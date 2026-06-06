Katastrofa tuż przed mundialem. Gwiazda kadry zalana łzami. Dramatyczne obrazki

Najbliższy czwartek 11 czerwca będzie pierwszym dniem rywalizacji na mistrzostwach świata 2026. Meczem otwarcia będzie starcie Meksyku z Republiką Południowej Afryki, co będzie powtórką z mundialu w 2010 roku, kiedy to Południowoafrykańczycy byli gospodarzami turnieju. Wiele reprezentacji rozgrywa właśnie swoje ostatnie mecze towarzyskie przed mistrzostwami i w tym gronie jest drużyna narodowa Paragwaju.

Zespół prowadzony przez Gustavo Alfaro mierzył się z Nikaraguą. Jego podopieczni szybki objęli prowadzenie, bo już w 17. minucie Kaku zamienił rzut karny na bramkę. Niestety kilka minut później rozegrał się dramat na boisku. Na murawę padł jeden z liderów paragwajskiej kadry, Julio Enciso. Środkowy pomocnik ma za sobą bardzo udane miesiące we francuskim RC Strasbourg.

Dramat gwiazdy kadry przed mundialem. Mogą ominąć go wszystkie mecze

W 42 spotkaniach dla tego klubu zanotował dwanaście bramek i dziewięć asyst i miał grać pierwsze skrzypce na mistrzostwach. Niestety wiele wskazuje na to, że Enciso opuści co najmniej dwa spotkania na zbliżającym się turnieju. Paragwajczyk we wspomnianym meczu doznał kontuzji mięśniowej i po tym, jak upadł na murawę, nie był w stanie zejść z boiska o własnych siłach i musiał zostać zwieziony na noszach.

Gdy medycy go opatrywali i gdy piłkarz opuszczał murawę, był wyraźnie załamany całą sytuacją i emocje wzięły górę. Enciso zalał się łzami i widać było, że zdaje sobie sprawę z dramatu całej sytuacji. Pierwsze diagnozy mówią, że pomocnik może być wykluczony z treningów na dwa do trzech tygodni. Oznacza to, że jeśli przyjmie się optymistyczny scenariusz, Enciso być może zdąży na mecz z Australią 26 czerwca.

To kolejny uraz tuż przed mundialem. Niemiecka federacja poinformowała niedawno, że na mistrzostwach nie zagra młody talent kadry, Lennart Karl. 18-latek również zmaga się z kontuzją mięśniową i doznał naderwania mięśnia, co wykluczyło go z mistrzostw. Julian Nagelsmann w jego miejsce powołał Assana Ouedraogo z RB Lipsk.

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