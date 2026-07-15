Kamery wszystko nagrały. Tak Mbappe zachował się po porażce z Hiszpanami

Kylian Mbappe do półfinałów mistrzostw świata bił się o tytuł najlepszego piłkarza turnieju. Wydaje się, że występ w rywalizacji o wielki finał mógł przekreślić szanse Francuza na wygranie tej "małej Złotej Piłki" dla MVP turnieju. Francuzi podchodzili do meczu z Hiszpanią jako faworyt.

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Wydawało się, że wszystkie mocne karty są po stronie zespołu prowadzonego przez Didiera Deschampsa. Rozpędzona ofensywa, spójna druga linia i praktycznie nieomylna defensywa. W zderzeniu z drużynowością Hiszpanii, która na tym turnieju nie ma piłkarza - gwiazdy, wiele wskazywało na Francuzów.

Mbappe zdewastowany. Kamery wszystko nagrały

Ostatecznie rzeczywistość zweryfikowała te przewidywania. Wygrała drużynowość. Hiszpania wspięła się na poziom, którego dawno nie oglądaliśmy pod względem organizacji gry, zaangażowania i zespołowości. To pozwoliło wyłączyć kompletnie tercet Mbappe, Olise, Dembele i ostatecznie wygrać 2:0.

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Wobec tego Mbappe pozostaje walka "tylko" o brązowy medal. Po ostatnim gwizdku sędziego Bartona napastnik Realu Madryt kolejny raz w tym sezonie był wyraźnie zdewastowany. Każdy ruch gwiazdy "Trójkolorowych" śledziły oczywiście kamery, poszukujące jakiegokolwiek gestu.

Tego się nie doczekały. Na twarzy Mbappe dominowało załamania, wydaje się, że był o krok od płaczu. Podziękował kibicom, rywalom, kolegom z drużyny i ze spuszczoną głową w dół udał się do szatni. Didier Deschamps na konferencji prasowej przyznał, że jego piłkarze są "zdewastowani".

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