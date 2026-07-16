Kończący się w niedzielę mundial był historyczny. Po raz pierwszy do rywalizacji w fazie grupowej przystąpiło aż 48 drużyn. Nudy jednak nie było, a obniżenia poziomu tym bardziej. Kilka drużyn, jak chociażby Republika Zielonego Przylądka, zaskoczyły pozytywnie.

W decydującym momencie na placu boju pozostały jednak same najmocniejsze drużyny. W półfinale Francja zmierzyła się z Hiszpanią, a Anglia walczyła z Argentyną. W pierwszym starciu 1/2 finału wicemistrzowie świata musieli uznać wyższość aktualnie najlepszej drużyny Starego Kontynentu.

Hiszpanie zneutralizowali ofensywne walory "Trójkolorowych" i zasłużenie wygrali 2:0. W drugim półfinale emocji było więcej. Anglicy przez dłuższy czas prowadzili 1:0. Nie po raz pierwszy jednak na tym mundialu Argentyńczycy podkręcili tempo w samej końcówce i ostatecznie wygrali 2:1, bez dogrywki. Messi popisał się w tym meczu dwIEma kluczowymi asystami.

Komunikat TVP rozwiał wątpliwości. Wielu kibiców czekało na tą wiadomość

Po wyłonieniu finalistów mundialu oraz drużyn, które zagrają w tzw. "finale pocieszenia" polscy kibice mieli już tylko jedną wątpliwość. Zastanawiano się, komu TVP powierzy skomentowanie najważniejszego meczu tegorocznych mistrzostw świata. Kandydatów było dwóch: Jacek Laskowski oraz Mateusz Borek.

Szefowie telewizji publicznej nie trzymali kibiców długo w niepewności. Już w czwartek opublikowali komunikat i poinformowali, że to Mateusz Borek będzie komentował starcie Hiszpani z Argentyną, zaplanowane na niedzielę 19 lipca na godzinę 21:00 czasu polskiego. Współkomentatorem będzie Grzegorz Mielcarski.

Z kolei głos Jacka Laskowskiego kibice usłyszą podczas meczu o 3. miejsce pomiędzy Francją i Anglią, zaplanowany na sobotę 18 lipca na godzinę 23:00. Ekspertem przy mikrofonie w tym pojedynku będzie Robert Podoliński.





Stany Zjednoczone - Chiny. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport