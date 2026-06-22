Kartka w irańskiej szatni na mundialu. Specjalna wiadomość, może dotrzeć do Trumpa

Najważniejsza piłkarska impreza czterolecia dla Irańczyków póki co wygląda całkiem obiecująco. Ze względu na napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie drużynie groził brak udziału w turnieju, ale ostatecznie pomimo wielu trudności zawodnicy przystąpili do rywalizacji. I kto wie czy nie znajdą się nawet w fazie pucharowej. Na razie organizatorzy rzucają im kłody pod nogi, wobec czego do FIFA prawdopodobnie wpłynie oficjalna skarga.

Dlaczego? Choćby do Los Angeles kadra mogła zawitać na miejsce akcji dopiero dzień przed meczem. "Te ograniczenia są sprzeczne z zasadą równych warunków dla wszystkich uczestniczących drużyn i mogą zaszkodzić naszym przygotowaniom. (…) W związku z tym federacja oficjalnie wyrazi swoje niezadowolenie i złoży formalną skargę do FIFA za pośrednictwem odpowiednich kanałów" - przekazała tamtejsza federacja dziennikarzom, a słowa działaczy cytowała Polska Agencja Prasowa.

Irańczycy zostawili wiadomość tuż po meczu z Belgami. Są wdzięczni

Gracze Amira Ghalenoeiego jednak się nie poddają i nie zamierzają zbytnio zajmować się kwestiami pozasportowymi. Dowód na to otrzymaliśmy tuż po ostatnim gwizdku wczorajszego spotkania w Los Angeles przeciwko Belgom. Piłkarze wraz ze sztabem szkoleniowym zostawili w szatni specjalną wiadomość. "Od starożytnej Persji sprzed tysięcy lat aż po cywilizowany Iran współczesny, duch Iranu pozostaje żywy i niezachwiany. Przyjechaliśmy do Los Angeles z dumą, rywalizowaliśmy z honorem i wyjechaliśmy z godnością" - napisali na wstępie.

"Dziękujemy, Los Angeles, za gościnność. I dziękujemy każdemu Irańczykowi, który poświęcił serce, głos i duszę dla Iranu przez te 180 minut. Niech pokój, szacunek i przyjaźń zapanują między wszystkimi narodami" - dodali w dalszej części. Szczegółami podzielił się między innymi ESPN. Treść irańskiego przekazu szybko zresztą rozeszła się po całym świecie. Prawdopodobnie słowa te przeczyta także prędzej czy później Donald Trump.

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Prezydent USA co jakiś czas grozi państwu leżącemu na Bliskim Wschodzie, i to pomimo zawartego porozumienia. "Jeśli Iran nie przestanie wspierać bojówek w Libanie, to ponownie go zaatakujemy" - oznajmił niedawno.

Reprezentacja Iranu Liza Rosales/ISI Photos / Contributor Getty Images

Piłkarze reprezentacji Iranu Orhan Cicek AFP

Podczas hymnu widoczne były też aktualne flagi Iranu INTERIA.PL





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