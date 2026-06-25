Katastrofa na MŚ, a teraz takie ogłoszenie. Gwiazda kadry kończy karierę

Reprezentacja Czech w eliminacjach do mistrzostw świata 2026 zajęła drugie miejsce w swojej grupie, ustępując jedynie świetnie dysponowanej Chorwacji. Tym samym "Lwy" przedarły się do baraży, a w nich pokonały kolejno Irlandię i Danię.

Tym samym mundial stanął przed nimi otworem, natomiast ich przygoda w Ameryce Północnej była... cokolwiek nieudana. Od pierwszego do ostatniego występu za Atlantykiem.

Czesi zaczęli bowiem fazę grupową MŚ od porażki z Koreą Południową 1:2, potem zremisowali 1:1 z naprawdę źle wyglądającą na boisku Republiką Południowej Afryki, a "na dobicie" przegrali też z Meksykiem aż 0:3.

Mundial 2026: Patrik Schick kończy karierę w reprezentacji Czech

Jakby było mało ciosów dla tej kadry, to 25 czerwca gruchnęła niespodziewanie informacja o tym, że jedna z jej największych gwiazd - Patrik Schick - postanowiła zakończyć karierę w narodowych barwach.

"Pozostawił po sobie niezapomniane gole i momenty, które czescy kibice będą długo wspominać. Dziękujemy za każdy mecz, każdy gol i dumę, z jaką reprezentowałeś Republikę Czeską" - padło w oficjalnym komunikacie w tej sprawie.

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30-letni napastnik dla reprezentacji rozegrał 56 spotkań w których strzelił łącznie 26 bramek. Jest to czwarty najlepszy wynik w historii drużyny - Schickowi zabrakło przy tym zaledwie jednej bramki, by zrównać się z trzecim w klasyfikacji wszech czasów Vladimirem Smicerem. Oprócz tegorocznych MŚ grał też na dwóch ostatnich Euro.

Patrik Schick ma wciąż ważny kontrakt z Bayerem Leverkusen

Schick powinien przy tym pozostać jeszcze przez parę dobrych lat aktywny na poletku klubowym - jego obecna umowa z Bayerem Leverkusen jest bowiem ważna aż do końca czerwca 2030 roku.

W ubiegłym sezonie dla "Aptekarzy" zdobył łącznie 22 gole, z czego 16 padło w Bundeslidze. Taki wynik umieścił Schicka w ścisłej czołówce najskuteczniejszych strzelców rozgrywek.

Patrik Schick w meczu Czechy - RPA EVRIM AYDIN AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP





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