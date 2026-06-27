Już huczy po tym, co zrobił Kylian Mbappe. Sceny po hitowym meczu z Norwegią

Już od samego początku rywalizacji w fazie grupowej mistrzostw świata, kibice mogli sobie ostrzyć zęby na pojedynek Francji z Norwegią. Mecz ten przesądził o dominacji w grupie I. O ile Skandynawowie podjęli walkę, to nie mieli za dużo do powiedzenia i polegli ostatecznie 1:4, co zepchnęło ich do części drabinki pucharowej z Brazylią.

Jedną z najważniejszych postaci w ekipie "Trójkolorowych" był oczywiście Kylian Mbappe, który w tym meczu co prawda nie zaliczył trafienia, jednak zanotował dwie asysty - przy dwóch pierwszych bramkach dla Francuzów.

Jednak gwiazdor "Les Blues" i Realu Madryt błyskawicznie po meczu znalazł się na ustach internautów z innego powodu. Wszystko przez wydarzenia, które miały miejsce w momencie, kiedy ten schodził z murawy.

Kibicom futbolu dobrze znany jest mem, wedlug którego Mbappe przedstawiany jest jako dyktator, któremu muszą podporządkować się wszyscy w klubie i reprezentacji. Tym razem Francuz dodał paliwa do tego typu tez, podając arbitrowi opaskę kapitańską, którą miał na ramieniu.

Michael Oliver, poproszony przez Mbappe, miał przekazać ją Aurelienowi Tchouameniemu i po wysłuchaniu słów Mbappe widzimy, jak ten odbiera od niego przedmiot i znika z kadru. Nagranie szybko rozeszło się po platformie "X", zbierając dziesiątki tysięcy polubień.

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Teraz reprezentacja Francji czeka na swojego kolejnego rywala - będzie nim jedna z drużyn, która zajęła trzecie miejsce w swojej grupie. W przypadku wygranej trafią oni na Niemców lub kolejną kadrę z trzeciego miejsca, która mierzyć się będzie z kadrą "Die Mannschaft".

Norwegia z kolei, po zajęciu drugiego miejsca w grupie, walczyć będzie najpierw z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a w przypadku wygranej z lepszym z pary Brazylia - Japonia.

Kylian Mbappe JAIDEN TRIPI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP

Kylian Mbappe FRANCK FIFE AFP

Kylian Mbappe JOSE BRETON AFP





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