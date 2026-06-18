Kanonada w Teksasie, hit nie zawiódł. W Anglii zawrzało po meczu z Chorwacją

W pierwszej kolejce gier fazy grupowej MŚ 2026 spotkanie Anglia - Chorwacja było bez najmniejszych wątpliwości jednym z tych meczów, na które fani futbolu czekali szczególnie - i na pewno ich oczekiwania nie zostały zawiedzione.

W potyczce padło bowiem aż sześć goli, przy czym "Vatreni" tylko w pierwszej połowie zdołali pójść na wymianę ciosów - ta część współzawodnictwa skończyła się przy wyniku 2:2. Po zmianie stron jednak "Synowie Albionu" ostatecznie przeważyli szalę zwycięstwa na swoją korzyść i po triumfie 4:2 w dobrych humorach będą mogli się szykować do następnych mundialowych wyzwań.

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Wygrana ta znalazła naturalnie swój znaczący oddźwięk w brytyjskich mediach. Bulwarowy "The Sun", jak to zwykle bywa, zdecydował się na grę słowną i reprezentantów Anglii określił mianem "Dallas Wowboys" - co jest oczywiście nawiązaniem do występującej na co dzień na AT&T Stadium, a więc arenie meczu z Chorwatami, ekipy futbolu amerykańskiego.

"Harry Kane strzelił dwa gole i zainspirował 'Trzy Lwy' do ważnego zwycięstwa w kluczowym meczu otwarcia MŚ" - napisał ponadto w swym artykule dziennikarz Charlie Wyett.

"Angielscy artyści odcisnęli swoje piętno na mistrzostwach świata" - stwierdził z kolei Sam Wallace z "Daily Telegraph". "Ten turniej rozpoczął się z zastraszającą prędkością, zmuszając Anglię do włączenia się w podobnym tempie" - padło ponadto.

"Anglia odniosła emocjonujące zwycięstwo w hicie z Chorwacją" - ocenił David Hytner z "The Guardian". "Tutaj, w Stanie Samotnej Gwiazdy, co pokrywa się z symbolem widocznym na angielskich koszulkach, należało złożyć oświadczenie dotyczące i kolejnej gwiazdy" - dodał autor.

To oczywiście nawiązanie do dwóch rzeczy - do stanu Teksas, gdzie odbyła się potyczka i do gwiazdy na koszulkach "Synów Albionu", która symbolizuje ich zwycięstwo na MŚ w 1966 roku. Na Wyspach marzą o kolejnym tytule, ale do niego jeszcze długa droga...

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W swym następnym spotkaniu grupy L reprezentacja Anglii zmierzy się z Ghaną, a pierwszy gwizdek wybrzmi w tym przypadku 23 czerwca o godz. 22.00 według czasu polskiego.

Chorwaci z kolei spróbują niebawem swych sił z Panamą - do tej rywalizacji dojdzie dokładnie o godz. 01.00 24 naszego czasu. Mistrzostwa świata 2026 potrwają jeszcze przez nieco ponad miesiąc, do 19 lipca.

Harry Kane PAUL ELLIS AFP

Luka Modrić PAUL ELLIS AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP





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