw wyszła najlepsza jedenastka turnieju zestawiona przez kibiców. Największym zaskoczeniem jest obecność gwiazdy debiutującej na mundialu Republiki Zielonego Przylądka. W opinii widzów to właśnie Vozinha zasłużył na miano najlepszego bramkarza tych mistrzostw. 40-latek pokonał m.in. Unaia Simona - Hiszpana, który podczas całego turnieju wpuścił tylko jednego gola.

Linię defensywy zestawiono z dwóch mistrzów świata - Pedro Porro i Marca Cucurelli oraz stopera reprezentacji Argentyny Lisandro Martineza. Do kompletu dokoptowano jeszcze Francuza Dayota Upamecano.

W pomocy nie zabrakło miejsca dla MVP turnieju Rodriego. Obok niego usadowieni zostali Michael Olise i Jude Bellingham. Jeśli chodzi o napastników, to nie ma jakiejkolwiek niespodzianki. Na skrzydłach umiejscowiono walczących do końca o koronę króla strzelców Kyliana Mbappe i Leo Messiego. Obok nich znalazło się miejsce dla Erlinga Haalanda.

Najlepsza jedenastka mundialu 2026 według kibiców:

Vozinha (Republika Zielonego Przylądka) - Pedro Porro (Hiszpania), Lisandro Martinez (Argentyna), Dayot Upamecano (Francja), Marc Cucurella (Hiszpania) - Michael Olise (Francja), Rodri (Hiszpania), Jude Bellingham (Anglia) - Kylian Mbappe (Francja), Erling Haaland (Norwegia), Leo Messi (Argentyna).

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