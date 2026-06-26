Katar ma największe na świecie złoża gazu ziemnego, ale - mimo wielu prób - do tej pory nie udało się przekuć bogactwa w potęgę futbolową. Reprezentacja tego kraju musiała zorganizować mundial, by zyskać status uczestnika. Tym sposobem debiut na światowym czempionacie, zresztą fatalny, zaliczyła przed czterema laty.

Katarczycy u siebie zdołali jedynie zdobyć premierową bramkę. Przegrali wszystkie mecze w grupie, jako pierwszy gospodarz w dziejach. Polegli w starciu z Ekwadorem (0:2), Senegalem (1:3) i Holandią (0:2).

Katar "kupił" 2000 kibiców. Mieli pomóc w awansie do 1/16 finału MŚ. Wracają do domu już po fazie grupowej

Do tegorocznych finałów MŚ ekipa Kataru po raz pierwszy wywalczyła awans w eliminacjach. Miało być tym razem znacznie lepiej niż w 2022 roku. Z takim zamysłem zadbano o odpowiednie wsparcie na trybunach.

Jak donosi "The Telegraph", szejkowie przekonali 2000 ludzi, by ci wsparli reprezentację narodową podczas mundialu. Ochotników nie trzeba było długo szukać. Mieli w pełni opłaconą podróż, zakwaterowanie, wyżywienie i bilety na mecze.

"Fani" otrzymali także pakiety powitalne. W zestawie znaleźli koszulkę, okulary przeciwsłoneczne, szalik i flagę Kataru. Jak czytamy, wielu z nich nigdy wcześniej nie gościło na stadionie piłkarskim.

Efekt wsparcia? Ponownie ostatnie miejsce w grupie. Postęp polega jedynie na tym, że na konto Katarczyków powędrował historyczny punkt.

Po szczęśliwym remisie ze Szwajcarią (1:1) przyszedł blamaż w starciu z Kanadą (0:6) i porażka z Bośnią i Hercegowiną (1:3). Drużyna Julena Lopetegui kończy imprezę już po fazie zasadniczej. Nie podano do publicznej wiadomości, jakie dokładnie środki przeznaczono na zorganizowanie wsparcia z trybun.

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Sympatycy reprezentacji Kataru w trakcie finałów MŚ 2026 ERCIN ERTURK AFP

Akram Afif, lider reprezentacji Kataru Richard Heathcote AFP

Siedziba FIFA w Zurychu Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP





Kibice Ghany podczas mistrzostw świata w piłce nożnej. WIDEO IVAN PISARENKO / AFPTV / AFP AFP