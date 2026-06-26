Kamery tego nie pokazały. Wyjątkowy gość na hicie MŚ. Oto gdzie siedział

IShowSpeed po raz kolejny skradł część widowiska podczas wielkiego meczu. Tym razem jeden z najpopularniejszych streamerów świata nieoczekiwanie pojawił się w sektorze kibiców reprezentacji Norwegii podczas spotkania z Francją.

Mecz na drugim miejscu wśród priorytetów

Amerykanin - ubrany w koszulkę reprezentacji Norwegii - wszedł między fanów ubranych w takie same barwy i szybko odwrócił uwagę sektora od meczu. Po chwili rozpoczął swoje charakterystyczne "RUUUU", które natychmiast podchwycili norwescy kibice. Na trybunach zrobiło się głośno, a większość osób w pobliżu wyciągnęła telefony, by nagrać całe zdarzenie. Jak widać - streamer ma taką moc, że potrafi zrzucić hitowy mecz z najwyższego stopnia podium wśród priorytetów u kibiców.

Speed od dawna buduje swoją popularność także wokół piłki nożnej. Jego obecność na największych meczach regularnie wywołuje ogromne poruszenie, a krótkie nagrania z jego udziałem błyskawicznie rozchodzą się w mediach społecznościowych. Podczas meczu Norwegia - Francja nie było inaczej. Przez kilka minut to nie wydarzenia na boisku, lecz spontaniczne show w sektorze Norwegów przyciągało uwagę części stadionu.

W czasie mundialu IShowSpeed notuje w serwisie YouTube wyniki porównywalne z dużymi sportowymi nadawcami internetowymi. Jego transmisje związane z turniejem regularnie gromadzą dziesiątki tysięcy widzów jednocześnie - przykładowo stream z meczu Portugalia - DR Konga osiągnął szczyt na poziomie około 48,5 tys. oglądających na żywo. Przy kamerze zwróconej na niego. Jeszcze większym sukcesem okazała się mundialowa piosenka "World Cup (Champions)", która przekroczyła 7 mln wyświetleń w mniej niż dobę, a po kilku tygodniach miała już ponad 60 mln odsłon. Kanał Amerykanina obserwuje przy tym blisko 56 mln subskrybentów, dzięki czemu każda jego wizyta na stadionie błyskawicznie staje się globalnym viralem.

IShowSpeed KENZO TRIBOUILLARD AFP

IShowSpeed IBRAHIM EZZAT/ANADOLU AGENCY AFP

IShowSpeed Dave Kotinsky/Getty Images for Fanatics AFP





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