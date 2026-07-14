14 lipca rozpoczął się pierwszy z dwóch meczów, które wyłonią finalistów tegorocznej edycji piłkarskich mistrzostw świata. Naprzeciw siebie stanęli tego dnia dwaj europejscy giganci - Hiszpanie oraz Francuzi.

Wyłonienie jednoznacznego faworyta tego meczu było niezwykle karkołomnym zadaniem. Większa liczba ekspertów skłaniała się ku delikatnej przewadze "Trójkolorowych". Po drugiej stronie murawy stanęli jednak mistrzowie Starego Kontynentu, którzy za wszelką cenę chcieli udowodnić, że zasługują również na miano najlepszej ekipy na planecie.

MŚ 2026: Fatalna interwencja we własnym polu karnym, a później wymuszona zmiana. Tragiczny początek w wykonaniu Francuzów

Stawka tego spotkania była niebagatelna. Na nieszczęście Didiera Deschampsa, nie wszyscy jego podopieczni byli tego dnia dostatecznie skoncentrowani. Już w pierwszej połowie doszło do dramatycznej sekwencji zdarzeń, która z pewnością mocno podłamała sympatyków reprezentacji Francji.

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W 22. minucie meczu Lucas Digne podjął bardzo ryzykowną decyzję we własnym polu karnym. Na wybijającego piłkę francuskiego defensora nadział się Lamine Yamal. Werdykt mógł być w tej sytuacji tylko jeden - rzut karny dla Hiszpanów. Do piłki podszedł Mikel Oyarzabal. Mike Maignan wyczuł co prawda jego intencje, lecz precyzja strzału nie pozwoliła na udaną interwencję. Tym samym "La Furia Roja" objęli upragnione prowadzenie.

Na tym pech Francuzów jednak się nie skończył. Raptem chwilę później konieczność dokonania zmiany zgłosił jeden z filarów defensywy "Trójkolorowych" - William Saliba. Zawodnik zszedł z murawy z widocznym grymasem bólu. Był to kolejny poważny cios dla ekipy, która nie zdążyła jeszcze dobrze otrząsnąć się po utracie bramki.

Kadr z meczu Hiszpania - Francja Shaun Botterill Getty Images

Aymeric Laporte i Mikel Oyarzabal w barwach reprezentacji Hiszpanii ALEXANDRE MARTINS AFP

William Saliba Chris Brunskill/Fantasista Getty Images





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