Już zapowiadają ws. gwiazdora. To ma być koniec kariery. W tle Real Madryt

W ostatnim roku wiele się zmieniło u Luki Modricia. Po sezonie 2024/2025 z niewiadomych przyczyn prezes Realu Madryt Florentino Perez nie przedłużył z nim kontraktu o dwanaście miesięcy. Chorwacki pomocnik po 13 latach opuścił Estadio Santiago Bernabeu i związał się z Milanem. Wszystko wyglądało w miarę dobrze aż do końcówki sezonu. Musiał przejść operację po uderzeniu w twarz, a "Rossoneri" niespodziewanie wypadli z najlepszej czwórki tabeli Serie A i nie zakwalifikowali się do Ligi Mistrzów. Podobny los spotkał Juventus, a zamiast tej dwójki w TOP4 znalazły się Roma i Como.

Felix Diaz, Schira: Luka Modrić zakończy karierę po mistrzostwach świata

Brak wejścia do Champions League miał mocno zaboleć "Lukitę". W ostatnich dniach coraz mocniej spekulowało się, że przyspieszy to jego zakończenie kariery. Wszystko wskazuje na to, że nie zobaczymy go już w futbolu klubowym, a w tym reprezentacyjnym zostały mu najpewniej tylko mistrzostwa świata.

Jak w sobotni poranek napisał na X włoski dziennikarz Nicolo Schira, zdobywca Złotej Piłki za 2018 r. jest gotowy zakończyć karierę po mundialu. Co ciekawe, pojawił się wątek potencjalnego powrotu do Realu w innej roli niż piłkarza.

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Nie jest jasne, jaką funkcję mógłby objąć, ale "Królewscy" lubią przyznawać swoim legendom status ambasadora klubu - do dziś jest nim Roberto Carlos, w przeszłości takiego zaszczytu doznał też chociażby Santiago Solari. Być może jest to ten kierunek.

W piątek o nadchodzącym zawieszeniu butów na kołek przez 40-latka pisał dyrektor madryckiego "Asa" Jose Felix Diaz.

Wicemistrz świata sprzed ośmiu lat i brązowy medalista sprzed czterech może mieć swój "ostatni taniec" przeciwko Ghanie (sobota 27 czerwca, godzina 23:00) lub później w fazie pucharowej, jeśli zespół Zlatko Dalicia wyjdzie z grupy. Kibice będą oglądali kolejne spotkania z myślą, że może to być ostatnie w bogatej karierze gracza urodzonego w Zadarze.

Jego reprezentacyjny bilans to teraz 198 meczów i 29 goli. Starcie drugiej kolejki przeciwko Panamie może więc być jego dwusetnym.

Luka Modrić Sergei GAPON / AFP AFP

Luka Modrić podczas pożegnania z Realem Madryt na Estadio Santiago Bernabeu GOKHAN TANER / Middle East Images / Middle East Images via AFP AFP

Luka Modrić (Chorwacja) GABRIEL BOUYS / AFP AFP





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