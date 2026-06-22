Kartka w irańskiej szatni na mundialu. Specjalna wiadomość, może dotrzeć do Trumpa

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Reprezentacja Iranu wciąż nie przegrała meczu na tegorocznym mundialu. Po remisie z Nową Zelandią w pierwszym spotkaniu, ekipa z Bliskiego Wschodu również podzieliła się punktami z faworyzowanymi Belgami. Po ostatnim gwizdku mówi się jednak nie tylko o emocjach czysto piłkarskich. Podopieczni Amira Ghalenoeiego zostawili w szatni specjalną wiadomość skierowaną do Amerykanów. Poznaliśmy jej treść. Zapewne także dotrze ona do Donalda Trumpa.

Piłkarze reprezentacji Iranu w białych strojach stoją w kole w szatni przed meczem, bramkarz w niebieskim stroju.
Reprezentacja Iranu zostawiła w szatni specjalną wiadomość po niedzielnym meczuGetty Images / Liza Rosales/ISI Photos / Contributor / x.com/demarkesportsGetty Images

Najważniejsza piłkarska impreza czterolecia dla Irańczyków póki co wygląda całkiem obiecująco. Ze względu na napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie drużynie groził brak udziału w turnieju, ale ostatecznie pomimo wielu trudności zawodnicy przystąpili do rywalizacji. I kto wie czy nie znajdą się nawet w fazie pucharowej. Na razie organizatorzy rzucają im kłody pod nogi, wobec czego do FIFA prawdopodobnie wpłynie oficjalna skarga.

Dlaczego? Choćby do Los Angeles kadra mogła zawitać na miejsce akcji dopiero dzień przed meczem. "Te ograniczenia są sprzeczne z zasadą równych warunków dla wszystkich uczestniczących drużyn i mogą zaszkodzić naszym przygotowaniom. (…) W związku z tym federacja oficjalnie wyrazi swoje niezadowolenie i złoży formalną skargę do FIFA za pośrednictwem odpowiednich kanałów" - przekazała tamtejsza federacja dziennikarzom, a słowa działaczy cytowała Polska Agencja Prasowa.

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Irańczycy zostawili wiadomość tuż po meczu z Belgami. Są wdzięczni

Gracze Amira Ghalenoeiego jednak się nie poddają i nie zamierzają zbytnio zajmować się kwestiami pozasportowymi. Dowód na to otrzymaliśmy tuż po ostatnim gwizdku wczorajszego spotkania w Los Angeles przeciwko Belgom. Piłkarze wraz ze sztabem szkoleniowym zostawili w szatni specjalną wiadomość. "Od starożytnej Persji sprzed tysięcy lat aż po cywilizowany Iran współczesny, duch Iranu pozostaje żywy i niezachwiany. Przyjechaliśmy do Los Angeles z dumą, rywalizowaliśmy z honorem i wyjechaliśmy z godnością" - napisali na wstępie.

"Dziękujemy, Los Angeles, za gościnność. I dziękujemy każdemu Irańczykowi, który poświęcił serce, głos i duszę dla Iranu przez te 180 minut. Niech pokój, szacunek i przyjaźń zapanują między wszystkimi narodami" - dodali w dalszej części. Szczegółami podzielił się między innymi ESPN. Treść irańskiego przekazu szybko zresztą rozeszła się po całym świecie. Prawdopodobnie słowa te przeczyta także prędzej czy później Donald Trump.

Prezydent USA co jakiś czas grozi państwu leżącemu na Bliskim Wschodzie, i to pomimo zawartego porozumienia. "Jeśli Iran nie przestanie wspierać bojówek w Libanie, to ponownie go zaatakujemy" - oznajmił niedawno.

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Grupa piłkarzy w białych strojach tworzy krąg na boisku, wspólnie przygotowując się do rozpoczęcia meczu.
Reprezentacja IranuLiza Rosales/ISI Photos / Contributor Getty Images
Trzech piłkarzy w czerwonych strojach z numerami 18, 11 i 8 stoi na boisku, każdy z nich trzyma w rękach arkusz papieru, skupiając wzrok na jego zawartości.
Piłkarze reprezentacji IranuOrhan CicekAFP
Kibice z flagą Iranu wznoszą ręce podczas meczu na stadionie, wypełnionym tłumem widzów.
Podczas hymnu widoczne były też aktualne flagi IranuINTERIA.PL


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