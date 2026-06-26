Katar zapłacił gigantyczne pieniądze. Miał być awans do 1/16. Są przecieki
Popularność futbolu w Katarze rośnie. Nie na tyle jednak szybko, by szejkowie z tego kraju mogli sobie pozwolić na zaniechanie "działań promocyjnych". Jak informuje "The Telegraph", opłacili 2000 kibiców, by ci wspierali drużynę narodową podczas mundialu w Ameryce Północnej. Efekt? Okazał się katastrofalny.
Katar ma największe na świecie złoża gazu ziemnego, ale - mimo wielu prób - do tej pory nie udało się przekuć bogactwa w potęgę futbolową. Reprezentacja tego kraju musiała zorganizować mundial, by zyskać status uczestnika. Tym sposobem debiut na światowym czempionacie, zresztą fatalny, zaliczyła przed czterema laty.
Katarczycy u siebie zdołali jedynie zdobyć premierową bramkę. Przegrali wszystkie mecze w grupie, jako pierwszy gospodarz w dziejach. Polegli w starciu z Ekwadorem (0:2), Senegalem (1:3) i Holandią (0:2).
Katar "kupił" 2000 kibiców. Mieli pomóc w awansie do 1/16 finału MŚ. Wracają do domu już po fazie grupowej
Do tegorocznych finałów MŚ ekipa Kataru po raz pierwszy wywalczyła awans w eliminacjach. Miało być tym razem znacznie lepiej niż w 2022 roku. Z takim zamysłem zadbano o odpowiednie wsparcie na trybunach.
Jak donosi "The Telegraph", szejkowie przekonali 2000 ludzi, by ci wsparli reprezentację narodową podczas mundialu. Ochotników nie trzeba było długo szukać. Mieli w pełni opłaconą podróż, zakwaterowanie, wyżywienie i bilety na mecze.
"Fani" otrzymali także pakiety powitalne. W zestawie znaleźli koszulkę, okulary przeciwsłoneczne, szalik i flagę Kataru. Jak czytamy, wielu z nich nigdy wcześniej nie gościło na stadionie piłkarskim.
Efekt wsparcia? Ponownie ostatnie miejsce w grupie. Postęp polega jedynie na tym, że na konto Katarczyków powędrował historyczny punkt.
Po szczęśliwym remisie ze Szwajcarią (1:1) przyszedł blamaż w starciu z Kanadą (0:6) i porażka z Bośnią i Hercegowiną (1:3). Drużyna Julena Lopetegui kończy imprezę już po fazie zasadniczej. Nie podano do publicznej wiadomości, jakie dokładnie środki przeznaczono na zorganizowanie wsparcia z trybun.