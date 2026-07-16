Kibice czekali prawie sto lat. Historyczny finał mundialu, już to ogłosili

Kibicom "Trzech Lwów" zapewne długo będą śniły się sceny z niedawno zakończonej konfrontacji z Argentyną. Podopieczni Thomasa Tuchela przez kilkadziesiąt minut byli w siódmym niebie, prowadząc po trafieniu Anthony'ego Gordona. Rywale jednak nie złożyli broni. Podczas gdy selekcjoner Anglików próbował zamurować bramkę, piłkarze z Ameryki Południowej naciskali coraz bardziej. Efekty przyszły po osiemdziesiątej minucie. Dwa gole zamknęły sprawę, nie doszło nawet do dogrywki.

"Brak mi słów, brak mi słów. Wielka radość dla naszego kraju, dla naszych ludzi. Ta grupa nigdy nie przestaje mnie zadziwiać. (…) Ta koszulka na to zasługuje, bo trzeba dawać z siebie wszystko do końca, nie cofać się przed niczym. Po raz kolejny pokazali, że czują to jak nikt inny" - cieszył się opiekun triumfatorów, czyli Lionel Scaloni. A wraz z nim jego piłkarze. Na kolana od razu po ostatnim gwizdku upadł Leo Messi. Trybuny ogarnęła natomiast fiesta.

Mundial. Takiego finału jeszcze nie było. Zagrają najlepsze drużyny ze swoich kontynentów

Od razu po wspomnianym widowisku okazało się również, że fani obejrzą niebawem mecz, którego jeszcze nigdy nie było podczas mundialu na tym etapie turnieju. Z informacjami pospieszyli miłośnicy statystyk oraz ciekawostek prowadzący profil Opta. "Finał mistrzostw świata 2026 pomiędzy Hiszpanią a Argentyną będzie pierwszym w historii finałem FIFA World Cup pomiędzy panującymi mistrzami Europy i panującymi mistrzami Copa America" - czytamy na platformie X.

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Obie drużyny miały już zmierzyć się na kilka miesięcy przed imprezą w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie w ramach Finalissimy. To tradycyjna potyczka między mistrzem Starego Kontynentu a najlepszą drużyną Copa America. Na przeszkodzie stanęła niestety trudna sytuacja w Katarze po tym, gdy zaognił się konflikt na Bliskim Wschodzie. "To dla nas wielkie rozczarowanie" - napisali w oficjalnym komunikacie organizatorzy". Dziś sprawdziło się więc powiedzenie, że co się odwlecze, to nie uciecze.

Początek widowiska w najbliższą niedzielę o godzinie 21:00 czasu polskiego. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Lamine Yamal Stefan Koops / NurPhoto AFP

Leo Messi ROBERTO SCHMIDT AFP

Trofeum mistrzostw świata w piłce nożnej, o które powalczą reprezentacja na mundialu 2026 FABRICE COFFRINI AFP





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