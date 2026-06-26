Kamery tego nie pokazały. Wyjątkowy gość na hicie MŚ. Oto gdzie siedział
Niecodzienne sceny podczas meczu Norwegia - Francja. W sektorze norweskich kibiców pojawił się IShowSpeed, który błyskawicznie porwał fanów do wspólnego okrzyku "RUUUU" - nawiązującego do wiosłowania Wikingów. Amerykański streamer znów zrobił show na trybunach.
IShowSpeed po raz kolejny skradł część widowiska podczas wielkiego meczu. Tym razem jeden z najpopularniejszych streamerów świata nieoczekiwanie pojawił się w sektorze kibiców reprezentacji Norwegii podczas spotkania z Francją.
Mecz na drugim miejscu wśród priorytetów
Amerykanin - ubrany w koszulkę reprezentacji Norwegii - wszedł między fanów ubranych w takie same barwy i szybko odwrócił uwagę sektora od meczu. Po chwili rozpoczął swoje charakterystyczne "RUUUU", które natychmiast podchwycili norwescy kibice. Na trybunach zrobiło się głośno, a większość osób w pobliżu wyciągnęła telefony, by nagrać całe zdarzenie. Jak widać - streamer ma taką moc, że potrafi zrzucić hitowy mecz z najwyższego stopnia podium wśród priorytetów u kibiców.
Speed od dawna buduje swoją popularność także wokół piłki nożnej. Jego obecność na największych meczach regularnie wywołuje ogromne poruszenie, a krótkie nagrania z jego udziałem błyskawicznie rozchodzą się w mediach społecznościowych. Podczas meczu Norwegia - Francja nie było inaczej. Przez kilka minut to nie wydarzenia na boisku, lecz spontaniczne show w sektorze Norwegów przyciągało uwagę części stadionu.
W czasie mundialu IShowSpeed notuje w serwisie YouTube wyniki porównywalne z dużymi sportowymi nadawcami internetowymi. Jego transmisje związane z turniejem regularnie gromadzą dziesiątki tysięcy widzów jednocześnie - przykładowo stream z meczu Portugalia - DR Konga osiągnął szczyt na poziomie około 48,5 tys. oglądających na żywo. Przy kamerze zwróconej na niego. Jeszcze większym sukcesem okazała się mundialowa piosenka "World Cup (Champions)", która przekroczyła 7 mln wyświetleń w mniej niż dobę, a po kilku tygodniach miała już ponad 60 mln odsłon. Kanał Amerykanina obserwuje przy tym blisko 56 mln subskrybentów, dzięki czemu każda jego wizyta na stadionie błyskawicznie staje się globalnym viralem.