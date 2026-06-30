Kapitan Niemców bez ogródek ws. porażki na mundialu. Znalazł winnych

To koniec przygody reprezentacji Niemiec z tegorocznym mundialem. Drużyna żegna się z turniejem po sensacyjnej porażce z Paragwajem (1:1 w regulaminowym czasie gry i 3:4 po rzutach karnych) w 1/16 finału.

Duże kontrowersje wzbudziła decyzja sędziego o nieuznaniu gola dla niemieckiej ekipy po tym, jak dopatrzono się faulu Waldemara Antona na bramkarzu. Selekcjoner Julian Nagelsmann nie gryzł się w język.

Skandaliczna decyzja o nieuznaniu dla nas gola, to jakiś żart. To było czyste trafienie

W spokojniejszym i pełnym pokory tonie wypowiedział się kapitan niemieckiej kadry, Joshua Kimmich. W rozmowie z dziennikarzami uderzał się w pierś.

Kimmich nie przebiera w słowach. "Zagraliśmy źle"

Wyraźnie przybity Kimmich stanął przed dziennikarzami w strefie mieszanej dla mediów i na wstępie zaznaczył, że - bez względu na wynik - ma nadzieję na pozostanie Nagelsmanna na stanowisku selekcjonera reprezentacji Niemiec.

Zasygnalizował, że to piłkarze są głównymi winnymi porażki. "Ostatecznie, to my jesteśmy zawodnikami na boisku i powinniśmy mieć aspiracje i jakość, aby pokonać takiego przeciwnika jak Paragwaj" - powiedział.

Absolutnie nie obwinia sędziego na nieuznaną bramkę. "Nikt nie powinien dziś nawet myśleć o obwinianiu sędziego ani serii rzutów karnych" - zaznaczył jasno.

"Czuję się okropnie. Zagraliśmy źle we wszystkich trzech meczach przeciwko drużynom, które nawet nie są w światowej czołówce. Takie są fakty. Zasłużyliśmy na wyeliminowanie" - osądził.

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Zmagania na mistrzostwach świata 2026 reprezentacja Niemiec rozpoczęła od zwycięstwa nad Curacao 7:1, choć w pewnym momencie na tablicy wyników widniał sensacyjnie wyglądający remis 1:1. Później była wygrana z wygrana z Wybrzeżem Kości Słoniowej (2:1) i porażka z Ekwadorem (1:2).

Niemcy awansowali z grupy E z pierwszego miejsca z 6 punktami na koncie. Taki sam dorobek zebrali Iworyjczycy, lecz o lokacie zdecydował fakt, że wcześniej ulegli podopiecznym Nagelsmanna.

Teraz nasi sąsiedzi wracają do domów. Do rywalizacji wrócą dopiero za niespełna trzy miesiące. Wtedy czekają ich dwa mecze w fazie grupowej Ligi Narodów - z Holandią (24 września, godz. 20.45) oraz z Grecją (27 września, godz. 20.45).





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