Katastrofa na mundialu, potem kolejne fatalne wieści. Zerwane więzadła, miesiące przerwy

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Reprezentacja Urugwaju ma za sobą naprawdę kiepski występ na mundialu 2026 - ekipa "La Celeste" zajęła trzecie miejsce w grupie H, mając tyle samo punktów co czwarta Arabia Saudyjska i nie zdołała się zakwalifikować do fazy pucharowej. Jakby tego było mało na kadrę z Ameryki Południowej spadł przy tym poważny cios - jeden z jej podstawowych graczy zerwał więzadła krzyżowe i czekać go będzie wielomiesięczna przerwa od grania...

Manuel Ugarte na noszach niesionych przez zespół medyczny podczas meczu Urugwaj - Hiszpania na mundialu 2026
Mundial 2026: Manuel Ugarte zerwał więzadła krzyżowe w trakcie meczu Urugwaj - HiszpaniaAlfredo Estrella AFP

Reprezentacja Urugwaju być może nie była wymieniana w pierwszym szeregu kandydatów do wygrania mistrzostw świata 2026, ale od dwukrotnych zdobywców tytułu z lat 1930 i 1950 wymagano, by przynajmniej awansowali oni do fazy pucharowej turnieju, zwłaszcza że ich grupa H wyglądała z pozoru na dość łatwą.

Ostatecznie jednak "La Celeste" zdobyła w trzech meczach jedynie dwa punkty i zajęła trzecią lokatę nie tylko za Hiszpanią, ale i - sensacyjnie - także za debiutantami z Republiki Zielonego Przylądka. Jednocześnie Urugwajczycy nie znaleźli się w gronie ośmiu najlepszych kadr z miejsc trzecich i tym samym pożegnali oni mundial.

Na tym złe wieści dla nich się jednak nie skończyły - w ostatniej potyczce grupowej, przeciwko "La Furia Roja" (0:1) boisko z powodu urazu musiał opuścić w końcówce pierwszej połowy Manuel Ugarte - od początku było przy tym widać, że zawodnik Manchesteru United mierzył się z naprawdę poważnym problemem zdrowotnym.

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W niedzielę przyszło zaś potwierdzenie co do tego, o jakiej konkretnie kontuzji mowa. Urugwajski dziennikarz Rodri Vazquez przekazał bowiem na portalu X, że dokładne badania futbolisty wykazały zerwanie więzadeł krzyżowych.

"Pomocnik w najbliższych godzinach uda się do Europy i rozpocznie proces rekonwalescencji zgodnie z wytycznymi służb medycznych swojego klubu" - dodał Vazquez w swoim wpisie.

To wszystko zaś oznacza, że Ugarte, który był podstawowym graczem reprezentacji zarządzanej przez Marcelo Bielsę, czeka teraz długotrwała, trwająca wiele miesięcy przerwa. Ponownie w akcji powinniśmy go zobaczyć najwcześniej na wiosnę przyszłego roku...

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