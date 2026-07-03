Kibice odczytali, co Cristiano Ronaldo powiedział przed karnym. Są pewni

Gol w doliczonym czasie gry zdecydował o wyniku meczu Portugalia - Chorwacja w 1/16 finału mistrzostw świata. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Goncalo Ramos i to właśnie Portugalczycy - po wygranej 2:1 - mogą świętować awans do następnej rundy mundialu.

Wcześniej piłkę do siatki kierowali Ivan Perisić (53. min) oraz Cristiano Ronaldo (68. min, z rzutu karnego). Kibice zauważyli, że przed wykonaniem "jedenastki" kapitan Portugalii powiedział coś do siebie. Są pewni, co to były za słowa.

Oto co Cristiano Ronaldo miał powtarzać przed wykonaniem rzutu karnego

Po piętnastu minutach od objęcia przez Chorwację prowadzenia Portugalczycy wyrównali rezultat za sprawą gola Ronaldo. Zauważono, że kilka sekund przez wykonaniem rzutu karnego Cristiano powiedział coś sam do siebie.

Co to było? Liczne komentarze kibiców w sieci nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Wynika z nich, że piłkarz zdawał się mówić "Bismillah" (Basmala), co po arabsku oznacza "w imię Boga".

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Formuła ta rozpoczyna prawie każdą surę Koranu, a muzułmanie wymawiają ją przed rozpoczęciem każdej ważnej czynności lub codziennych działań (posiłek, podróż, praca itd.). Według niektórych jest ona odpowiednikiem znaku krzyża wykonywanego przez chrześcijan.

Cristiano Ronaldo i jego rodzina mogą liczyć na luksusy w Arabii Saudyjskiej

Cristiano Ronaldo i jego rodzina od 2023 roku żyją w Arabii Saudyjskiej. Portugalczyk gra tam w klubie Al-Nassr. Początkowo jego kontrakt obowiązywał do 2025 roku, lecz został przedłużony o dwa lata. Do tej pory 41-latek zagrał w 107 meczach, strzelił 102 gole.

Mówi się, że jego kontrakt jest rekordowy w historii futbolu. Z doniesień "The Sun" wynika, że ma zarabiać 178 milionów funtów, czyli około 885 milionów złotych za sezon. Obliczono, że to ok. 5,65 funta (nieco ponad 28 zł) na sekundę.

Ma również zagwarantowany szereg innych benefitów, nie tylko finansowych. Jest właścicielem 15 procent udziałów Al-Nassr, może bez ponoszenia kosztów latać prywatnym odrzutowcem, do jego wyłączonych usług jest też 16 pracowników (m.in. kierowcy, gospodynie, ochroniarze).

W Arabii w luksusach Ronaldo pławi się razem z całą rodziną - partnerką Georginą Rodriguez oraz pięciorgiem dzieci. Mieszkają w luksusowej, kilkupokojowej willi z basenem ulokowanej na strzeżonym osiedlu w Rijadzie.





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