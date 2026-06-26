Kalkulacja wygrała z piłką. Antywidowisko w Kalifornii. Dwóch "zwycięzców"

Sytuacja w meczu Paragwaju z Australią była bardzo podobna do tej ze starcia Japonia - Szwecja. Również obu zespołom pasował remis, więc to podział punktów był najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. I zespół ze strefy południowoamerykańskiej, i ten z azjatyckiej miały po 3 oczka po drugiej kolejce. Pozostanie z takim kontem punktowym jest dużym ryzykiem niezmieszczenia się do najlepszej ósemki drużyn z trzecich miejsc. Za to 4 punkty oznaczają realnie (choć jeszcze nie w sposób oficjalny) awans do 1/16 finału.

Zaczęło się nieźle, bo już w 3. minucie Cristian Volpato z ostrego kąta rozgrzał Orlando Gilla. To były jednak dobre złego początki. W kolejnych fragmentach tempo znacznie spadło. Australia niby dominowała, miała ponad 63 procent posiadania piłki po pół godzinie gry, ale nie była zbyt konkretna. Za chwilę próby z dystansu spróbował Aiden O'Neill, lecz nie trafił czysto w futbolówkę i Gill złapał strzał lecący w środkową część bramki. Miał przy tym lekkie problemy, ale też nie takie, by któryś z Australijczyków miał w ogóle szansę do dobitki.

Po pierwszej części gry mieliśmy 1:6 w strzałach, 0:3 w uderzeniach celnych i 0,05:0,26 w tzw, golach oczekiwanych. Trzeba powtórzyć to, co pisaliśmy o konfrontacji Japończyków ze Szwedami - to była jedna z najgorszych połów na tym turnieju.

MŚ 2026. Bezbramkowy remis Paragwaju z Australią. Mało piłki w piłce

Początek drugiej nie zwiastował przełomu, w 48. minucie Paragwaj wykonywał aut przez jakieś 20 sekund, nikt nie zainteresował się wzięciem piłki do rąk. Podopieczni Gustavo Alfaro byli zadowoleni ze swojej sytuacji i nie zamierzali niczego udawać. Za chwilę w ich polu karnym rzutu karnego szukał Nestory Irankunda. Clement Turpin pozostał niewzruszony.

W 50. minucie akcja przeniosła się na przeciwną połowę. Mauricio (który wszedł w przerwie) spróbował szczęścia z dystansu. Australia niedługo później znowu lekko szarpnęła, prawym skrzydłem urwał się Irankunda. Dobrze rozprowadził sobie futbolówkę głową, ale wykończenie okazało się tak fatalne, że sytuacja skończyła się niemal rzutem rożnym.

Ostatnie minuty przyniosły strzał Mauricio oraz trzy szarże Jordana Bosa. Ten pierwszy nie nadał odpowiedniej siły i dobrego kierunku, okrutnie zmarnował swoją szansę. Bos nie może sobie aż tak pluć w brodę, bo znajdował się pod znacznie ostrzejszym kątem i po prostu nie dokręcił dostatecznie futbolówki.

Australia kończy grupę D na 2. miejscu i w 1/16 finału zagra z drugą ekipą grupy Egiptu, Iranu, Belgii i Nowej Zelandii. Trudno przewidywać kto to będzie, bo sytuacja tam jest niepewna. Z kolei Paragwaj musi czekać na potwierdzenie swojej obecności w fazie pucharowej, ale nie musi się to martwić. Korea i Szkocja w tabeli trzecich lokat już są za nią. Potrzeba jeszcze dwóch gorszych zespołów.

Kto by przypuszczał, że ten zespół po bolesnej porażce w fatalnym z USA (1:4) będzie uczestnikiem play-offów. Wystarczyło przetrwanie z Turcją (1:0 mimo 6:33 w strzałach) i skalkulowany remis z Australijczykami. Takie są realia nowego formatu MŚ.

Spotkanie było tak nieatrakcyjne, że fani obejrzeli tylko jeden rzut rożny.

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Statystyki meczu Paragwaj 0 - 0 Australia Posiadanie piłki 47% 53% Strzały 7 12 Strzały celne 2 5 Strzały niecelne 4 4 Strzały zablokowane 1 3 Ataki 79 109

Paragwaj - Australia Dean Mouhtaropoulos Getty Images

Paragwaj - Australia Matt McNulty - FIFA Getty Images

Paragwaj - Australia Bob Kupbens Newspix.pl





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