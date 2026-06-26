Katar zapłacił gigantyczne pieniądze. Miał być awans do 1/16. Są przecieki

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Popularność futbolu w Katarze rośnie. Nie na tyle jednak szybko, by szejkowie z tego kraju mogli sobie pozwolić na zaniechanie "działań promocyjnych". Jak informuje "The Telegraph", opłacili 2000 kibiców, by ci wspierali drużynę narodową podczas mundialu w Ameryce Północnej. Efekt? Okazał się katastrofalny.

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Kadr z meczu Katar - Kanada. Z lewej Katarczyk Hashmi Al-Hussain ERCIN ERTURKAFP

Katar ma największe na świecie złoża gazu ziemnego, ale - mimo wielu prób - do tej pory nie udało się przekuć bogactwa w potęgę futbolową. Reprezentacja tego kraju musiała zorganizować mundial, by zyskać status uczestnika. Tym sposobem debiut na światowym czempionacie, zresztą fatalny, zaliczyła przed czterema laty.

Katarczycy u siebie zdołali jedynie zdobyć premierową bramkę. Przegrali wszystkie mecze w grupie, jako pierwszy gospodarz w dziejach. Polegli w starciu z Ekwadorem (0:2), Senegalem (1:3) i Holandią (0:2).

Katar "kupił" 2000 kibiców. Mieli pomóc w awansie do 1/16 finału MŚ. Wracają do domu już po fazie grupowej

Do tegorocznych finałów MŚ ekipa Kataru po raz pierwszy wywalczyła awans w eliminacjach. Miało być tym razem znacznie lepiej niż w 2022 roku. Z takim zamysłem zadbano o odpowiednie wsparcie na trybunach.

Jak donosi "The Telegraph", szejkowie przekonali 2000 ludzi, by ci wsparli reprezentację narodową podczas mundialu. Ochotników nie trzeba było długo szukać. Mieli w pełni opłaconą podróż, zakwaterowanie, wyżywienie i bilety na mecze.

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Łukasz Żurek

"Fani" otrzymali także pakiety powitalne. W zestawie znaleźli koszulkę, okulary przeciwsłoneczne, szalik i flagę Kataru. Jak czytamy, wielu z nich nigdy wcześniej nie gościło na stadionie piłkarskim.

Efekt wsparcia? Ponownie ostatnie miejsce w grupie. Postęp polega jedynie na tym, że na konto Katarczyków powędrował historyczny punkt.

Po szczęśliwym remisie ze Szwajcarią (1:1) przyszedł blamaż w starciu z Kanadą (0:6) i porażka z Bośnią i Hercegowiną (1:3). Drużyna Julena Lopetegui kończy imprezę już po fazie zasadniczej. Nie podano do publicznej wiadomości, jakie dokładnie środki przeznaczono na zorganizowanie wsparcia z trybun.

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Grupa kibiców w tradycyjnych arabskich strojach ubrana w barwy narodowe Kataru, energicznie machających flagami i szalikiem z napisem „Qatar” na trybunach stadionu.
Sympatycy reprezentacji Kataru w trakcie finałów MŚ 2026ERCIN ERTURKAFP
Piłkarz w białym stroju z numerem 11 prowadzi piłkę po murawie podczas meczu piłkarskiego.
Akram Afif, lider reprezentacji Kataru Richard HeathcoteAFP
Podświetlone logo FIFA na białym tle obok grupy flag na tle nocnego nieba i bezlistnych drzew.
Siedziba FIFA w ZurychuPhoto by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP


Kibice Ghany podczas mistrzostw świata w piłce nożnej. WIDEOIVAN PISARENKO / AFPTV / AFPAFP

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