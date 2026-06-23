Kapitan Anglików w trudnej sytuacji. Wielkie napięcie przed meczem z Ghaną

Harry Kane to najlepszy środkowy napastnik na świecie. Swoimi umiejętnościami wyprzedza nawet Haalanda. Posiada o wiele szerszy repertuar niż Kylian Mbappe. To właśnie on był postrzegany jako główny faworyt do korony króla strzelców.

Niespodziewanie wystrzelił jednak Leo Messi, który po dwóch meczach ma na koncie... pięć goli. Czasem taki dorobek wystarczał, aby zostać królem strzelców całej imprezy. Stało się tak w latach: 2006 (Miroslav Klose) oraz w 2010 (Thomas Mueller).

39-letni Messi imponuje, ale po dwóch meczach Kylian Mbappe i Erling Haaland mają po cztery trafienia - to również znakomite wyniki piłkarzy, którzy zgodnie z oczekiwaniami walczą o koronę.

Kane nie może zwolnić tempa. Walka o koronę zacięta już na starcie

W pierwszym meczu Harry Kane strzelił Chorwatom dwa gole. Mimo tak znakomitego początku kapitan Synów Albionu nie może pozwolić sobie na zdjęcie nogi z gazu. Wręcz przeciwnie. Jeśli chce nadążyć za rywalami, z Ghaną musi znowu ustrzelić przynajmniej dublet.

W ostatniej rundzie fazy grupowej Mbappe i Haaland zagrają przeciwko sobie. I obu czeka bardzo trudne zadanie. Ekipa Messiego natomiast zmierzy się z Jordanią, więc będzie miał wielkie szanse na poprawienie swojego wyniku. Harry Kane natomiast stanie naprzeciwko Panamy, która, podobnie jak Jordania, w teorii jest skazana na odpadnięcie z mundialu już po fazie grupowej.

Nie należy zapominać o bohaterach z cienia. Deniz Undav ma na koncie dwa gole i trzy asysty, dzięki czemu w klasyfikacji kanadyjskiej zrównał się na 1. miejscu z Leo Messim. W zależności od tego, jak zaprezentują się reprezentacje, o koronę króla strzelców powalczyć mogą jeszcze: Vinicius Junior (Brazylia), Cody Gakpo lub Brian Brobbey (Holandia) czy Kai Havertz (Niemcy). Wszyscy wymienieni mają po dwa gole. Wciąż przed nimi plasuje się Jonathan David z Kanady (3 gole). Gospodarze nie są jednak postrzegani jako drużyna, która może dojść do półfinału. A raczej ta tym etapie rozstrzygnie się walka o koronę.

Reprezentacja Anglii w tej formie może powalczyć o pierwszy od 1966 roku tytuł mistrza świata. Nie ma wątpliwości, że w pierwszym meczu z Chorwacją Synowie Albionu prowadzeni przez Thomasa Tuchela prezentowali się o wiele lepiej niż na całym Euro 2024 za Garetha Southgate'a. Zwycięstwo w finale i zdobycie korony króla strzelców przez Harry'ego Kane'a to plan maksimum na ten mundial. Oba cele będą jednak bardzo trudne do zrealizowania. Konkurencja jest piekielnie mocna i nie można pozwolić sobie na choćby jeden mecz "na zero z przodu".

Harry Kane i Jude Bellingham to największe gwiazdy reprezentacji Anglii na mundialu 2026 Francois Nel AFP

Harry Kane Rich Storry AFP

Harry Kane PAUL ELLIS AFP





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