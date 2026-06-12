Kibice piłki nożnej czekali na ten moment aż cztery lata - 11 czerwca 2026 roku, oficjalnie wystartowały mistrzostwa świata w piłce nożnej. Tegoroczny mundial wyróżnia się na tle poprzednich edycji, ponieważ po raz pierwszy w fazie głównej rywalizuje aż 48 reprezentacji. Dodatkowo turniej rozgrywany jest na terenie trzech państw: Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Meksyku.

Pierwsza ceremonia otwarcia odbyła się w Meksyku, gdzie kibice z różnych zakątków świata mogli uczestniczyć w inauguracji turnieju. Nie była to jednak jedyna uroczystość tego typu - także Kanada przygotowała własne oficjalne powitanie dla fanów futbolu, organizując kolejną ceremonię otwarcia.

Nowy pomysł FIFA. W taki sposób rozpoczął się mundial w Kanadzie

Około 90 minut przed rozpoczęciem pierwszego meczu na terenie Kanady odbyła się oficjalna ceremonia otwarcia, która nie cieszyła się jednak zbyt dużym zainteresowaniem kibiców. Zupełnie inne obrazki mogliśmy natomiast obserwować minuty przed samym spotkaniem Kanadyjczyków z Bośniakami.

Trybuny pękały w szwach, oczekując pojawienia się zawodników obydwu nacji. Ci wyszli na murawę, czemu towarzyszyła bardzo podniosła atmosfera. Podobnie jak dnia poprzedniego, w tym przypadku również mogliśmy być świadkami zupełnie nowego przepisu, wprowadzonego przez organizatorów imprezy.

Mowa o odśpiewaniu hymnu narodowego w obecności całego zespołu, a nie jak do tej pory wyłącznie wyjściowej jedenastki. Wszyscy zawodnicy zebrali się wokół środka boiska, aby wspólnie uczestniczyć w tym podniosłym akcie. Co więcej, hymny narodowe odgrywane były w wersji "na żywo", co jeszcze bardziej podkreślało wyjątkowość tego niepowtarzalnego momentu.

Warto również wspomnieć, że przed rozpoczęciem opisanych wyżej wydarzeń mogliśmy obserwować krótki koncert muzyczny w wykonaniu gwiazdy wieczoru - Michaela Bubla.





Kansas City Stadium gotowy na mistrzostwa świata 2026. WIDEO ELENA BOFFETTA / AFPTV / AFP AFP