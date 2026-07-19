Kamery nagrały awanturę. Gwiazdor pod ostrzałem. Skandaliczne zachowanie

W meczu o trzecie miejsce zmierzyły się zespoły, które wielu postronnych kibiców widziało w finale. Anglia wygrała z Francją 6:4. Dziesięć goli to jeden z najbogatszych pod tym względem mecz w historii mistrzostw świata.

Francja zachowała twarz, strzelając cztery gole po przerwie, ale w pierwszej połowie doszło do prawdziwego blamażu. Trójkolorowi tracili gola za golem, a ich gra w obronie nie istniała.

Anglia do przerwy prowadziła aż 4:0. Zabrakło jednego gola do wyrównania rekordu mundialu należącego do Polski (mecz z Haiti z 1974 roku) i Niemców (mecz z Brazylią z 2014 roku). W obu tych przypadkach do rpzerwy było 5:0.

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Awantura po pierwszej połowie. Deschamps zrugał piłkarza, ten go zlekceważył

Kiedy sędzia zaprosił piłkarzy do szatni, Didier Deschamps się wściekł. Legendarny selekcjoner z pewnością nie mógł pogodzić się z tym, że w tak fatalnym stylu może pożegnać się z pracą w narodowej reprezentacji.

Kiedy zawodnicy schodzili do szatni, Deschamps zaczepił Rayana Cherkiego. Chciał przekazać mu swoje uwagi, ponieważ piłkarz Manchesteru City rozegrał bardzo słabą połowę, podobnie jak reszta drużyny.

Deschamps krzyczał, a Rayan Cherki potraktował go bardzo lekceważąco, co nagrały kamery. Postawa pomocnika wywołała jeszcze większy gniew u selekcjonera.

Deschamps nie miał wyboru. Zdjął Cherkiego z boiska i tak zakończył się bardzo rozczarowujący występ tego zawodnika na mundialu. Piłkarz Manchesteru City zdecydowanie nie wykorzystał swojej szansy w ostatnim meczu.

Później kamery nagrały, jak Rayan Cherki w klapkach na nogach leży na murawie niczym na pikniku. Takie zachowanie również nie spodobało się francuskim kibicom - krytykowali go oni w mediach społecznościowych. Posypały się naprawde mocne komentarze. Część Francuzów jest wściekła na tyle, że nie wyobraża sobie, żeby Cherki, po zaprezentowaniu takiej postawy, w przyszłości grał jeszcze w kadrze narodowej.

Być może to właśnie między innymi o Cherkim mówił Adrien Rabiot, twierdząc, że zachowanie niektórych piłkarzy podczas tego meczu było "niedopuszczalne".

To nie pierwszy raz, kiedy Cherki wyraził swoją niechęć do Deschampsa. Po meczu 1/16 finału ze Szwecją selekcjoner chciał podejść do swojego podopiecznego i porozmawiać z nim. Ten jednak był rozżalony tym, że otrzymał od trenera tylko kilka minut i wymownie uniknął komtaktu z nim.

W przerwie zszedł jednak nie tylko Cherki. Konate, Doue i Hernandez również nie wyszli już na drugą połowę, która okazała się o wiele lepsza od pierwszej.

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